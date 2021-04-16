İftarda meze tarifleri, en pratik yemek tarifi

HAVUÇ TARATOR: İsteğe göre iki havucu rendeleyin ve ocakta kavurun. Havuçlar ezilince soğumaya bırakın. Bir tabakta yoğurdu sarımsakla birlikte karıştırın. Ardından soğuyan havuçları bu tabağa ilave edin. Üzerine nane kızartabilir veya taratoru ceviz veya dere otu ile süsleyebilirsiniz.



HAYDARİ: Hem kolay hem de malzemeleri evde kolayca bulabileceğiniz bir meze çeşididir.



KÖZ PATLICAN: Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin. Ardından temizleyin ve bir tabağa alın. Yine sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yoğurtla sevmeyenler patlıcanları sirke ve limonla da karıştırabilir.



HUMUS: Nohutla yapılan ve sevilen soğuk mezeler arasında yer alıyor.



KIRMIZI BİBER: Biberleri fırında veya ocakta közleyin. Ardından temizleyin. Yine sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yoğurtla sevmeyenler sirke ve limonla da karıştırabilir ya da domates sosu hazırlayıp üzerine de dökebilirsiniz.







SAHURA NE KADAR KALDI?



İFTARA NE KADAR KALDI?







Yoğurtlu Mor Lahana Salatası



Mor lahana salatası ince ince kıyılıp yağda hafifçe kavruluyor. Sarımsak ve yoğurtla buluştuğundan akıl almaz bir lezzete kavuşuyor



Barbunya Pilaki



Taze barbunya pilaki havuç ve patates eklenerek kısık ateşte pişiyor. Servis sırasında maydanozla son dokunuşu yapmayı unutmayın.



İmam Bayıldı



Karnıyarığın etsiz zeytinyağlı hali. Minik patlıcanlar seçmeye özen gösterin.



İsteğe göre iki havucu rendeleyin ve ocakta kavurun. Havuçlar ezilince soğumaya bırakın. Bir tabakta yoğurdu sarımsakla birlikte karıştırın. Ardından soğuyan havuçları bu tabağa ilave edin. Üzerine nane kızartabilir veya taratoru ceviz veya dere otu ile süsleyebilirsiniz.HAYDARİ: Hem kolay hem de malzemeleri evde kolayca bulabileceğiniz bir meze çeşididir.Patlıcanları ocakta veya fırında közleyin. Ardından temizleyin ve bir tabağa alın. Yine sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yoğurtla sevmeyenler patlıcanları sirke ve limonla da karıştırabilir.Nohutla yapılan ve sevilen soğuk mezeler arasında yer alıyor.Biberleri fırında veya ocakta közleyin. Ardından temizleyin. Yine sarımsaklı yoğurtla karıştırın. Üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Yoğurtla sevmeyenler sirke ve limonla da karıştırabilir ya da domates sosu hazırlayıp üzerine de dökebilirsiniz.Mor lahana salatası ince ince kıyılıp yağda hafifçe kavruluyor. Sarımsak ve yoğurtla buluştuğundan akıl almaz bir lezzete kavuşuyorTaze barbunya pilaki havuç ve patates eklenerek kısık ateşte pişiyor. Servis sırasında maydanozla son dokunuşu yapmayı unutmayın.Karnıyarığın etsiz zeytinyağlı hali. Minik patlıcanlar seçmeye özen gösterin.

Ramazanda iftar yemeğininin yanında yenebilecek mezeler merak ediliyor. İnsanlar bunları evlerinde hazırlayarak sofralarını renklendirmek istiyor. İftar için en özel meze tariflerini sizler için bir araya getirdik, bu mezeleri ramazanda rahatlıkla tüketebilirsinizNiyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.Yağlı kızartma yemekleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira yağlı besinler çabuk acıkmanıza yol açarak susamanıza da neden olabilir.Sahurda genellikle insanlar kahvaltı türü yiyecekler tüketmeyi tercih eder. Bunun sebebi hem hafif hem pratik oluşu ve yüksek besin değerleriyle tok tutmaktır.Sahurda iftardan kalan yemekleri yememeliyiz. Bu yemekler iftar için daha uygundur çünkü yağ ve tuz oranı fazla olduğundan sahurda tüketildiğinde gün içinde hem çabuk acıktırıp hem susatabilir.Sahurda birkaç haşlanmış yumurta, az yağda yumurta veya çılbır yiyebilir, bu sayede uzun saatler tok kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaya mümkünse hiç yiyemiyorsanız çok az tuz atmaktır. Fazla tuz susatacağından bu önemlidir.Sebzeler sahur vaktinde de en sağlıklı besinler arasında yer alır. Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır.Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir.Sahurda ekmek de önemlidir. Beyaz ekmek tüketmenize nazaran tükettiğiniz kepek veya çavdarlı gibi tahıllı ekmekler besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tok tutabilir.Sahurda bilinenin aksine haddinden fazla su içmek gün boyu susamayacağınız anlamına gelmez. Gün içinde alınmayan su tüketimini iftar ve sahur arasına yayarak en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.Sahurda tok tutan gıdaların başında protein değeri yüksek besinler yer alır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan bunlardan da mutlaka tüketilmelidir.Hamurişi börek, poğaça gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler tüketerek daha fazla tok kalacağımıza inansak da bu tür besinler çabuk doyurup çabuk acıktıracaktır. Hatta buna ek olarak birde gün içinde susamanıza neden olacaktır.