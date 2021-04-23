İftara yemek önerisi! İftara kolay tarifler menüler

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

İftar için yemek önerilerine ihtiyacınız mı var? Ramazanda ne yapsam? Kolay ramazan menüleri gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için iftarda hazırlamalık kolay menüleri bir araya getirdik. İşte kolay menüler...Malzemeler:- 5 parça kuzu gerdan- 1 su bardağı yoğurt- 1 yumurta sarısı- 2 yemek kaşığı un- yarım limon- Su- Zeytinyağı, pul biber, naneNasıl hazırlanır?-Kuzu gerdan parçalarını yıkayın, 2 su bardağı su ile köpükleri oluşana kadar kaynatın.-Rengi kararmış olan köpüklü suyu döküp, tekrar 5 su bardağı su ekleyin ve etler yumuşayana kadar pişirin.-Et suyunu ince süzgeçten geçirin, başka bir tencereye alın ve ocağın altını da kısık olarak açın.-Ayrı bir kase içerisinde yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, un ve 1 çay bardağı suyu iyice çırpın, kaynayan et suyuna karıştırarak yavaşça dökün.-Etleri didikleyip çorbanın içine ekleyin.-Göz göz olana dek pişirin, tuz ile tatlandırıp, üzerine kızdırılmış yağ, pul biber ve nane gezdirerek servis edin.Malzemeler:-Haşlanmış patates-Günlük yufka-Peynir-1 şişe maden suyu-Yarım su bardağı süt-1 adet yumurtaNasıl yapılır?-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pul biber ile tatlandırın.-Peyniri pul biber ve maydanoz ile tatlandırın. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın.-Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın.-Kızgın yağda kızartıp servis edin.Malzemeler:-1 adet soğan-1,5 su bardağı haşlanmış nohut-350 gram dana kuşbaşı eti-1,5 yemek kaşığı biber salçası-1 adet limonun suyu-4 yemek kaşığı zeytinyağı-3 su bardağı su-1 tatlı kaşığı karabiber-1 çay kaşığı toz kırmızı biber-1 çay kaşığı tuz-1 çay kaşığı kimyonNasıl yapılır?-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.-Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.-Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.-Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.Malzemeler:Keki için:-2 yumurta-1 yemek kaşığı şeker-1 çay bardağı zeytinyağı-1 çay bardağı süt-1 çay bardağı irmik-1 çay bardağı un-1 paket kabartma tozu-2 tatlı kaşığı haşhaşŞerbeti için:-2 su bardağı şeker-2 su bardağı suNasıl yapılır?-Yumurta ve şekeri iyice karışana kadar çırpın, çerisine süt ve zeytinyağını ekleyin.-Daha sonra yeniden karıştırıp irmik, un, haşhaş ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin.-Kek harcınızı bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.-Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Ilıması için bekleyin.-Pişen sıcak tatlınızın üzerine şerbeti gezdirin ve çekmesi için bekleyin.-Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.