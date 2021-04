İftara yapılacak yemekler! İftara ne yapsam

İftara özel yemekler, menüler, istediğinizi hazırlayın.



Çorba tarifleri, önerileri

Salçalı Arpa Şehriye Çorbası

Kırmızı Mercimek Çorbası

Tel Şehriye Çorbası Tarifi

Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası

Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi

Yayla Çorbası

Valide Sultan Çorbası

Kremalı Domates Çorbası Tarifi

Mercimekli Erişte Çorbası

Ekşili Tavuk Çorbası

Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi

Süzme Mercimek Çorbası



Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.

Etli Pilav Tarifi

Nohutlu pilav

Arpa Şehriye Pilavı

Nohutlu Bulgur Pilavı

Yeşil Fasulye

Mantar Yemeği

Haşlama Et Yemeği

Tekirdağ köftesi

Patates Oturtma

Arnavut Ciğeri

Çeşnili Et Sote

Köfteli Patates Yemeği

Etli Patates Yemeği

Güveçte Et Sote

Etli Bezelye

Fırında Et Haşlama

Izgara Köfte

Sebzeli Tavuk



Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.

Sebzeli Yoğurtlu Salata

Göbek Salata

Yumurta Salatası

Garnitürlü Patates Salatası

Semizotu Salatası

Turplu Kıvırcık Salatası

Kuru Fasulye Piyazı



Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.

Revani Tatlısı

Ayva Tatlısı

Tarçınlı Cevizli irmik Helvası

Çatal Tatlısı

Lokma Tatlısı

Ekmek Kadayıfı Tatlısı

Kadayıf Dolması

Sütlaç Tarifi

Tiramisu

Supangle Tarifi

Bitter Çikolatalı Puding

Şekerpare

Güllaç



Aparatifler: Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.

Zeytinyağlı Sarma

Ispanaklı Börek

Patates Topları

Soğan Halkası

İçli Köfte

Kaşarlı Patlıcan Kızartma

Kırmızı Mercimek Köftesi



KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI



Malzemeler:



Yarım kilo kuzu gerdan eti

3 tepeleme yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurtanın sarısı

Bir tutam pul biber

3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu



Tarif:



Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın.

Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.

Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.

Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.

Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.

Çorbanız hazır. Afiyet olsun.







İFTAR MENÜSÜ 1

Salata: Manzana



Çorba : Mercimek Çorbası



Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte



Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto



Tatlı: Kolay İncir Tatlısı



İFTAR MENÜSÜ 2



Salata: Semiz Otu Salatası

Çorba : İrmik Çorbası



Anayemekler: Kabak Patates Çalkama



Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık



Tatlı: Bisküvili Puding



İFTAR MENÜSÜ 3



Salata: Kıvırcık Salatası

Çorba : Yayla Çorbası



Anayemekler: Patates Musakka



Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf



Tatlı: Kahveli Puding



İFTAR MENÜSÜ 4



Salata: Akdeniz Salatası

Çorba : Patates Çorbası



Anayemekler: Yalancı İskender



Arayemek: Leziz Pilav



Tatlı: Diyet Tatlı



İFTAR MENÜSÜ 5



Salata: Havuç Salatası

Çorba : Ezogelin Çorbası



Anayemekler: Sarımsaklı Yahni



Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto



Tatlı: Havuçlu Toplar



İFTAR MENÜSÜ 6



Salata: Yeşil Zeytinli Salata

Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası



Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği



Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf



Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü



İFTAR MENÜSÜ 7



Salata: Cevizli Patlıcan Salatası

Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba



Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane



Arayemek: Maklube ve Hoşaf



Tatlı: Güllaç



İFTAR MENÜSÜ 8



Salata: Amerikan Salatası

Çorba: Çerkez Çorbası



Anayemek: Analı Kızlı



Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt



Tatlı: Gül Tatlısı



İFTAR MENÜSÜ 9



Salata: Nar Ekşili Salata

Çorba: Kolay Çorba



Anayemek: Hamsi Buğlama



Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı



Tatlı: Şam Tatlısı



İFTAR MENÜSÜ 10



Salata: Maydanoz Salatası

Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası



Anayemek: Palamut Kağıtta



Arayemek: Havuçlu Pilav



Tatlı: Revani



İFTAR MENÜSÜ 11



Salata: Kıvırcık Salatası

Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )



Anayemek: Etli Kurufasulye



Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt



Tatlı: Sütlaç



İFTAR MENÜSÜ 12

Salata : Karışık Sebze Salatası



Çorba : Yoğurtlu Tutmaç



Anayemek : Karnıyarık



Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto



Tatlı : Etimek Tatlısı



SEBZE ÇORBASI



MALZEMELER:

10 bardak et suyu

2 soğan

1 kahve fincanı pirinç

1,5 çorba kaşığı un

1,5 çorba kaşığı yağ

1 patates

1 havuç

6- 7 dal kereviz

6- 7 kök ıspanak

6- 7 dal maydanoz

1 bardak süt

1 yumurta sarısı

Tuz

Ramazanda sahur sonrasında önemli bir ara verildiği için insanlar iftar vaktinde çok acıkıyor, susuyor. Bunun için iftar menüsüne de önem veriyor. İftarda yapılacak yemekler için rahatlamanız açısından sizlere bazı menüler hazırladık.