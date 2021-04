İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Oruç açmak için ezanın bitmesi beklenmeli mi? Sahur vakti ezan başladığında su içilebilir mi? Tüm bu sorular en çok merak edilen konuların başında geliyor. İftarda ezan okunurken yemek yenebilir mi?Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sorunun yanıtı ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama:"Ezan okunduktan sonra elinizde su var ise suyunuzu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıyorlardı ve ufka göre hareket ediyorlardı. Onun için çok az, birkaç dakikalık bir şey problem oluşturmaz.""Bismillah. Allahumme leke sumna ve ela rizgike eftarna, fetegabbel minna inneke entes-semiu'l-alîm.""Allah'ın adıyla. Allah'ım, Senin için oruç tuttuk ve nimetinle iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü Sen duyan bilensin.""Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasie'l-mağfirati, iğfir lî"Duanın Anlamı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey mağfireti geniş olan, bağışla beni."İçişleri Bakanlığından valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.Ramazan diyeti aslında oruç tutarken dengeli beslenmeyi mümkün kılan bir beslenme çeşididir. Ayrıca kişinin iftarla sahur arasındaki vakti acıkmadan geçirmesi adına da oldukça faydalı. Zira sahurda yanlış beslenip oruç süresince çok acıkmak olmak iftarda da fazla ve yanlış beslenmeyi getiriyor ve bu da bize fazla kilolar olarak geri dönüyor. Ramazan diyeti ayrıca sudan değil kastan kilo vermenizi sağlayarak verdiğiniz kiloları aynı hızla almanızın da önüne geçiyor.Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.Sahur: 3 dilim börek, çay.İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.7.gün:Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!