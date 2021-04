SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

SAHUR MESAJLARI 2021

Ramazanda sahur sonrasında güzel bir şekilde karın doyurmak için iftar menüsü çok önemlidir. Ramazan ayında en çok aranan soruların başında da, "İftara misafire ne yapsam? İftara pratik tarifler" geliyor. Misafirlerinize de rahatlıkla hazırlayabileceğiniz pratik tarifleri bir araya getirdik.Salata: ManzanaÇorba : Mercimek ÇorbasıAnayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfteArayemek: Mısırlı Pilav, KompostoTatlı: Kolay İncir TatlısıSalata: Semiz Otu SalatasıÇorba : İrmik ÇorbasıAnayemekler: Kabak Patates ÇalkamaArayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve CacıkTatlı: Bisküvili PudingSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba : Yayla ÇorbasıAnayemekler: Patates MusakkaArayemek: Sütlü Makarna ve HoşafTatlı: Kahveli PudingSalata: Akdeniz SalatasıÇorba : Patates ÇorbasıAnayemekler: Yalancı İskenderArayemek: Leziz PilavTatlı: Diyet TatlıSalata: Havuç SalatasıÇorba : Ezogelin ÇorbasıAnayemekler: Sarımsaklı YahniArayemek: Bademli Pilav ve KompostoTatlı: Havuçlu ToplarSalata: Yeşil Zeytinli SalataÇorba : Şehriyeli Tavuk ÇorbasıAnayemekler: Fırında Karnıbahar BöreğiArayemek: Buhara Pilavı ve HoşafTatlı: Yalancı Tavuk GöğüsüSalata: Cevizli Patlıcan SalatasıÇorba: Domatesli Telşeriyeli ÇorbaAnayemekler: Susamlı Tavuk PaneArayemek: Maklube ve HoşafTatlı: GüllaçSalata: Amerikan SalatasıÇorba: Çerkez ÇorbasıAnayemek: Analı KızlıArayemek: Kestaneli Pilav ve YoğurtTatlı: Gül TatlısıSalata: Nar Ekşili SalataÇorba: Kolay ÇorbaAnayemek: Hamsi BuğlamaArayemek: Sebzeli Bulgur PilavıTatlı: Şam TatlısıSalata: Maydanoz SalatasıÇorba: Annenim Nefis Mercimek ÇorbasıAnayemek: Palamut KağıttaArayemek: Havuçlu PilavTatlı: RevaniSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )Anayemek: Etli KurufasulyeArayemek: Sade Pilav ve YoğurtTatlı: SütlaçSalata : Karışık Sebze SalatasıÇorba : Yoğurtlu TutmaçAnayemek : KarnıyarıkArayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve KompostoTatlı : Etimek TatlısıAz ama zengin sofralarından daha güzel ve nefis tatlar sizlerle olsun sahurunuz güzel olsun.Yağmur taneleri kadar bereketli zemzem suyu kadar tatlı sahurlar diliyorum sofranıza hayırlı sahurlarGüneşin sıcaklığı gibi olsun içindeki iman, yağmur taneleri kadar çok olsun sevapların, hayırlı sahurlar.Ramazan'ının huzur ve bizlere vermiş olduğu bereketin tüm Müslümanlara daim olması dileğiyle, hayırlı sahurlar.Bereketi bol huzurun güneş kadar aydınlık olduğu bu güzel ramazan ayında, sıcacık huzurlu sahurlar dilerimRüya gibi gelip geçer Ramazan bu rüya gibi ayda bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. İyi sahur diliyorum.Güzel ve iman dolu bu ayda gözlerinizde ışık sofralarınızda sahur bereketi eksik olmasın iyi sahurlar diliyorumHer yıl bugünü sizlerle yaşayarak, geçirmenin mutluluğu içindeyim, bugünün rahmeti üstünüzde olsun hayırlı sahurlar diliyorumBir lokma ekmeğin tadı sahurda çıkar tatlı tatlı bir bardak suyun değeri sahurda gösterir kendini hayırlı sahurlar.Gülün kokusu sarsın bedenini, Allah korkusu titretsin her bir hücreni, dualarla birleşsin semaya açılan ellerin, hayırlı sahurlar.Bugünlerin değeri bilinmeli, ramazanda dualar edilmeli, insanoğlu şükretmeyi bilmeli, ramazan deyip geçmemeli! Hayırlı sahurlar.Gecelerin gündüzle dost olduğu bu mübarek ayda, gecenizin de gündüzünüzün de, huzur dolu ve bereketli olması dileğiyle hayırlı sahurlar.Bir'e beş versin yüce yaradan bu mübarek ayda, sofranız bereketli olsun içinizde dualar ve umutlar eksik olmasın, hayırlı sahurlar.Küçük bir sofrada büyük mutluluklar paylaşalım bu ayda hepimiz bir olalım Allah a şükredelim soframızı bereketlendirelim hayırlı sahurlar.Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi olarak yaşayalım, soframıza bereket kabrimize merhamet dileyelim, hayırlı sahurlarHer şey insanoğlu içindir bu dünyada, yaşadığın sürece ve yaşadığımız sürece her şeyin hayırlısı bizlerle ve sizlerle olsun, hayırlı sahurlar.Hayatın bütün manevi zenginlikleri bu ay sizlerle olsun, attığınız her adım size huzur dolu yarınlar sağlasın dua ile kalın, hayırlı sahurlar.Orucun mübarek gücü ruhumuzu temizlesin, bu ramazan ayında bütün şeytanlar bizden uzak olsun, sevdiklerimizle nice mutlu ramazanlara, hayırlı sahurlar.Güzel anılar paylaştıkça ve aynı sofrada oldukça daha güzel olur bu güzel ayda anılar kalıcı sofranız Halil İbrahim bereketinde olsun hayırlı sahurlar.Sahurlar saatini beklerken edilen duaların, ezan okunurken açılan orucun, sofrada bulunan bereketin bolluğun yüce Yaradan'dan pekguzelsozler.com daimi olmasını dilerim, hayırlı sahurlar.Her güzelliğin bittiği bu dünyada, değişmeyen tek güzellik manevi değerlerdir, imanın ne kadar güçlü olursa değerler o kadar fazladır. Hayırlı sahurlar.Hayat bir kelebeğin ömrü gibidir, bu kısa zamanda amelini güçlendirmek ve manevi huzuru yakalamak kadar güzel bir duygu yoktur hayatta, nice ramazanlarda huzur dolu sahurlar dilerim.Bir ekmeği birlikte paylaşıyorsak, bir bardak suyu birlikte içebiliyorsak, birlikte ellerimizi Yaradan'a açıp dua ediyorsak, ne mutlu bizlere ne mutlu sizlere, hayırlı sahurlar.Irmak gibi sade olmalı hayat, göl suyu gibi tatlıdır hayatın derdi çilesi. Kalplerimiz 1 oldu bu ay birlikte hareket ediyoruz bu ay birlikte yemek yiyoruz birlikte hayat suyunu içiyoruz bu ay bizim ayımız hayırlı sahurlar.Sahurun mübarek olsun Allah oruçunu kolaylaştırsın Aşkım Amin.Sahurun güzel, kalbin huzur dolsun ramazan ayını mübarek olsun. Aşkım.Bütün güzel tatlar sofranda birleşsin aşkım hayırlı sahurlar diliyorum.Ramazan ayın da cennetin huzuru o güzel kalbine işlemesi dileğiyle, hayırlı sahurlar.Canım.Sofran da en güzel tatlara doyacağın huzur ve sıhhat bulacağınız sahurlar dilerim.Aşkım.Kıldığınız namaz tuttuğunuz oruç sahur sofrana bеrеkеti gеtirsin hayırlı sahurlar olsun. Güzelim.