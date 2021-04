İftara ne kadar kaldı (16 Nisan Cuma)

İftara ne zaman kaldı şekilde yapılan aramaların yanıtını vermek için oluşturduğumuz İftar sayacı ile birlikte iftara ne kadar kaldı sorusuna kolayca cevap bulabilirsiniz. İstanbul Ankara İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından inananların Ramazan ile birlikte sofralarına bereket de geldi.Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.2017 Ramazan ayında ilk Teravih namazı 26 Mayıs 2017 gecesinde kılınacak. Teravih Namazı dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur.Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübh,neke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hümme salli ve All,hümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hüme salli, All,hümme barik, Rabben, ,tina ve Rabbena firli" okuduktan sonra selam verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.Ramazan diyeti aslında oruç tutarken dengeli beslenmeyi mümkün kılan bir beslenme çeşididir. Ayrıca kişinin iftarla sahur arasındaki vakti acıkmadan geçirmesi adına da oldukça faydalı. Zira sahurda yanlış beslenip oruç süresince çok acıkmak olmak iftarda da fazla ve yanlış beslenmeyi getiriyor ve bu da bize fazla kilolar olarak geri dönüyor. Ramazan diyeti ayrıca sudan değil kastan kilo vermenizi sağlayarak verdiğiniz kiloları aynı hızla almanızın da önüne geçiyor.Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.Sahur: 3 dilim börek, çay.İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.7.gün:Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun!