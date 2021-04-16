İftarda ne yesem, İftar yemek listesi

Ramazan ayında müslümanlar iftarda ne yesem ve iftar için yemek listesi aramaları yapmaktadır. Biz de bugünkü içeriğimizde bugün iftarda ne yiyebilirim, yemek listesi için neler önerilir sorusunun cevabına yanıt bulacağız
Ramazanda günün iftar menüsüne kadar veremediyseniz sizin için iftarda ne yesem ve iftar yemek listesi sorularına yanıt aradık. İşte sizlere özel olarak hazırladığımız ve sayfalarımıza taşıdığımız yemek tarifleri ve iftar menüleri...
Hünkar beğendi Malzemeler: 700 gr kuşbaşı, yarım çay bardağı sıvı yağı, 1 adet soğan, 1 kg patlıcan, 1 tatlı kaşığı kaşar rendesi, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı un, 2 su bardağı süt, limon suyu, tuz ve karabiber.
Yapılışı: Soğanları ince ince küp olarak doğrayın. Tencerede sıvı yağ ile kavurun. Daha sonra etleri ilave edin. Kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Etin hizasına gelecek kadar sıcak su koyun. Etler yumuşak kıvam alıncaya kadar orta ateşte pişirin.
Daha sonra patlıcanları birkaç yerinden delin. Ocak üzerinde her iki tarafını da közleyin. Sonrasında kabuklarını soyun. Limonlu suda yaklaşık olarak 10 dakika bekletin. Sonra sudan süzün ve ince ince doğrayın. Başka bir tencerede tereyağını eritin. Un ile beraber kavurun. Sonra patlıcanları ilave edin. Sütü de azar azar dökün. Sürekli karıştırmaya devam edin. Koyulaşınca kaşar rendesi ilave edin ve iyice karıştırın. Servis tabağına ilk önce eti koyun, kenarlara da hünkar beğendiyi ekleyin. Sıcak olarak servis edin.
3. Fırında köfte patates Köftesi için malzemeler: 500 gr kıyma, 2 dilim ekmek kırığı, 2 yemek kaşığı un veya galeta unu, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pulbiber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kekik vs istenilen baharatlar, kıyılmış maydanoz.
Suyu için: 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 5 su bardağı su, 1 fiske kaşığı tuz.
Diğer malzemeler: 6 adet orta boy patates, 3 adet domates 3 adet biber.
Yapılışı: Öncelikle kıymayı yoğurma kabına alın. Üzerine ufalanmış ekmek, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, baharatlar ve kıyılmış maydanozu ekleyip iyice yoğurun. Un veya galeta unu eklenip tekrar yoğurun ve köfteler yapın. Patatesleri soyun ve kurulayıp bir kaba köfte büyüklüğünde dilimleyin. Üzerine biraz sıvı yağ ve tuz gezdirip harmanlayın.
Önce patatesleri tepsiye yan yana dizin ve 200 derece fırına verin. 10-15 dakika pişirin sonra çıkarıp köfteleri dizin. Yeniden 10 dakika kızartın. Kızarırken sıcak su içinde salçayı eritin. Fırından alın, domates ve biber dilimlerini koyup salçalı suyu da dökülüp, önceden ısıtılmış 180 -190 derece fırında suyunu çekip üzeri kızarana kadar pişirin.
4. Sulu köfte Malzemeler: 250 - 300 gram kıyma, 1 adet soğan (rendelenmiş ve suyu süzülmüş), 1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı), 1 çay bardağı köftelik bulgur (50 ml çay bardağı en küçüklerden), 1 yumurta, tuz, karabiber, kimyon, pul biber, bir tutam maydanoz (isteğe bağlı), 2 adet küp doğranmış patates, 1 kaşık biber salçası, 1 kaşık domates salçası.
Yapılışı: Malzemeleri (bulgurun önce yarısını) karıştırıp yoğurun. Bulguru kıvam ayarlayarak dökmeye dikkat edin. Biz tam bir çay bardağı bulguru kullanmanızı öneriyoruz. (Köfte harcının içine bir kaşık salça da ilave edebilirsiniz)
Fındık büyüklüğünde yuvarlayıp hafif un serptiğimiz tepsiye alın. Bir tencerede küçük bir soğanı 2-3 kaşık yağda soteleyin. Bir kaşık biber, bir kaşık domates salçası, tuz ardından iki adet küp doğranmış patates ilave edip sıcak su ekleyin. Yaklaşık 10 dakika pişirin. Unladığınız tepsideki köfteleri tepsiyi hafif sallayarak una bulanmasını sağlayın. Köfteleri patateslerin üzerine dökün ve hafif karıştırıp kapağı kapalı, kısığa yakın orta ateşte 15 dakika kadar pişirin. En son üzerine kekik serpip ocağı kapatın. Sulu köfte yemeğinizin 10 dakika dinlenmesine izin verin.
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759)
ORUÇ AÇMA DUALARI
Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.
Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.
'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'
Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "
Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''
ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.