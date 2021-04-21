İftarda ne yemek yapsam, iftar yemek menüleri

Ramazan ayında iftarda bugün ne pişirsem diyerek yapabileceğiniz yemek menüleri ve tarifler üzerine aramalkar yapıyorsanız size göre bir haber çıkarttık

21 Nisan 2021 16:46
İftarda ne yemek yapsam, iftar yemek menüleri
İftarda ne yemek yapsam, iftarda güzel yemek menüleri, en iyi iftar yemeği menüleri şeklinde soru işaretleriniz varsa bunlara çare bulmak için size iftarda yapabileceğiniz yemek listeleri çıkardık. Buradan istediğinizi seçip yemek tariflerine göz atabilirsiniz
Çorba tarifleri, önerileri
Salçalı Arpa Şehriye Çorbası
Kırmızı Mercimek Çorbası
Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası
Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi
Yayla Çorbası
Valide Sultan Çorbası
Kremalı Domates Çorbası Tarifi
Mercimekli Erişte Çorbası
Ekşili Tavuk Çorbası
Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Süzme Mercimek Çorbası

Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.
Etli Pilav Tarifi
Nohutlu pilav
Arpa Şehriye Pilavı
Nohutlu Bulgur Pilavı
Yeşil Fasulye
Mantar Yemeği
Haşlama Et Yemeği
Tekirdağ köftesi
Patates Oturtma
Arnavut Ciğeri
Çeşnili Et Sote
Köfteli Patates Yemeği
Etli Patates Yemeği
Güveçte Et Sote
Etli Bezelye
Fırında Et Haşlama
Izgara Köfte
Sebzeli Tavuk

Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.
Sebzeli Yoğurtlu Salata
Göbek Salata
Yumurta Salatası
Garnitürlü Patates Salatası
Semizotu Salatası
Turplu Kıvırcık Salatası
Kuru Fasulye Piyazı

Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.
Revani Tatlısı
Ayva Tatlısı
Tarçınlı Cevizli irmik Helvası
Çatal Tatlısı
Lokma Tatlısı
Ekmek Kadayıfı Tatlısı
Kadayıf Dolması
Sütlaç Tarifi
Tiramisu
Supangle Tarifi
Bitter Çikolatalı Puding
Şekerpare
Güllaç
SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?



İFTAR DUASI NASIL?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Günün Duası: 'Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-g,imîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğ,filîn ve heb lî curmî fîhi ya il,h'el-,lemin ve'fu annî ya ,fiyen an'il-mucrimîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

Günün Duası: 'Allahumme garribnî fîhi il, merz,tike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himîn'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi

Günün Duası: 'Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve b,idnî fîhi min'es-sef,heti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

Günün Duası: 'Allahumme gavvinî fîhi al, igameti emrik ve ezignî fîhi hal,vete zikrik ve evzi'nî fîhi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirîn'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

Günün Duası: 'Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ib,dik'es-s,lihîn'el-g,nitîn, vec'alnî fîhi min evliy,ik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-r,himîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

Günün Duası: 'Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribnî bi-siy,ti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dîke, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!

Günün Duası: 'Allahumme einnî fîhi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!



İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani


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