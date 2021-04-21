İftarda ne yemek yapsam, iftar yemek menüleri

İftarda ne yemek yapsam, iftarda güzel yemek menüleri, en iyi iftar yemeği menüleri şeklinde soru işaretleriniz varsa bunlara çare bulmak için size iftarda yapabileceğiniz yemek listeleri çıkardık. Buradan istediğinizi seçip yemek tariflerine göz atabilirsinizSalçalı Arpa Şehriye ÇorbasıKırmızı Mercimek ÇorbasıTel Şehriye Çorbası TarifiTavuk Suyunda Ezogelin ÇorbasıUnlu Yoğurt Çorbası TarifiYayla ÇorbasıValide Sultan ÇorbasıKremalı Domates Çorbası TarifiMercimekli Erişte ÇorbasıEkşili Tavuk ÇorbasıTavuklu Tel Şehriye Çorbası TarifiSüzme Mercimek ÇorbasıYukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.Etli Pilav TarifiNohutlu pilavArpa Şehriye PilavıNohutlu Bulgur PilavıYeşil FasulyeMantar YemeğiHaşlama Et YemeğiTekirdağ köftesiPatates OturtmaArnavut CiğeriÇeşnili Et SoteKöfteli Patates YemeğiEtli Patates YemeğiGüveçte Et SoteEtli BezelyeFırında Et HaşlamaIzgara KöfteSebzeli TavukBu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.Sebzeli Yoğurtlu SalataGöbek SalataYumurta SalatasıGarnitürlü Patates SalatasıSemizotu SalatasıTurplu Kıvırcık SalatasıKuru Fasulye PiyazıTatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.Revani TatlısıAyva TatlısıTarçınlı Cevizli irmik HelvasıÇatal TatlısıLokma TatlısıEkmek Kadayıfı TatlısıKadayıf DolmasıSütlaç TarifiTiramisuSupangle TarifiBitter Çikolatalı PudingŞekerpareGüllaçPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-g,imîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğ,filîn ve heb lî curmî fîhi ya il,h'el-,lemin ve'fu annî ya ,fiyen an'il-mucrimîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribnî fîhi il, merz,tike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himîn'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve b,idnî fîhi min'es-sef,heti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvinî fîhi al, igameti emrik ve ezignî fîhi hal,vete zikrik ve evzi'nî fîhi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirîn'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ib,dik'es-s,lihîn'el-g,nitîn, vec'alnî fîhi min evliy,ik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-r,himîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribnî bi-siy,ti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dîke, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibîn'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einnî fîhi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!Salata: ManzanaÇorba : Mercimek ÇorbasıAnayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfteArayemek: Mısırlı Pilav, KompostoTatlı: Kolay İncir TatlısıSalata: Semiz Otu SalatasıÇorba : İrmik ÇorbasıAnayemekler: Kabak Patates ÇalkamaArayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve CacıkTatlı: Bisküvili PudingSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba : Yayla ÇorbasıAnayemekler: Patates MusakkaArayemek: Sütlü Makarna ve HoşafTatlı: Kahveli PudingSalata: Akdeniz SalatasıÇorba : Patates ÇorbasıAnayemekler: Yalancı İskenderArayemek: Leziz PilavTatlı: Diyet TatlıSalata: Havuç SalatasıÇorba : Ezogelin ÇorbasıAnayemekler: Sarımsaklı YahniArayemek: Bademli Pilav ve KompostoTatlı: Havuçlu ToplarSalata: Yeşil Zeytinli SalataÇorba : Şehriyeli Tavuk ÇorbasıAnayemekler: Fırında Karnıbahar BöreğiArayemek: Buhara Pilavı ve HoşafTatlı: Yalancı Tavuk GöğüsüSalata: Cevizli Patlıcan SalatasıÇorba: Domatesli Telşeriyeli ÇorbaAnayemekler: Susamlı Tavuk PaneArayemek: Maklube ve HoşafTatlı: GüllaçSalata: Amerikan SalatasıÇorba: Çerkez ÇorbasıAnayemek: Analı KızlıArayemek: Kestaneli Pilav ve YoğurtTatlı: Gül TatlısıSalata: Nar Ekşili SalataÇorba: Kolay ÇorbaAnayemek: Hamsi BuğlamaArayemek: Sebzeli Bulgur PilavıTatlı: Şam TatlısıSalata: Maydanoz SalatasıÇorba: Annenim Nefis Mercimek ÇorbasıAnayemek: Palamut KağıttaArayemek: Havuçlu PilavTatlı: Revani