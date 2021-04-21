İFTARA NE KADAR KALDI?





İftarda ne yapsam diye düşünüyorsanız ve bir çözüm bulamadıysanız bu haber tam size göre olacak.. "İftara ne yapsam kolay tarifler pratik güzel yemekler" diyorsanız ve internet üzerinden yemek menüsü arıyorsanız bu tariflere bakmanınız öneririz. İşte mutlaka bakmanız gereken haberimizin içeriği...MALZEMELER:4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana7 Su Bardağı Sıcak Su2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ2 Diş Sarımsak1 Yemek Kaşığı Kuru Nane1 Yemek Kaşığı Domates Salçası1 Çay Kaşığı Karabiber1 Çay Kaşığı Pul BiberTuzYAPILIŞI4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâseye alın ve üzerine bir bardak sıcak su dökerek eritin. Yaklaşık 5 dakika bekletin.Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvıyağını alın. 2 diş sarımsağı rendeleyerek yağın içerisine ilâve edin. Yaklaşık 1 dakika orta ateşte sarımsakları kavurun.1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.1 yemek kaşığı kuru naneyi, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı pul biberi ve tuzu kavrulan salçanın üzerine ekleyin.Suyla açmış olduğunuz tarhanayı, kavrulmuş salça ve sarımsağın üzerine ilave edin.Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar karıştırın.Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirin. Afiyet olsun.MALZEMELER:250 gram haşlanmış yeşil mercimekYarım demet dereotuYarım demet maydanoz6 adet salatalık turşusu3 adet kırmızıbiber1 küçük kutu mısır1/4 demet taze kişniş1/2 tatlı kaşığı kimyonSalata sosu için:4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı2 yemek kaşığı üzüm sirkesi1/2 çay kaşığı tuzYAPILIŞI:Yeşil mercimeği haşlamadan önce bir miktar suda bekletin. Daha sonra haşlayamaya alın ve çok erimeden ocaktan alın.Bir yandan diğer yeşillikleri ve kişnişi incecik kıyın, salatalık turşularını ve kırmızı mercimeği de küp küp kesin. Doğradığınız malzemeleri ve yeşil mercimekleri derin bir kaba alın ve harmanlayın.Başka bir kapta salata soslarını karıştırın ve diğer malzemelerin üzerine gezdirin. İyice harmanladığınız salatayı servis tabağına alabilirsiniz.1 Kilogram patates (rendelenmiş)250 gram kıyma1 adet yumurta2 dilim bayat ekmek kırıntısı1/2 demet maydanoz (kıyılmış)1 adet soğan (rendelenmiş)1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı kimyon1 çay kaşığı naneYAPILIŞI:Öncelikle derin bir kasenin içerisine rendelenmiş ve suyu sıkılmış patateslerinizi alın, üzerine kıymasını, yumurta ve ekmek kırıntıları kısacası tüm malzemeleri ekleyip homojen bir karışım elde edene kadar yoğurun.Tavada kızan yağın üzerine köflerinizi koyun ve altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Afiyet olsun.MALZEMELERBir paket yassı makarnaBir paket krema200 gram kemiksiz tavuk250 gram mantarTuzKarabiberSıvı yağÖncelikle makarnalarımızı kaynatıyoruz, makarnalarımız kaynadıktan sonra makarnalarımızın haşlama suyundan bir su bardağı kenara koyuyoruz ve makarnalarımızı süzüyoruz.Sonra tavuklarımızı jülyen dilim şeklinde doğruyoruz ve yağda kavurmaya başlıyoruz. Tavuklarımızın pişmesinin ardından iri iri doğradığımız mantarları da tavuklarımızla birlikte biraz kavrulmaya bırakıyoruz.Suyunu çekip tam anlamıyla kavrultan sonra mantarlarımız ile tavuklarımız tam anlamıyla piştikten sonra bir paket kremayı pişmiş tavuk ve mantarlarımızın üzerine döküyoruz.Bir iki dakika kremayla birlikte pişmeye bırakıyoruz ardından ayırdığımız bir su bardağı haşlanmış makarna suyumuzu da bu pişen kremalı karışımımızın içine döküyoruz.Ve yine 2-3 dakika pişmeye bırakıyoruz. Son olarak tuz ve karabiberimizi kremalı mantarlı sosumuza ekledikten sonra hazırlamış olduğumuz sosumuz ile haşlanmış makarnalarımızı sürdürüyoruz. Ve fettucini hazır...ISLAK KEK TARİFİMALZEMELER3 adet yumurta1,5 su bardağı şeker1,5 su bardağı süt1 su bardağı sıvı yağ1 paket kakao (25g)1 paket kabartma tozu1 paket vanilya2 su bardağı unÜst sosunu hazırlama için:1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)Yarım su bardağı sütIslak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır. Bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur. Yağlanmış tepsiye dökülerek 170 derecede fırına sürülür. Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışıma yarım bardak süt ilave ederek 1 taşım kaynatılır.Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 10 dk kadar sonra üzerine yavaş yavaş soğuk şerbet dökülür. Üzerine ceviz serpilir. Birkaç saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-g,imîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğ,filîn ve heb lî curmî fîhi ya il,h'el-,lemin ve'fu annî ya ,fiyen an'il-mucrimîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribnî fîhi il, merz,tike ve cennibnî fîhi min sehatike ve negimatike ve veffignî fîhi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himîn'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugnî fîh'iz-zihne ve't-tenbîh ve b,idnî fîhi min'es-sef,heti ve't-temvîh vec'al lî nesîben min kulli hayrin tunzilu fîh, bi-cûdike ya ecved'el ecvedîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvinî fîhi al, igameti emrik ve ezignî fîhi hal,vete zikrik ve evzi'nî fîhi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfeznî fîhi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirîn'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalnî fîhi min'el-musteğfirîn, vec'alnî fîhi min ib,dik'es-s,lihîn'el-g,nitîn, vec'alnî fîhi min evliy,ik'el-mugarrabîn, bira'fetike ya erham'er-r,himîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulnî fîhi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribnî bi-siy,ti negimetik, ve zehzihnî fîhi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dîke, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibîn'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einnî fîhi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillîn'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!Canan Karatay orucun zeytinle açılması gerektiği belirterek, şu açıklamada bulundu:"Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor, İsrail'den, Tunus'tan geliyor. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar. Gözümüzü açacağız. Zeytin çok önemlidir. Zeytinle açılır, hafif su içilir, çay içilir şekersiz olmak şartıyla. Biraz peynir, biraz zeytin, sonra bir çorba. Ondan sonra da ne pişirildiyse o yenir. Bir de bu ilanlarda ben söyleye söyleye galiba kalktı. İftar sofrasında nur yüzlü neneler dedeler. Ortada bir tane gazlı içecek. Nereden çıktı kardeşim? Gelenek olan bu mudur? Böyle bir şey var mı, ayıptır günahtır. Bizim mercimek çorbamız var, soğuk ayranımız var, ayran çorbamız var taze naneyle yapılan, buğdayla yapılan. Bizim tarhanamız var. Bunlar dururken o koca şişele senelerce satıldı."Prof. Dr. Canan Karatay, tüm bunların göz önünde bulundurularak iftar ve sahur yapılması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sabahları kalktığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi, orucumuzu da ılık suyla açmalıyız. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbalar kesinlikle tüketilmemelidir. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık içimizi ferahlatır. Uzun süre boş kalmış olan midemizi korumak amacıyla, suyun da çorbanın da ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz. Orucumuzu ılık suyla açtıktan sonra, zeytin yağına pide batırıp, lezzetli ve sağlıklı bir yiyeceği tüketerek, gün boyu boş kalmış midemizi yormamış oluruz. Ancak zeytinyağının soğuk baskı ve sızma olmasına dikkat etmemiz gerekir. İftar sofrasında salata tabağı mutlaka olmalıdır. Bol miktarda doğal fermantasyon sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu, sızma zeytinyağı, sumak ve peynirli mevsim salatası hazırlanabilir. Cacık ve ayran da çok sağlıklıdır, istenildiği kadar tüketilebilir. Ayrıca yemek olarak köfte, sulu sebzeli et yemeği, zeytinyağlı yemekler, yeşil mercimek yemeği, dolma, sarma, karnıyarık, imambayıldı gibi her türlü ev yemeği yenebilir. Kırmızı et yemeği ve et kebabı, 2-3 kaşık bulgur pilavıyla birlikte tüketilebilir."Akşam geç saatlerde tatlı yemenin doğru olmadığını, karaciğer ve pankreas yağlanmasını başlatıp, arttırdığını ve hazımsızlığın nedenlerden biri olduğunu dile getiren Karatay, tatlı yerine kuru yemişlerle mevsim meyvelerinden düşük glisemik karbonhidrat içerenlerin tüketilmesi halinde daha dinç kalınacağını söyledi. Prof. Dr. Karatay, iftar ile sahur arasında bol likit almanın şart olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sürede limonlu şekersiz çaylarla limonlu bol su, ayran ve süt tüketilmelidir. İftarda kola gibi bütün asitli ve şekerli içeceklerden kaçınılması şarttır. İftardan sonra uzun yürüyüş yapmak da son derece faydalı olur."Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''