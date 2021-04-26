İftara ne yapsam? Pratik iftarlık yemek tarifleri kolay

İftara ne yemek yapsam? Pratik, hızlıca yapıalcak iftarlık kolay yemek tarifleri nelerdir, en hızlı yemek tarifleri gibi sorulara sıklıkla yanıt aranıyor. Ramazanda size fazlasıyla yardımcı olabilecek yemekler ve tariflerini bir araya getirdik. İşte iftarda ne pişirsem diye düşünürken sorularınıza cevap bulabilecek o menüler...Malzemeler• 250 gram haşlanmış nohut• 10 adet ortadan ikiye kesilmiş cherry domates• 2 adet küp kesilmiş salatalık• 1/2 bağ ince ince kesilmiş taze soğan• 1/2 bağ kıyılmış taze nane• 1/2 bağ kıyılmış dereotuSosu için• 1/2 çay bardağı zeytinyağı• 4 yemek kaşığı nar ekşisi• 1/2 adet limon suyu• 1/2 çay kaşığı tuzHazırlanışıTüm yeşillikleri temizleyip, belirtilen şekilde doğradıktan sonra bir kapta birleştirin. Nohutları haşlayıp yumuşak hale getirin. Bu tip salatalar için nohutları önceden haşlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Ayrı bir kapta sosu için olan malzemeleri birleştirin ve güzelce karıştırın. Sosu, nohut ve yeşilliklerle birleştirin ve güzelce karıştırdıktan sonra servis yapın.Malzemeler• 1 adet soğan• 2 adet patates• 2 adet patlıcan• 4 adet orta boy domates• 2 adet kabak• 5 diş sarımsak• 1 yemek kaşığı biber salçası• 1 çay bardağı zeytinyağı• 1 çay kaşığı tuz• 1 tatlı kaşığı karabiber• 2,5 çay bardağı suHazırlanışıPatlıcanların kabuklarını soyun ve en az yarım saat tuzlu suda acısını çıkartana kadar bekletin. Bunu bir saate çıkartmanız da güzel olacaktır. Patates, soğan, kabak ve domatesleri küp şeklinde doğrayıp, patlıcanların suyunu süzdükten sonra hep birlikte harmanlayın. Sarımsakları havanda dövün veya rendeleyin. Salça, tuz, karabiber ve zeytinyağının hepsini sebzelerin üzerine dökün. Tümü birbiri ile tamamen karışana kadar karıştırın ve ardından güveç kabına alın. Fırını önceden 170 derecede ısıtın. Güvece 1 çay bardağı kadar su ekleyin, güvecin ağzını kapatın ve ısıttığınız fırına atın. 35 dakika pişirin ve servise hazır.Malzemeler• 4 adet ince dilimlenmiş kabak• 1 yemek kaşığı zeytinyağı• 1 su bardağı yoğurt• 1/2 adet limonun suyu• 1 diş dövülmüş sarımsak• 1 tatlı kaşığı kuru nane• 1/2 demet dereotu• 1 çay kaşığı tuzHazırlanışıBuharla pişirme yöntemini uygulayarak kabakları yumuşatın. Bunu da bir tencereye koyduğunuz su kaynayınca, üzerine süzgeç koyarak yapabilirsiniz. Kabakların üzerine bir kapak kapatmayı unutmayın. Bu yöntemle yumuşamaları 5 dakika sürecektir. Ayrı bir kasede limon suyunu, zeytinyağını ve tuzu karıştırın. Buna dereotu da ilave edin. haşlanan kabaklara bu karışımı dökün. Güzelce karıştırın. Başka bir kapta ise yoğurdu, sarımsağı ve kıyılmış dereotunu güzelce harmanlayın. Daha sonra kabağın üzerine bu karışımı istediğiniz şekilde dökün ve servise hazırlayın.Yumurtanın doyuruculuğunu garnitürlerle buluşturduk ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Hazırlaması 20, pişirmesi ise 10 dakika süren sebzeli krep tarifi ile bütün gün enerjinizi koruyabilirsiniz.Ana malzemeleri poğaça hamuru, maydanoz ve beyaz peynir olan bayatlamayan poğaçayı, erken saatlerde hazırlayarak saklayabilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan saklanabildiği için, sahura kalktığınızda bir kez ısıtmanız yeterlidir.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.Sahurda yalnızca hamur işine yönelmek olmaz. Kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan kabak mücveri; hem lezzetli, hem de besleyici bir tarif. Sahur sofralarının favorisi olacak kabak mücveri, ortalama 30 dakika da hazırlayabilirsiniz.Gece uykudan uyanıp yemek hazırlamanın zorluğunu biliyoruz elbet. Bu yüzden hem iftarda, hem de sahur sofralarında sunabileceğiniz bir tarifimiz var. Soğuk bir şekilde servis edilen ayran aşı çorbasını, sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.Salatanın sahur yemekleri arasında ne işi var demeyin. Vitamin ve mineral bakımından zengin değerlere sahip olan buğday, uzun süre tokluk hissi verirken yemeklerin sindirilmesini de kolaylaştırır. Kısacası buğday salatası, sahurda hafif besinlere yönelmek isteyenler için ideal bir tarif.Yaz kış demeden sofralardaki yerini koruyan tarhana çorbası da, tok tutan besinler arasına girmeyi başardı. Yalnızca 30 dakika da hazırlanan tarhana çorbasını, notlarınız arasına eklemeyi unutmayın.Gelelim listemizdeki tatlı tariflerine.. Faydaları saymakla bitmeyen sütlü tatlılar, uzun süre tok tutan besinlerin başında geliyor. Ana malzemeleri süt, irmik ve şeker olan sütlü irmik tatlısını, gündüz hazırlayarak sahur için saklayabilirsiniz.Ramazan ayının klasikleri arasında yer alan muhallebi de, hafif tatlılardan biridir. İçerisinde bolca süt kullanılan muhallebi, sadece açlığa değil susuzluğa da iyi gelir.Tok tutan besinlerden biri olan yoğurdu sade bir şekilde tüketmek istemeyenler için nefis bir önerimiz var. Çilek ve muz ile tatlandırılan yoğurt cupcakeleri, önceden hazırlayarak dondurabilirsiniz. Tadına doyamayacağınız dondurulmuş yoğurt cupcakeler, yalnızca 15 dakika da hazırlanır.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.