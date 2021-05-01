İftara şerbetli tatlı ne yapsam, en güzel tatlı tarifleri

İftara şerbetli tatlı ne yapsam, misafire özel şerbetli tatlı tarifleri nelerdir şeklinde aramalar ramazanda sıklıkça yapılıyor. Şerbetli tatlılardan tarifleri hazırladıkYumurtaları, tereyağını, sıvı yağı, irmiği ve pudra şekerini iyice karıştırın.Vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.Son olarak unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye dizin.Üzerine birer fındık yerleştirip elinizle biraz bastırın.Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp biraz ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.Üstü kızaran şekerparelerinizi fırından çıkarın.Bu esnada su ve şekeri tencerede karıştırıp şerbeti pişirmeye başlayın.Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra içine limon suyunu ilave edin.5 dakika kadar daha kaynattıktan sonra altını kapatıp ılınmaya bırakın.Şerbeti tatlıların üzerine dökeceğiniz zaman ılık olmalı.Tatlıların da ilk sıcaklığının geçmesini beklemelisiniz.Şerbeti döktükten sonra üzerini kapatmadan çekmesini bekleyin.Ardından dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.Tatlınızın şerbetiyle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısın.Kıvamı koyulaşana kadar kısık ateşte 30-35 dakika daha pişirin.İçine limon suyunu da ilave edin ve ılınmaya bırakın.Şerbeti oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırın ve iyice soğutun.Tatlının hamuru için su, tereyağı, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın.Unu eleyip kaynayan karışıma ilave edin.Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve altını kısın.4-5 dakika da kısık ateşte karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirip içine teker teker yumurtaları ekleyin.Yumurtaları mikser yardımıyla hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ilave edin ve yeniden 5 dakika kadar mikserle karıştırın.Sıvı yağı tencerenize alıp hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar sıkın ve altını kısık ateşte açın.Nar gibi kızaran tulumbaları yağdan alıp soğuk şerbete atın ve 2-3 dakika bekletin.Kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edin. Afiyet olsun…İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayıp soğuması için bir kenara alın.Yumurtaları geniş bir kasede çırpın.Elinize bir parça kadayıf alın.Cevizli içten bolca koyun .Kadayıfı sıkıca sararak rulo yapıp yumurtaya bulayın.Bekletmeden yağda her iki tarafını da kızartın.Kızardıktan sonra yağını süzüp soğuk şerbete koyun.Şerbetin içinde 1 dakika kadar beklettikten sonra çıkarın.Üzerini yeşil toz fıstıkla süsleyip servis edebilirsiniz.Afiyet olsun...Kullanacağınız unu elemekle başlayın.Elediğiniz unu derin bir karıştırma kabının içine aktarın ve orta kısmını parmak uçlarınızla açın.Yumurta, süt, ayçiçek yağı, üzüm sirkesi ve tuzu unun ortasında açtığınız boşluğa ilave edin.Kaptaki bütün malzemeyi yavaşça karıştırıp una yedirin.Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edeceksiniz.Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.Dinlenen hamuru kırk eşit parçaya ayırın.Daha sonra tezgahın üzerine nişasta serpin ve hamuru yuvarlayın.Her bir hamur bezesini bir tabak büyüklüğünde açın.Nişasta serpiştirerek açtığınız hamurları 20 adet tabanı için 20 adet de üzeri için olmak üzere iki gruba ayırın.Üst üste dizerek ayırdığınız 20'li hamur gruplarından birini merdane kullanarak incecik olacak şekilde açın.Bu arada yufka katlarını yağlamak için tereyağını küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte eritin.İncecik açılmış olan yirmi bezeyi, tereyağıyla yağlanmış fırın tepsisine aralarına bir fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı damlatarak üst üste açın.Fındığın tamamını fırın tepsisinin tabanına açtığınız hamura aralarında boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin.İncecik açılmış olan diğer yirmi bezeyi de, ara kata serpiştirdiğiniz fındıklar üzerine bir fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı damlatarak üst üste açın.Bir bıçak yardımıyla yufkalara zarar vermeden kare dilimler halinde kesin.Kalan eritilmiş tereyağını bütün tepsinin üzerinde gezdirin.Önceden 180 derece ısıtılmış fırında, 35 dakika yufkaların üzeri kızarana kadar pişirin.Fırından çıkardığınız tatlının ılınmaya başlarken şerbetini hazırlayın.Şerbetini yapmak için toz şekeri ve suyu derin bir tencereye alın.Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 ÇarşambaRamazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 PerşembeRamazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 CumaRamazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 CumartesiYapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.