İftara yapılacak yemekler! İftara ne yapsam

Ramazanda iftarda hangi yemeklerden yapsam ve iftarda ne yesek bir çoğumuzun düşündüğü bir konu olarak dikkat çekiyor. Güzel iftar yemeklerini içeren bir iftar menüsü hazırladık. İşte en iyi Ramazan iftar menüleri ve ne yapsam sorularınızın cevabı
Ramazanda sahur sonrasında önemli bir ara verildiği için insanlar iftar vaktinde çok acıkıyor, susuyor. Bunun için iftar menüsüne de önem veriyor. İftarda yapılacak yemekler için rahatlamanız açısından sizlere bazı menüler hazırladık.
Ramazana özel yemek tarifleri hazırladık. İftara özel yemekler, menüler, istediğinizi hazırlayın.
Çorba tarifleri, önerileri Salçalı Arpa Şehriye Çorbası Kırmızı Mercimek Çorbası Tel Şehriye Çorbası Tarifi Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi Yayla Çorbası Valide Sultan Çorbası Kremalı Domates Çorbası Tarifi Mercimekli Erişte Çorbası Ekşili Tavuk Çorbası Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi Süzme Mercimek Çorbası
Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır. Etli Pilav Tarifi Nohutlu pilav Arpa Şehriye Pilavı Nohutlu Bulgur Pilavı Yeşil Fasulye Mantar Yemeği Haşlama Et Yemeği Tekirdağ köftesi Patates Oturtma Arnavut Ciğeri Çeşnili Et Sote Köfteli Patates Yemeği Etli Patates Yemeği Güveçte Et Sote Etli Bezelye Fırında Et Haşlama Izgara Köfte Sebzeli Tavuk
Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım. Sebzeli Yoğurtlu Salata Göbek Salata Yumurta Salatası Garnitürlü Patates Salatası Semizotu Salatası Turplu Kıvırcık Salatası Kuru Fasulye Piyazı
Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır. Revani Tatlısı Ayva Tatlısı Tarçınlı Cevizli irmik Helvası Çatal Tatlısı Lokma Tatlısı Ekmek Kadayıfı Tatlısı Kadayıf Dolması Sütlaç Tarifi Tiramisu Supangle Tarifi Bitter Çikolatalı Puding Şekerpare Güllaç
Aparatifler: Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz. Zeytinyağlı Sarma Ispanaklı Börek Patates Topları Soğan Halkası İçli Köfte Kaşarlı Patlıcan Kızartma Kırmızı Mercimek Köftesi
KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI
Malzemeler:
Yarım kilo kuzu gerdan eti 3 tepeleme yemek kaşığı un 4 yemek kaşığı yoğurt 1 yumurtanın sarısı Bir tutam pul biber 3 yemek kaşığı tereyağı Limon suyu
Tarif:
Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın. Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın. Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim. Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin. Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.
İFTAR MENÜSÜ 1 Salata: Manzana
Çorba : Mercimek Çorbası
Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte
Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto
Tatlı: Kolay İncir Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 2
Salata: Semiz Otu Salatası Çorba : İrmik Çorbası
Anayemekler: Kabak Patates Çalkama
Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık
Tatlı: Bisküvili Puding
İFTAR MENÜSÜ 3
Salata: Kıvırcık Salatası Çorba : Yayla Çorbası
Anayemekler: Patates Musakka
Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf
Tatlı: Kahveli Puding
İFTAR MENÜSÜ 4
Salata: Akdeniz Salatası Çorba : Patates Çorbası
Anayemekler: Yalancı İskender
Arayemek: Leziz Pilav
Tatlı: Diyet Tatlı
İFTAR MENÜSÜ 5
Salata: Havuç Salatası Çorba : Ezogelin Çorbası
Anayemekler: Sarımsaklı Yahni
Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto
Tatlı: Havuçlu Toplar
İFTAR MENÜSÜ 6
Salata: Yeşil Zeytinli Salata Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası
MALZEMELER: 10 bardak et suyu 2 soğan 1 kahve fincanı pirinç 1,5 çorba kaşığı un 1,5 çorba kaşığı yağ 1 patates 1 havuç 6- 7 dal kereviz 6- 7 kök ıspanak 6- 7 dal maydanoz 1 bardak süt 1 yumurta sarısı Tuz