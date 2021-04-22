İftara yapılacak kolay yemekler tarifler

Ramazan ayına özel iftara yapılacak kolay yemekler ve tarifler diyerek bir liste çıkardık. Bu yemekleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz İşte mutlaka bakmanız gereken haberimiz, kolay yemekler tarifler...Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan yayla çorbası hem besleyici olması nedeniyle hem de çoğu yemeğin yanına yakışması nedeniyle tercih ediliyor. İçerisindeki yoğurt ve yumurta nedeniyle çocuklar için de oldukça faydalı olan yayla çorbası birkaç malzeme ile kolayca hazırlanabiliyor. Peki yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte en lezzetli yayla çorbası yapılışı…-1 fincan pirinç-7 bardak su-1 bardak yoğurt-1 tane yumurta-½ fincandan biraz fazla un-3 kaşık sıvı yağ-2 kaşık tereyağı-Tuz-NaneTencerenin içine suyu, sıvı yağı, naneyi ve pirinci koyup pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Bir başka kasenin içinde yoğurdu, yumurtayı ve unu topak kalmayacak kadar karıştırın.Pirinçler yumuşadıktan sonra kaynayan sudan azar azar yoğurt karışımına koyun ve karıştırın. Daha sonra bu karışımın tamamını tencereye dökün. Bu sırada dikkat etmeniz gereken şey karıştırmayı ihmal etmemeniz. 10 dakika kadar daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Tereyağı, nane ve pul biberi kızartıp çorbanın üzerine dökerek servis edebilirsiniz.Kuşbaşı et, baharatlar, suyunu lezzetini vermiş soğan ve salçayla daha adından bahsedilirken ağızları sulandıran tas kebabı bereketli ve lezzetli bir yemektir. Özellikle misafir sofranız için etli bir yemek yapmak isterseniz daha iyi bir seçenek olamazdı. Doyurucu bir yemek olan tas kebabı için hazırladığımız tarif ile siz de kolaylıkla yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte lokum gibi bir et ile tadına doyulmaz tas kebabı yapmak için malzeme listemiz ve ayrıntılı tarif…Tas kebabı tarifi ve malzemeleri– 800 gr kuşbaşı et– 1 kaşık sıvı yağ– 2 kaşık tereyağı– 1 kuru soğan– 3 diş sarımsak– 1 kaşık un– 1 kaşık domates salçası– 1 tatlı kaşığı tuz– 1 patates– 1 havuç– 3 bardak sıcak su– Tane karabiberTas kebabı yapılışıSıvı yağı ve tereyağını tencerede kızdırın. Üzerine kuşbaşı etini koyup etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Birkaç dakika sonra 1 kaşık un ekleyin ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Üzerine salçayı ekleyin.Ardından tuzunu ekleyin biraz karıştırıp küp küp doğradığınız patates ve havucu ekleyin. En son karabiberi ve suyunu da ekledikten sonra kapağını kapatın. 30 dakika kadar pişirin. Suyu kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve sıcak servis edin.aman zaman sofralarda ana yemekler haricinde farklı tatlar aranabiliyor. Mercimek köftesi de bunun için iyi bir alternatif. Kolay hazırlanışı ve lezzetiyle ağız sulandıran nefis mercimek köftesi yapılışını sayfamızda sizler için derledik. İşte en güzel ve kolay mercimek köftesi yapılışı…– 1 bardak kırmızı mercimek– 1,5 bardak ince köftelik bulgur– 1 kuru soğan– 1 demet maydanoz– 2-3 kaşık sıvı yağ– 1 demet taze soğan– 1 kaşık domates salçası– 1 kaşık biber salçası– 3 bardak su– Marul– Tuz– Kimyon– Karabiber– Pul biberÖncelikle mercimekleri bol su ile yıkayın ve üzerine 3 bardak su ilave edip haşlayın. Suyunu çektikten sonra bulgur da ilave ederek tencerenin kapağı kapağını kapatın.Bir başka tavanın içinde soğanları yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayın. Ardından salçaları ilave edin. Birkaç dakika da böyle kavurun ve ocaktan alın. Mercimek ve bulgur yarım saat kadar dinlendikten sonra salçalı karışımı üzerine ekleyin. İyice yoğurun. İyice karışan köfteye tuz ve baharatları ilave edin ve tekrar yoğurun.Maydanozları ve soğanları ince ince doğrayın. Köfteye ilave edip iyice karıştırın.Daha sonra birer sıkım alarak şekillendirin ve üzerine marul dizdiğiniz servis tabağına koyun. Limonla servis edebilirsiniz.Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.Ramazanın ilk sahurunda hem pratik hem hafif hem de damak tadınıza uygun olması için örnek sahur menüsü tavsiyesi;1 adet haşlanmış yumurta1 kase lor peyniri1 avuç ceviz1 bardak kefir1-2 salatalık1 dilim kepek ekmeği