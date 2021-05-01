İftara şerbetli tatlı ne yapsam, en güzel tatlı tarifleri
Ramazanda iftarda şerbetli tatlı olarak ne yapacağınıza karar veremediyseniz sizin için şerbetli tatlılara göz atalım. İftar sofraları tatlısız olmaz diyenler için çeşit çeşit şerbetli tatlı tariflerini bir araya getirdik
Şerbetini yapmak için toz şekeri ve suyu derin bir tencereye alın.
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR
Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.