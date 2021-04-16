İftara ne kadar var? İftar vakitleri (16 Nisan Cuma)

Ramazan'da iftar saatine ne kadar kaldı araması en çok yapılan aramalar arasında yer alıyor. İftar saati ne zaman, iftara kaç saat ve kaç dakika kaldı, oruç ne zaman açılacak? Tüm bu soruların yanıtını bu içerikte bulabilirsiniz...



İFTAR VAKTİ 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ



İftara ne kadar kaldı, Ramazan ayının ikinci orucunu açmak için tüm inananlar hazırlıklarını yaparken, iftar saati en çok araştırılan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 19:49'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19:32'de, İzmir'de 19:53'te olacak.



DİYANET İSTANBUL İMSAKİYE







DİYANET ANKARA İMSAKİYE







DİYANET İZMİR İMSAKİYE







GÜNÜN DUASI



Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.



AYET



Sen ancak (ilahi) uyarıyı can kulağıyla dinleyen ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman'dan korkan kişiyi uyarabilirsin, işte böylelerine (Allah'ın) mağfiretini ve en güzel ödülü müjdele! Yasin, 11



HADİS



"Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz. "

Buhârî



İFTAR DUASI



Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.



Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.



PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI



Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;



-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."



TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)



Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."



İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."





ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?



Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.



Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).



Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.



Türkiye'nin tüm şehirlerinde iftara ne kadar kaldı sorusunun yanıtına BURADAN ulaşabilirsiniz. İstanbul Ankara İzmir gibi büyük şehirlerimizde iftar vakti, iftara kalan süre, iftar ne zaman olacak sorularının cevabını da bulabilirsiniz. İşte Diyanet 2021 imsakiyesine göre iftar saati ve iftara kalan süre...İftara ne kadar kaldı, Ramazan ayının ikinci orucunu açmak için tüm inananlar hazırlıklarını yaparken, iftar saati en çok araştırılan konuların başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre, İstanbul'da iftar saat 19:49'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19:32'de, İzmir'de 19:53'te olacak.Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.Sen ancak (ilahi) uyarıyı can kulağıyla dinleyen ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen Rahman'dan korkan kişiyi uyarabilirsin, işte böylelerine (Allah'ın) mağfiretini ve en güzel ödülü müjdele! Yasin, 11"Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz. "BuhârîOkunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;-"Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; "Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti."İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

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