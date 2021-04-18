İftara kaç saat kaldı Ankara iftar vakti

Ankara iftar ne zaman açılacak, Ankara iftara kalan süre, Ankara iftar saati, Ankara akşam namazı saati şeklinde yapılan aramalar Ankara'da gün içinde gittikçe yükselmeye başladı. İşte Ankara'da iftar vakti ve Ankara iftar sayacı ile iftara kalan süre..
İstanbul iftar vakti, İstanbul akşam ezanı saati, İstanbul iftar ne zaman açılacak, İstanbul'da ezana kaç dakika kaldı şeklinde yapılan aramaların Google'daki hacmi gittikçe artmış durumda. İşte namaz vakitleri ile birlikte iftar ve sahur vakitlerini bulabileceğiniz uygulama
Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.
İFTAR AÇILIRKEN OKUNACAK DUANIN ANLAMI
Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.
KİMLER ORUÇ TUTABİLİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.