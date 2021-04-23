İftara misafire ne yapsam? İftara pratik tarifler

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren insanlar iftarda misafire ne yemek yapsam ve pratik iftar tarifleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İftarda misafire de sunabileceğiniz birbirinden güzel menüleri bir araya getirdik.

23 Nisan 2021 16:20
İftara misafire ne yapsam? İftara pratik tarifler
Ramazanda sahur sonrasında güzel bir şekilde karın doyurmak için iftar menüsü çok önemlidir. Ramazan ayında en çok aranan soruların başında da, "İftara misafire ne yapsam? İftara pratik tarifler" geliyor. Misafirlerinize de rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pratik tarifleri bir araya getirdik. 

İFTAR MENÜSÜ 1
Salata: Manzana

Çorba : Mercimek Çorbası

Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte

Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto

Tatlı: Kolay İncir Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 2

Salata: Semiz Otu Salatası
Çorba : İrmik Çorbası

Anayemekler: Kabak Patates Çalkama

Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık

Tatlı: Bisküvili Puding

İFTAR MENÜSÜ 3

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba : Yayla Çorbası

Anayemekler: Patates Musakka

Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf

Tatlı: Kahveli Puding

İFTAR MENÜSÜ 4

Salata: Akdeniz Salatası
Çorba : Patates Çorbası

Anayemekler: Yalancı İskender

Arayemek: Leziz Pilav

Tatlı: Diyet Tatlı

İFTAR MENÜSÜ 5

Salata: Havuç Salatası
Çorba : Ezogelin Çorbası

Anayemekler: Sarımsaklı Yahni

Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto

Tatlı: Havuçlu Toplar

İFTAR MENÜSÜ 6

Salata: Yeşil Zeytinli Salata
Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası

Anayemekler: Fırında Karnıbahar Böreği

Arayemek: Buhara Pilavı ve Hoşaf

Tatlı: Yalancı Tavuk Göğüsü

İFTAR MENÜSÜ 7

Salata: Cevizli Patlıcan Salatası
Çorba: Domatesli Telşeriyeli Çorba

Anayemekler: Susamlı Tavuk Pane

Arayemek: Maklube ve Hoşaf

Tatlı: Güllaç

İFTAR MENÜSÜ 8

Salata: Amerikan Salatası
Çorba: Çerkez Çorbası

Anayemek: Analı Kızlı

Arayemek: Kestaneli Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Gül Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 9

Salata: Nar Ekşili Salata
Çorba: Kolay Çorba

Anayemek: Hamsi Buğlama

Arayemek: Sebzeli Bulgur Pilavı

Tatlı: Şam Tatlısı

İFTAR MENÜSÜ 10

Salata: Maydanoz Salatası
Çorba: Annenim Nefis Mercimek Çorbası

Anayemek: Palamut Kağıtta

Arayemek: Havuçlu Pilav

Tatlı: Revani

İFTAR MENÜSÜ 11

Salata: Kıvırcık Salatası
Çorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )

Anayemek: Etli Kurufasulye

Arayemek: Sade Pilav ve Yoğurt

Tatlı: Sütlaç

İFTAR MENÜSÜ 12
Salata : Karışık Sebze Salatası

Çorba : Yoğurtlu Tutmaç

Anayemek : Karnıyarık

Arayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve Komposto

Tatlı : Etimek Tatlısı
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?




EN GÜZEL SAHURA KALDIRMA MESAJLARI

Az ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.

Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum sofranıza hayırlı sahurlar…

Güneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman, yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların, hayırlı sahurlar.



SAHUR MESAJLARI 2021
Ramazan'ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.

Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu sahurlar dilerim…

Rüya gibi gelip geçer Ramazan bu rüya gibi ayda bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. İyi sahur diliyorum.

Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda sahur bereketi eksik olmasın iyi sahurlar diliyorum…

SAHUR İÇİN EN GÜZEL MESAJLAR

Her yıl bugünü sizlerle yaşayarak, geçirmenin mutluluğu içindeyim, bugünün rahmeti üstünüzde olsun hayırlı sahurlar diliyorum…

Bir lokma ekmeğin tadı sahurda çıkar tatlı tatlı bir bardak suyun değeri sahurda gösterir kendini hayırlı sahurlar.

Gülün kokusu sarsın bedenini, Allah korkusu titretsin her bir hücreni, dualarla birleşsin semaya açılan ellerin, hayırlı sahurlar.

Bugünlerin değeri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı sahurlar.

Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.



SAHUR İÇİN MESAJLAR (EN GÜZEL SAHUR MESAJI 2021)

Bir'e beş versin yüce yaradan bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, hayırlı sahurlar.

Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı sahurlar.

Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı sahurlar…

Her şey insanoğlu içindir bu dünyada, yaşadığın sürece ve yaşadığımız sürece her şeyin hayırlısı bizlerle ve sizlerle olsun, hayırlı sahurlar.

Hayatın bütün manevi zenginlikleri bu ay sizlerle olsun, attığınız her adım size huzur dolu yarınlar sağlasın dua ile kalın, hayırlı sahurlar.

SAHURDA PAYLAŞMAK İÇİN 2021 MESAJLARI

Orucun mübarek gücü ruhumuzu temizlesin, bu ramazan ayında bütün şeytanlar bizden uzak olsun, sevdiklerimizle nice mutlu ramazanlara, hayırlı sahurlar.

Güzel anılar paylaştıkça ve aynı sofrada oldukça daha güzel olur bu güzel ayda anılar kalıcı sofranız Halil İbrahim bereketinde olsun hayırlı sahurlar.

Sahurlar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce Yaradan'dan pekguzelsozler.com daimi olmasını dilerim, hayırlı sahurlar.

Her güzelliğin bittiği bu dünyada, değişmeyen tek güzellik manevi değerlerdir, imanın ne kadar güçlü olursa değerler o kadar fazladır. Hayırlı sahurlar.



SAHURDA EN GÜZEL MESAJ

Hayat bir kelebeğin ömrü gibidir, bu kısa zamanda amelini güçlendirmek ve manevi huzuru yakalamak kadar güzel bir duygu yoktur hayatta, nice ramazanlarda huzur dolu sahurlar dilerim.

Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi Yaradan'a açıp dua ediyorsak, ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere, hayırlı sahurlar.

Irmak gibi sade olmalı hayat, göl suyu gibi tatlıdır hayatın derdi çilesi. Kalplerimiz 1 oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı sahurlar.

SEVGİLİYİ SAHURA KALDIRMA MESAJI

Sahurun mübarek olsun Allah oruçunu kolaylaştırsın Aşkım Amin.

Sahurun güzel, kalbin huzur dolsun ramazan ayını mübarek olsun. Aşkım.

Bütün güzel tatlar sofranda birleşsin aşkım hayırlı sahurlar diliyorum.

Ramazan ayın da cennetin huzuru o güzel kalbine işlemesi dileğiyle, hayırlı sahurlar.Canım.

Sofran da en güzel tatlara doyacağın huzur ve sıhhat bulacağınız sahurlar dilerim.Aşkım.

Kıldığınız namaz tuttuğunuz oruç sahur sofrana bеrеkеti gеtirsin hayırlı sahurlar olsun. Güzelim.

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