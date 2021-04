İftara kaç saat kaldı? 14 Nisan 2021 iftar vakitleri

İftara kaç saat kaldı? sorusunun yanıtı, Ramazan ayının 2. gününde oruç tutan tüm inananların en çok merak edilen soruların başında geliyor. İşte İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri, nerede olursanız olunRamazan ayında tüm inananlar oruç tutmaya başladı, herkes iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet İmsakiye paylaşıldı ve her şeyirde 30 günlük iftar saatleri de belli oldu. 2021 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatlerine bu haberde ulaşabilirsiniz...

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.2021 Ramazan Bayramı, 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri de bayram devam edecek. Pazar gününün de eklenmesiyle birlikte toplamda 4,5 günlük bir bayram tatili olacak.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin aydan daha hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.İllerde Güneş'in farklı saatlerde doğup batması nedeniyle iftar ve imsak vakitleri illere özel olarak belirleniyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen veriler imsakiye sayfasını yerini alıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak kişiler imsakiye sayfası üzerinden oruca ne zaman başlayacaklarını ve ne zaman sona erdireceklerini öğrenebiliyorlar.