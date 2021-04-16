İftarda hafif yemek tarifleri, iftarda kaç kalori almalı?

Oruç Bir Zayıflama Yöntemi Değildir

Sakın gece yatarken niyet edip uyumayın mutlaka sahura kalkın.

İftarda midenizi çok doldurup tüm gün yemeniz gerekenleri tek bir öğüne sığdırmayın.

Bol su içmeyi unutmayın.

Tatlı tercihlerinizi sütlü tatlı olarak yapın.

Meyve sebze tüketiminizi arttırın.

Haftada 2 kez sütlü tatlı tüketip diğer günlerde meyve veya kuru meyveyi tatlı olarak kullanın.

İftardan 1–2 saat sonra hafif yürüyüş yapmaya çalışın.

İftariyelikler genelde yüksek yağ içerir bu sebeple her gün tek bir seçim yapın örneğin bir gün tereyağı- bal diğer gün 2 -3 dilim sucuk diğer gün peynir- zeytin gibi

Yemeklerin suyunu tüketmemeye çalışın bu şekilde daha az yağ almış olursunuz.

Yavaş yemeye çalışın ve mutlaka iyi çiğneyin.

Ramazan ayında iftarda hafif yemek tarifleri üzerine ve iftarda kaç kalori almalı? sorusuna yönelik bir haber hazırladık. Kilo almak istemeyen ve ramazanda da yemek sağlığına önem veren insanlar için dikkatle okuyabileceği bir haber hazırladık. Ramazanda diyete önem veriyorsanız ve susatmayacak ürünlere bakıyorsanız bu haber tam size göre oldu.Ramazanda 15 ile 17 saat arasında bir açlık söz konusu olmaktadır. Bu süre her yıl 10-11 gün önceye denk gelen Ramazan'ın hangi mevsimde olduğuna göre değişebilmektedir. Uzun süre aç kalan bünyeniz iftara doğru yorgun ve bitkin düşecektir. Susuzluk ise, ezan vaktine doğru ciddi şekilde fark edilir. Saatlerce aç kalan mide, bir anda bütün yemekleri yemek isteyecek ve bu durum da günler sonra size kilo olarak geri dönecektir. Bu yazımızda ramazan ayı diyeti hakkında ilginizi çekecek bilgileri derledik. Ülkemizde adını duyuran ünlü diyetisyenlerin de tavsiyeleri ile ramazanda diyet yaparak, ideal kilonuzu korumanın yollarını sizlere sunacağız.Ramazan diyeti zaten oruç tutulunca aç kalan bünyeyi hiç doyurmamak zannedilebilir ama öyle değildir. Önemli olan kişinin fiziksel tüm özellikleri ve sağlık durumuna göre ideal kilosuna ulaşmasını sağlamak için uygun ve besleyici ramazan diyet listesi oluşturmaktır. Ramazan zayıflama diyeti yapmak isteyenler için ideal bir zamandır ama gereğinden fazla verilen kiloların da sağlığa zarar vereceği unutulmamalıdır.Ramazan sofralarının bereketine ve çeşitliliğine kapılmadan, her yemekten de lezzet alarak sağlıklı beslenmenin tüm püf noktaları bu yazı ile sizlerle. Farklı kilo ve boya sahip olduğunuz ve sağlık sorunları geçmişinizi bilmediğimizden dolayı vereceğimiz ramazan diyet listeleri için size en uygun olana karar verme sürecinde önce uzmana danışmanız iyi olacaktır.*Ramazanda sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü sağlamak için pek çok diyetisyen ramazan için diyet listesi hazırlamıştır. Planlanan bu listeleri sizler için maddeledik.*Ramazan diyeti nasıl yapılır? Ramazan ayı diyeti nasıl olmalı?*Ramazan diyet menüleri içinde hangi besinlerden ne kadar olmalı? Kronik bir rahatsızlığı olmayanlar için ramazan diyeti kaç kilo verdirir?*Peki, sağlıklı bir ramazan diyet menüsü nasıl oluşturulur?*Ramazanda diyet nasıl olur ve diyet listeleri kişiyi çok aç bırakacak kadar sıkı mıdır?Ramazan Diyeti Canan Karatay ListesiSahur için:*Arzuya göre istenilen kıvamda pişmiş 2 yumurta*Tereyağında omlet, menemen*1 kibrit kutusu kadar tuzsuz peynir*1 kahve fincanı fındık, ceviz veya badem*Tuzu alınmış 10 adet zeytin*Domates, salatalık yeşilbiber ve yeşillik*2 fincan çay veya süt. 1 porsiyon çorbaİftar için:*İsteğe göre 1 porsiyon patlıcan kebabı, köfte, sebze yemekleri, karnıyarık, fırında kuzu pirzola, hünkar beğendi, tepsi kebabı, saç tava gibi yemek çeşitlerden birisi.*Diğeri ise, 2-3 kaşık pilav ya da 3-4 adet sarma. 1 porsiyon cacık, salata, ayran ve mutlaka bol su.Ramazan döneminde tansiyon ve şeker hastalarının oruç tutmasını doktorlar sakıncalı bulmaktadır.Ramazan diyeti de yine aynı şekilde yaşlı kişiler ve kronik hastalar için tehlikeli olabilir.Bu sebeple sağlık açısından ramazan diyeti uygulamadan önce doktorunuza danışmanız en sağlıklı karar olacaktır.Sağlıklı besinler tercih ederek kilo verebileceğiniz gibi, yanlış seçimler yaparak kilo da alabilirsiniz.Ramazanda arınma diyeti yaparak bedeninizi yenileyebilirsiniz. Zaten sağlıklıysanız ve ideal kilonuzdaysanız ya da sadece birkaç kilo fazlanız varsa Ramazanda çok ölçüyü kaçırmadan yemeniz vücut sağlığınızı güçlendirecektir.Diyet aslında genel çerçevede sağlıklı beslenmede öğünlerin düzenlenmesi anlamına gelir.Ramazanda ölçülü beslenmenin faydaları yani Ramazan diyeti faydaları tüm sistemlerimiz üstünde pozitif etki sağlar.* Oruç tutmak* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak* Kur'an okumak* Namazları cemaatle kılmak* Sahur yapmak* İftar ettirmek* Kadir Gecesini aramak* Sabretmek* İhsan ve ikramda bulunmak* Tövbe etmek* Cenneti istemek* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek* Ramazan umresi yapmak* Açları doyurmakHareket azlığı, metabolizma hızının yavaşlaması kilo vermeyi zorlaştırmaktadır. Şişmanlık sorunu olan kişilerin bu dönemi bir perhiz fırsatı olarak görmesi yanlıştır. Oruç tutmak ile kilo verilmez. Gün boyu aç kalmak metabolizma hızını yavaşlatarak alınan besinlerin yağ haline gelmesini kolaylaştırır. Bu durum kilo artışına sebep olur. Ramazan'da kişiler hareketsiz kalmaya meyillidirler. Kendilerini yormamak için yürüyüş, koşma gibi aktiviteleri bilinçaltından yapmak istemezler. Bu sebeple Ramazan ayında yeterli ve dengeli yemeye özen göstermeyenler, az ve sık beslenmeyenler bu ayı kilo alarak bitirirler.