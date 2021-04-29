İftarda tatlı ne yapsam? En güzel tatlı tarifleri

Ramazanda tabii ki iftar sofralarının olmazsa olmazı arasında tatlılar yer alır. Biz de sizin için birbirinden güzel tatlı tariflerini bir araya getirdik. Bugün hangi tatlıyı yesem diye düşünüyorsanız bu haberimize bakmadan sakın geçmeyin. İşte en güzel tatlı tarifleri haberimiz...2 yemek kaşığı tereyağı1 su bardağı toz şeker2 adet muz600 ml. süt1 adet yumurta sarısıDolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta70 gram badem tozu1 paket vanilinDerin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...10 adet güllaç yaprağı1.5 litre süt1 su bardağı toz şeker1 çay bardağı gül suyu1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi1 su bardağı file fındık1 kase nar içiSüt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...500 gr tel kadayıf150 gr tereyağı2 su bardağı iri kıyılmış cevizŞerbeti için4 su bardağı şeker4,5 su bardağı suÇeyrek limonKadayıfları tel tel ayırarak başlayabilirsiniz. İnce ince açın tüm kadayıf tellerini. Tepsinizi yağlayıp kadayıfı serin. Bir kat kadayıf bir kat ceviz atacağız. Ancak önce cevizleri diri kalacak şekilde havanda dövelim ya da rondo da çekelim. Ancak cevizler yerken ağza gelsin diye incecik çekmeyin. Cevizleri çektikten sonra bir kat çeviz bir kat kadayıf konur. Son katı kadayıfla kapladıktan sonra küçük bir tepsi yardımı ile üzerinden bastırmanızı öneririz. Zaten ev yapımı kadayıf pişerken kabarır ve puf bir görüntüsü olur. Bu sıkılaştırma yöntemi denge sağlar. Bastırdıktan sonra üzerine tereyağını kızdırıp olabildiğince eşit olarak dökün. 200 derecede ısıttığımız fırında altı üstü kızarana kadar pişirin. Kadayıf pişerken şerbeti yapabilirsiniz. Şeker, su ve limonu bir tencerede kaynatın. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Kadayıf pişene kadar şerbeti soğuyacaktır. Tatlınızı şerbetleyin dilimleyin ve servis edin. Afiyet olsun...4 adet muz300 gram hurmaYarım su bardağından biraz fazla kakao1 buçuk su bardağı toz badem4 yemek kaşığı süt1 adet yumurta4 yemek kaşığı bal2 yemek kaşığı sıcak suYarım su bardağı çiğ bademYarım su bardağı fındıkİlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettimPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!