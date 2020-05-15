İftara ne kadar var? Bugün orucun kaçıncı günü?

Bugün iftar saat kaçta? Bugün oruç ne zaman açılacak? 15 Mayıs 2020 Cuma günü, Hicri takvimde 22 Ramazan 1441 tarihine tekabul ediyor. Bugün Ramazan'ın 22. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine ise 9 gün kaldı. Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay oluyor. Bugün iftar saat kaçta yapılacak ve oruç hangi saatte açılacak? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. Peki iftara kaç saat kaldı? İşte detaylar...



RAMAZAN AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?



- Kur'an Okumak ve ve Hatim Yapmak

- Sahur Yapmak

- Faziletine İnanarak Oruç Tutmak

- Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak

- İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek

- Teravih Namazı Kılmak

- İhlası Muhafaza Etmek

- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek

- Teheccüt Namazı Kılmak

- Dua Etmek

- Tevbe ve İstiğfar Etmek

- Salat-u Selamı Çoğaltmak

- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek

- Son On Gün İtikafa Girmek

- Zekat ve Fitre Vermek







ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?



2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı sayfasında orucu bozan şeyler şu şekilde ifade ediliyor:



Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. 2020 Ramazan imsakiyesinde sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.



ORUÇ NEDİR?



Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.



Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalıdır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, 2020 Ramazan imsakiyesi oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.









İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAHUR SAATİ KAÇTA?