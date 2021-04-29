İftara yapılacak kolay yemekler, iftara ne pişirsem nefis yemek tarifleri

İftara yapılacak kolay yemekler nelerdir? İftara ne pişirsem? İftarlık nefis yemek tarifleri nelerdir? sorularının cevabı ramazan ayına sıklıkla yanıt aranıyor. Ramazanda kolay yemekler neler olur sorusundan yola çıkarak ifgatra zevkle yiyeceğiniz yemeklerden menüler hazırladıkSalata: ManzanaÇorba : Mercimek ÇorbasıAnayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfteArayemek: Mısırlı Pilav, KompostoTatlı: Kolay İncir TatlısıSalata: Semiz Otu SalatasıÇorba : İrmik ÇorbasıAnayemekler: Kabak Patates ÇalkamaArayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve CacıkTatlı: Bisküvili PudingSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba : Yayla ÇorbasıAnayemekler: Patates MusakkaArayemek: Sütlü Makarna ve HoşafTatlı: Kahveli PudingSalata: Akdeniz SalatasıÇorba : Patates ÇorbasıAnayemekler: Yalancı İskenderArayemek: Leziz PilavTatlı: Diyet TatlıSalata: Havuç SalatasıÇorba : Ezogelin ÇorbasıAnayemekler: Sarımsaklı YahniArayemek: Bademli Pilav ve KompostoTatlı: Havuçlu ToplarSalata: Yeşil Zeytinli SalataÇorba : Şehriyeli Tavuk ÇorbasıAnayemekler: Fırında Karnıbahar BöreğiArayemek: Buhara Pilavı ve HoşafTatlı: Yalancı Tavuk GöğüsüSalata: Cevizli Patlıcan SalatasıÇorba: Domatesli Telşeriyeli ÇorbaAnayemekler: Susamlı Tavuk PaneArayemek: Maklube ve HoşafTatlı: GüllaçSalata: Amerikan SalatasıÇorba: Çerkez ÇorbasıAnayemek: Analı KızlıArayemek: Kestaneli Pilav ve YoğurtTatlı: Gül TatlısıSalata: Nar Ekşili SalataÇorba: Kolay ÇorbaAnayemek: Hamsi BuğlamaArayemek: Sebzeli Bulgur PilavıTatlı: Şam TatlısıSalata: Maydanoz SalatasıÇorba: Annenim Nefis Mercimek ÇorbasıAnayemek: Palamut KağıttaArayemek: Havuçlu PilavTatlı: RevaniSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )Anayemek: Etli KurufasulyeArayemek: Sade Pilav ve YoğurtTatlı: SütlaçSalata : Karışık Sebze SalatasıÇorba : Yoğurtlu TutmaçAnayemek : KarnıyarıkArayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve KompostoTatlı : Etimek Tatlısıİftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde iftarda ne pişirsem, iftarda ne yesek bir çoğumuzun düşündüğü bir konu bizde bu konuda sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz iftar yemeklerini içeren bir iftar menüsü hazırlamayı düşündük.Salçalı Arpa Şehriye ÇorbasıKırmızı Mercimek ÇorbasıTel Şehriye Çorbası TarifiTavuk Suyunda Ezogelin ÇorbasıUnlu Yoğurt Çorbası TarifiYayla ÇorbasıValide Sultan ÇorbasıKremalı Domates Çorbası TarifiMercimekli Erişte ÇorbasıEkşili Tavuk ÇorbasıTavuklu Tel Şehriye Çorbası TarifiSüzme Mercimek ÇorbasıYukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.Etli Pilav TarifiNohutlu pilavArpa Şehriye PilavıNohutlu Bulgur PilavıYeşil FasulyeMantar YemeğiHaşlama Et YemeğiTekirdağ köftesiPatates OturtmaArnavut CiğeriÇeşnili Et SoteKöfteli Patates YemeğiEtli Patates YemeğiGüveçte Et SoteEtli BezelyeFırında Et HaşlamaIzgara KöfteSebzeli TavukBu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.Sebzeli Yoğurtlu SalataGöbek SalataYumurta SalatasıGarnitürlü Patates SalatasıSemizotu SalatasıTurplu Kıvırcık SalatasıKuru Fasulye PiyazıTatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.Revani TatlısıAyva TatlısıTarçınlı Cevizli irmik HelvasıÇatal TatlısıLokma TatlısıEkmek Kadayıfı TatlısıKadayıf DolmasıSütlaç TarifiTiramisuSupangle TarifiBitter Çikolatalı PudingŞekerpareGüllaçSon olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.Zeytinyağlı SarmaIspanaklı BörekPatates ToplarıSoğan Halkasıİçli KöfteKaşarlı Patlıcan KızartmaKırmızı Mercimek Köftesiİftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettimPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!