İftara ne kadar kaldı Kahramanmaraş? 2021 İftar vakitleri

Kahramanmaraş'ta Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş iftar vakti, Kahramanmaraş iftara kalan süre, Kahramanmaraş iftar kaç dakika sonra, Kahramanmaraş iftar saati, Kahramanmaraş akşam namazı saati, Kahramanmaraş akşam namazı vakti, Kahramanmaraş iftar ne zaman gibi aramalar yükselmeye başladı. İşte Kahramanmaraş iftar ve sahur vakti..."Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.""Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).Sübhane zil-mülki vel-melekut.Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut.Sübhan-el melikil mevcud. Sübhan-el melik-il ma'bud.Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.Sübbuhun, kuddusun, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.Merhaban, merhaban, merhaba, ya şehre Ramazan.Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-el bereketi vel-gufran.Merhaban, merhaban, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahiruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illa hu. Allahümme salli ala Muhammed.Ramazan-ı şerifin onbeşinden sonra, (Merhaban) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua:(Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,Ya zel-fadlı vel-ihsan, nerc-ül afve vel-gufran,Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an."Rabbena amenna bima enzelte vettebe'narrasule fektübna meaşşahidîn. Türkçe Anlamı: Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz."Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab')a inandık ve Resulü'n de peşinden gittik; artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz.Ya hannan, ya mennan, ya deyyan, ya bürhan,Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran,Vec'al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur'an.Sübhane zil-mülki vel-melekut.Sübhane zi'l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.Sübhan-el melikil mevcud. Sübhanel melik-il ma'bud.Sübhan-el melikil hayy-illezi la yenamü ve la yemut.Sübbuhun, kuddusün, Rabbüna ve Rabb-ül melaiketi ver-ruh.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-i Ramazan.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-el bereketi vel gufran.Merhaba, merhaba, merhaba ya şehr-et tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur'an. Evvelühu, ahıruhu, zahiruhu, batınühu ya men la ilahe illahu. (Allahümme salli ala Muhammed.)Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhaba) yazılı olan yerler (Elveda) diye okunur.İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli ala Muhammed)