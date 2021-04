İftarda yapılacak yemekler, iftarda ne yapsam

Ramazan ayında sahura kalkıldığından dolayı insanın aklına bazen iftarda hangi yemeği yapacağı gelmeyebiliyor. Bu yüzden ramazanda en çok düşündüren konulardan biri olarak iftarda pişirilecek yemekler geliyor. Bu haberimizde iftar sofranıza layık birkaç yemek önerisi yapacağız



Canan Karatay orucun zeytinle açılması gerektiği belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor, İsrail'den, Tunus'tan geliyor. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar. Gözümüzü açacağız. Zeytin çok önemlidir. Zeytinle açılır, hafif su içilir, çay içilir şekersiz olmak şartıyla. Biraz peynir, biraz zeytin, sonra bir çorba. Ondan sonra da ne pişirildiyse o yenir. Bir de bu ilanlarda ben söyleye söyleye galiba kalktı. İftar sofrasında nur yüzlü neneler dedeler. Ortada bir tane gazlı içecek. Nereden çıktı kardeşim? Gelenek olan bu mudur? Böyle bir şey var mı, ayıptır günahtır. Bizim mercimek çorbamız var, soğuk ayranımız var, ayran çorbamız var taze naneyle yapılan, buğdayla yapılan. Bizim tarhanamız var. Bunlar dururken o koca şişele senelerce satıldı."

Prof. Dr. Canan Karatay, tüm bunların göz önünde bulundurularak iftar ve sahur yapılması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sabahları kalktığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi, orucumuzu da ılık suyla açmalıyız. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbalar kesinlikle tüketilmemelidir. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık içimizi ferahlatır. Uzun süre boş kalmış olan midemizi korumak amacıyla, suyun da çorbanın da ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz. Orucumuzu ılık suyla açtıktan sonra, zeytin yağına pide batırıp, lezzetli ve sağlıklı bir yiyeceği tüketerek, gün boyu boş kalmış midemizi yormamış oluruz. Ancak zeytinyağının soğuk baskı ve sızma olmasına dikkat etmemiz gerekir. İftar sofrasında salata tabağı mutlaka olmalıdır. Bol miktarda doğal fermantasyon sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu, sızma zeytinyağı, sumak ve peynirli mevsim salatası hazırlanabilir. Cacık ve ayran da çok sağlıklıdır, istenildiği kadar tüketilebilir. Ayrıca yemek olarak köfte, sulu sebzeli et yemeği, zeytinyağlı yemekler, yeşil mercimek yemeği, dolma, sarma, karnıyarık, imambayıldı gibi her türlü ev yemeği yenebilir. Kırmızı et yemeği ve et kebabı, 2-3 kaşık bulgur pilavıyla birlikte tüketilebilir."

Akşam geç saatlerde tatlı yemenin doğru olmadığını, karaciğer ve pankreas yağlanmasını başlatıp, arttırdığını ve hazımsızlığın nedenlerden biri olduğunu dile getiren Karatay, tatlı yerine kuru yemişlerle mevsim meyvelerinden düşük glisemik karbonhidrat içerenlerin tüketilmesi halinde daha dinç kalınacağını söyledi. Prof. Dr. Karatay, iftar ile sahur arasında bol likit almanın şart olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sürede limonlu şekersiz çaylarla limonlu bol su, ayran ve süt tüketilmelidir. İftarda kola gibi bütün asitli ve şekerli içeceklerden kaçınılması şarttır. İftardan sonra uzun yürüyüş yapmak da son derece faydalı olur."

Malzemeler: 250 - 300 gram kıyma, 1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu süzülmüş), 1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı), 1 çay bardağı köftelik bulgur (50 ml çay bardağı en küçüklerden), 1 yumurta, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, bir tutam maydanoz (isteğe bağlı), 2 adet küp doğranmış patates, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası.Yapılışı: Malzemeleri (bulgurun önce yarısını) karıştırıp yoğurun. Bulguru kıvam ayarlayarak dökmeye dikkat edin. Biz tam bir çay bardağı bulguru kullanmanızı öneriyoruz. (Köfte harcının içine bir kaşık salça da ilave edebilirsiniz)Fındık büyüklüğünde yuvarlayıp hafif un serptiğimiz tepsiye alın. Bir tencerede küçük bir soğanı 2-3 kaşık yağda soteleyin. Bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası, tuz ardından iki adet küp doğranmış patates ilave edip sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirin. Unladığınız tepsideki köfteleri tepsiyi hafif sallayarak una bulanmasını sağlayın. Köfteleri patateslerin üzerine dökün ve hafif karıştırıp kapağı kapalı, kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kadar pişirin. En son üzerine kekik serpip ocağı kapatın. Sulu köfte yemeğinizin 10 dakika dinlenmesine izin verin.Malzemeler: 1 adet yufka, 650 gram kuşbaşı tavuk eti1 çay bardağı haşlanmış bezelye, 1 adet orta boy patlıcan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet soğan, 1/2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber, hazır beşamel sos.Yapılışı: İlk olarak 1 adet orta boy patlıcanın kabuğunu alacalı soyun. Orta büyüklükte küpler halinde kesip, kızgın yağ içinde kızartın. Diğer tarafta geniş bir tava içine yarım yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Üzerine 1 adet ince ince doğranmış soğanı ekleyip, 1 dakika kadar kavurun. Ardından 650 gram kuşbaşı doğranmış tavuk etini ekleyip, orta ateş üzerinde ara ara karıştırarak, pişirin. Daha sonra tavuk etlerinin pişmesine yakın 1 yemek kaşığı kadar biber salçası koyup, karıştırın. Bu şekilde 2 dakika kadar daha pişirin.Etlerin üzerine 1 çay bardağı haşlanmış bezelye, kızarttığınız patlıcanları, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın. 1 adet yufkayı tezgah üzerinde 4 eşit parçaya kesin. Parçalardan birini alıp, küçük boy bir kasenin içine yayın. Kenarlardan sarkan yufkalardan biraz kopartıp, taban kısmına yerleştirin. Yufkanın içine tavuk etli karışımdan koyun. Dışa sarkan yufka kenarlarını etlerin üzerine kapatın. Kaseyi ters çevirin. Tavuklu sultan kebabını yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine yerleştirin.Diğer tarafta tavuklu sultan kebabının üzeri için beşamel sosu hazırlayın. Hazırladığınız beşamel sosu tavuklu sultan kebabının üzerine dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Tavuklu sultan kebabı piştikten sonra fırından çıkartıp, sıcak olarak servis edebilirsiniz.