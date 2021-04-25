İftara kaç saat kaldı? 2021 Türkiye iftar vakitleri

İftara kaç dakika kaldı, iftar vakitleri, iftar ne zaman, iftara kalan süre, il il iftar ve sahur vakitlerini bulabileceğiniz uygulama burada....

25 Nisan 2021 16:19
İftara kaç saat kaldı? 2021 Türkiye iftar vakitleri
Türkiye iftar vakitleri ile ilgili aramalar Ramazan ayında yükselti. İftara kaç dakika kaldı, iftar ne zaman, iftar sayacı, iftar kaç saat sonra, iftara kalan süre, Türkiye iftar vakitlerini buradan hızlıca bulabilirsiniz. İşte iftar vakitleri, iftara kalan süre...



SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?



RAMAZANDA DİYET OLUR MU?

Mübarek ramazan ayında kilo vermek isteyenler için Ender Saraç'ın da önerdiği ve 10 kilo verdirdiği iddia edilen örnek bir diyet listesi paylaşacağız. 7 günlük bir diyet programını içeren bu liste her hafta aynı şekilde uygulanıyor. Ancak her zamanki gibi uyarımızı da yapmadan geçmeyelim. Bu diyet listesini uygulamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza danışmalı, onun onayı olmadan bu diyete başlamamalısınız.

1.gün:
Sahur: Az yağlı bir porsiyon pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Kıymalı yumurta, 1 kase salata, meyve.

2.gün:
Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: 1 tabak etli fasulye, 1 tabak bulgur pilavı, diyet güllaç.

3.gün:
Sahur: Az yağlı kıymalı ya da peynirli makarna, 1 bardak ayran.

İftar: Biber, kabak, domates veya patlıcan dolması, 1 kase yoğurt, dilediğiniz kadar meyve.

4.gün:
Sahur: 3 dilim börek, şekersiz çay.

İftar: 8 adet ızgara köfte, yarım porsiyon yağsız pilav, 1 kase cacık, 1 porsiyon diyet muhallebi.

5.gün:
Sahur: 3 dilim börek, çay.

İftar: Kıymalı ıspanak, meyve, 1 kase yoğurt.

6.gün:
Sahur: Az yağlı pilav, kayısı kompostosu.

İftar: Yarım porsiyon haşlama veya ızgara tavuk, 1 tabak haşlanmış patates, 1 porsiyon diyet sütlaç.

7.gün:
Sahur: Biberli, domatesli ve az yağlı patates salatası.

İftar: 1 tabak lahana sarma, 1 kase yoğurt, meyve.

Bereketli ve sağlık dolu bir ramazan olsun

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