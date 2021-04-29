İftara yapılacak kolay yemekler, iftara ne pişirsem nefis yemek tarifleri

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren insanlar iftara yapılacak kolay yemekler, iftara ne pişirsem nefis yemek tarifleri sorusuna yanıt arıyor. İftarda çok hızlıca yapabileceğiniz yemek tariflerini bir araya getirdik

29 Nisan 2021 17:11
İftara yapılacak kolay yemekler, iftara ne pişirsem nefis yemek tarifleri
İftara yapılacak kolay yemekler nelerdir? İftara ne pişirsem? İftarlık  nefis yemek tarifleri nelerdir? sorularının cevabı ramazan ayına sıklıkla yanıt aranıyor. Ramazanda kolay yemekler neler olur sorusundan yola çıkarak ifgatra zevkle yiyeceğiniz yemeklerden menüler hazırladık

İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana
Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

İFTAR MENÜSÜ 11

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç

İFTAR MENÜSÜ 12
Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı



RAMAZAN YEMEK TARİFLERİ

İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.

Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde iftarda ne pişirsem, iftarda ne yesek bir çoğumuzun düşündüğü bir konu bizde bu konuda sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz iftar yemeklerini içeren bir iftar menüsü hazırlamayı düşündük.

Çorba tarifleri, önerileri
Salçalı Arpa Şehriye Çorbası
Kırmızı Mercimek Çorbası
Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası
Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi
Yayla Çorbası
Valide Sultan Çorbası
Kremalı Domates Çorbası Tarifi
Mercimekli Erişte Çorbası
Ekşili Tavuk Çorbası
Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi
Süzme Mercimek Çorbası

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Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır.
Etli Pilav Tarifi
Nohutlu pilav
Arpa Şehriye Pilavı
Nohutlu Bulgur Pilavı
Yeşil Fasulye
Mantar Yemeği
Haşlama Et Yemeği
Tekirdağ köftesi
Patates Oturtma
Arnavut Ciğeri
Çeşnili Et Sote
Köfteli Patates Yemeği
Etli Patates Yemeği
Güveçte Et Sote
Etli Bezelye
Fırında Et Haşlama
Izgara Köfte
Sebzeli Tavuk

Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.
Sebzeli Yoğurtlu Salata
Göbek Salata
Yumurta Salatası
Garnitürlü Patates Salatası
Semizotu Salatası
Turplu Kıvırcık Salatası
Kuru Fasulye Piyazı

Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır.
Revani Tatlısı
Ayva Tatlısı
Tarçınlı Cevizli irmik Helvası
Çatal Tatlısı
Lokma Tatlısı
Ekmek Kadayıfı Tatlısı
Kadayıf Dolması
Sütlaç Tarifi
Tiramisu
Supangle Tarifi
Bitter Çikolatalı Puding
Şekerpare
Güllaç

Aparatifler: Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.
Zeytinyağlı Sarma
Ispanaklı Börek
Patates Topları
Soğan Halkası
İçli Köfte
Kaşarlı Patlıcan Kızartma
Kırmızı Mercimek Köftesi



PEYGAMBERİMİZ'İN YAPTIĞI (S.A.V) İFTAR AÇMA DUASI

İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.

Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:

"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.

Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettim



İFTAR DUASI

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.

Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.

Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi

Günün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!



Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'

Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!

Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!

Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'

Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!

Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!



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