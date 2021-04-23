İftara yemek önerisi! İftara kolay tarifler menüler

Ramazanda iftar için yemek önerileri ve kolay tarifler oruç tutanların işini kolaylaştırıyor. İftarda ne yemek yapsam, kolay menüler neler sorularının cevabını aradık. İşte iftar için yemek önerileri ve birbirinden farklı menüler

23 Nisan 2021 16:28
İftara yemek önerisi! İftara kolay tarifler menüler
İftar için yemek önerilerine ihtiyacınız mı var? Ramazanda ne yapsam? Kolay ramazan menüleri gibi sorulara cevap arıyorsanız sizin için iftarda hazırlamalık kolay menüleri bir araya getirdik. İşte kolay menüler...
Düğün çorbası
Malzemeler:

- 5 parça kuzu gerdan
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı un
- yarım limon
- Su
- Zeytinyağı, pul biber, nane

Nasıl hazırlanır?

-Kuzu gerdan parçalarını yıkayın, 2 su bardağı su ile köpükleri oluşana kadar kaynatın.
-Rengi kararmış olan köpüklü suyu döküp, tekrar 5 su bardağı su ekleyin ve etler yumuşayana kadar pişirin.
-Et suyunu ince süzgeçten geçirin, başka bir tencereye alın ve ocağın altını da kısık olarak açın.
-Ayrı bir kase içerisinde yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, un ve 1 çay bardağı suyu iyice çırpın, kaynayan et suyuna karıştırarak yavaşça dökün.
-Etleri didikleyip çorbanın içine ekleyin.
-Göz göz olana dek pişirin, tuz ile tatlandırıp, üzerine kızdırılmış yağ, pul biber ve nane gezdirerek servis edin.



Patatesli ve peynirli sigara böreği

Malzemeler:

-Haşlanmış patates
-Günlük yufka
-Peynir
-1 şişe maden suyu
-Yarım su bardağı süt
-1 adet yumurta

Nasıl yapılır?

-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pul biber ile tatlandırın.
-Peyniri pul biber ve maydanoz ile tatlandırın. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın.
-Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın.
-Kızgın yağda kızartıp servis edin.

Etli nohut

Malzemeler:

-1 adet soğan
-1,5 su bardağı haşlanmış nohut
-350 gram dana kuşbaşı eti
-1,5 yemek kaşığı biber salçası
-1 adet limonun suyu
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı toz kırmızı biber
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı kimyon

Nasıl yapılır?

-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.
-Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
-Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.
-Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Revani tatlısı

Malzemeler:

Keki için:

-2 yumurta
-1 yemek kaşığı şeker
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 çay bardağı süt
-1 çay bardağı irmik
-1 çay bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-2 tatlı kaşığı haşhaş

Şerbeti için:

-2 su bardağı şeker
-2 su bardağı su

Nasıl yapılır?

-Yumurta ve şekeri iyice karışana kadar çırpın, çerisine süt ve zeytinyağını ekleyin.
-Daha sonra yeniden karıştırıp irmik, un, haşhaş ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
-Kek harcınızı bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.
-Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Ilıması için bekleyin.
-Pişen sıcak tatlınızın üzerine şerbeti gezdirin ve çekmesi için bekleyin.
-Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



Diğer Haberler

Özcan Bizati: 'Çam ağacı gibi kışa direniyoruz' Gençlerbirliği Özcan Bizati: "Çam ağacı gibi kışa direniyoruz"
Millilerin rakibi Galler'de kriz: Giggs gönderildi Euro 2020 Millilerin rakibi Galler'de kriz: Giggs gönderildi
Gençlerbirliği tekrar hayatta! Gençlerbirliği Gençlerbirliği tekrar hayatta!
Marega'den Fenerbahçe cevabı: 'Görüşmedim' Fenerbahçe Marega'den Fenerbahçe cevabı: "Görüşmedim"
Kasımpaşa'da Serkan Reçber ve Sami Uğurlu, PFDK'ye sevk edildi Kasımpaşa Kasımpaşa'da Serkan Reçber ve Sami Uğurlu, PFDK'ye sevk edildi
Liverpool, bu kez işi sağlama alıyor: Konate! Liverpool Liverpool, bu kez işi sağlama alıyor: Konate!
Brendan Rodgers: 'Fofana, orucunu açsın diye oyundan aldım' İngiltere Ligi Brendan Rodgers: "Fofana, orucunu açsın diye oyundan aldım"
Pep Guardiola: 'UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın' Manchester City Pep Guardiola: "UEFA, 1 yılı 400 gün yapsın"
Timo Werner: 'Gol atmak, kız tavlamaya benzer' Chelsea Timo Werner: "Gol atmak, kız tavlamaya benzer"
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok