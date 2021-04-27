İftarda yapılabilecek yemekler, pratik kolay tarifler
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren insanlar iftarda yapılabilecek yemekler, pratik kolay tarifler, iftarda en hızlı hangi yemekler olur sorusuna yanıt arıyor. İftarda çok hızlıca yapabileceğiniz yemek tariflerini derledik
İftarda yapılabilecek yemekler, pratik tarifler, kolay tarifler, hızlı yemek tarifleri sorusuna yanıt aradık. İftarda farklı ne yemek yapabilirim sorusuna cevap arıyorsanız size bir menü çıkardık. Ramazana özel yemek tarifleri hazırladık İşte pratik yemek yapmanız için formüller Düğün çorbası
Malzemeler:
- 5 parça kuzu gerdan - 1 su bardağı yoğurt - 1 yumurta sarısı - 2 yemek kaşığı un - yarım limon - Su - Zeytinyağı, pul biber, nane
Nasıl hazırlanır?
-Kuzu gerdan parçalarını yıkayın, 2 su bardağı su ile köpükleri oluşana kadar kaynatın. -Rengi kararmış olan köpüklü suyu döküp, tekrar 5 su bardağı su ekleyin ve etler yumuşayana kadar pişirin. -Et suyunu ince süzgeçten geçirin, başka bir tencereye alın ve ocağın altını da kısık olarak açın. -Ayrı bir kase içerisinde yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, un ve 1 çay bardağı suyu iyice çırpın, kaynayan et suyuna karıştırarak yavaşça dökün. -Etleri didikleyip çorbanın içine ekleyin. -Göz göz olana dek pişirin, tuz ile tatlandırıp, üzerine kızdırılmış yağ, pul biber ve nane gezdirerek servis edin.
Patatesli ve peynirli sigara böreği
Malzemeler:
-Haşlanmış patates -Günlük yufka -Peynir -1 şişe maden suyu -Yarım su bardağı süt -1 adet yumurta
Nasıl yapılır?
-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pul biber ile tatlandırın. -Peyniri pul biber ve maydanoz ile tatlandırın. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın. -Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın. -Kızgın yağda kızartıp servis edin.
Etli nohut
Malzemeler:
-1 adet soğan -1,5 su bardağı haşlanmış nohut -350 gram dana kuşbaşı eti -1,5 yemek kaşığı biber salçası -1 adet limonun suyu -4 yemek kaşığı zeytinyağı -3 su bardağı su -1 tatlı kaşığı karabiber -1 çay kaşığı toz kırmızı biber -1 çay kaşığı tuz -1 çay kaşığı kimyon
Nasıl yapılır?
-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun. -Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. -Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın. -Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.
-2 yumurta -1 yemek kaşığı şeker -1 çay bardağı zeytinyağı -1 çay bardağı süt -1 çay bardağı irmik -1 çay bardağı un -1 paket kabartma tozu -2 tatlı kaşığı haşhaş
Şerbeti için:
-2 su bardağı şeker -2 su bardağı su
Nasıl yapılır?
-Yumurta ve şekeri iyice karışana kadar çırpın, çerisine süt ve zeytinyağını ekleyin. -Daha sonra yeniden karıştırıp irmik, un, haşhaş ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin. -Kek harcınızı bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. -Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Ilıması için bekleyin. -Pişen sıcak tatlınızın üzerine şerbeti gezdirin ve çekmesi için bekleyin. -Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan, Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran, Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.
TERAVİH NAMAZINA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA
Sübhane zil-mülki vel-melekut. Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut. Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud. Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut. Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran. Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.) Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur. İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)
TERAVİH NAMAZI ARASINDA OKUNAN SALAVAT
"Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim."
"Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."
TERAVİH NAMAZI TEKBİR NASIL GETİRİLİR?
Niyet:
"Euzü Besmele" çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya" diye niyet edilir ve sonra tekbir alınarak eller bağlanır.
Rekat
Sırasıyla önce "Sübhaneke duası" okunur, ardından "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.
Rekat
İkinci rekâta başlarken önce "Besmele" çekilir, ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları" okunur ve selam verilerek tamamlanır. Yalnız eğer 4 rekât olarak kılacaksanız ilk tahiyyata oturulduğunda bu sefer de "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur ve sonrasında üçüncü rekâta kalkılır.
Rekat
Öncelikle "Besmele" çekilir ve ardından "Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, sonrasında rükû ve secde edildikten sonra ardından dördüncü rekâta kalkılır.
Teravih namazı tekbiri nasıl getirilir? Teravih namazı kılarken tekbir nasıl getirilir?
Rekat
Son rekâtta da öncelikle "Besmele" çekilir ardından "Fatiha ve zammı sure" okunur, rükû ve secde yapılarak oturulur. Bu oturuşta öncelikle "Tahiyyat duası", ardından "Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra başımızla sağ ve sol tarafa selam verilerek 4 rekât olan namaz tamamlanır. Teravih namazını toplamda kaç rekât kılacaksanız, kılacağınız tüm rekâtlarda sıralama bu şekilde devam eder.
Teravih namazı bittikten sonra ardından vitir namazı kılınarak bitirilir.
EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.
Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, NASIL KILDIRILIR
İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.
Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.
Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.
1. Rekat
Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.
2. Rekat
İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.
3. Rekat
İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.
4. Rekat
Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.
TERAVİH NAMAZI FARZ MI?
Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;
-"Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.
Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.