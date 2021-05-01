İftara hafif tatlılar, iftar için hafif tatlı tarifleri

Ramazanda kolayca hazırlamanız için birbirinden hafif tatlı tariflerini bir araya getirdik. Sabırsızlananlar için, iftar sofralarına çok yakışacak ramazan için tatlılar en beğenilen tarifleriyle geliyor!
HURMALI BROWNİE MALZEMELER
Keki için
4 adet muz 300 gram hurma Yarım su bardağından biraz fazla kakao 1 buçuk su bardağı toz badem 4 yemek kaşığı süt 1 adet yumurta
Üzeri için
4 yemek kaşığı bal 2 yemek kaşığı sıcak su Yarım su bardağı çiğ badem Yarım su bardağı fındık
HURMALI BROWNİE NASIL YAPILIR?
İlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.
Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...
2 yemek kaşığı tereyağı 1 su bardağı toz şeker 2 adet muz 600 ml. süt 1 adet yumurta sarısı Dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta 70 gram badem tozu 1 paket vanilin
MUZLU BADEMLİ PUDİNG NASIL YAPILIR?
Derin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.
Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.
Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.
Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...
GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER
10 adet güllaç yaprağı 1.5 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 çay bardağı gül suyu 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi 1 su bardağı file fındık 1 kase nar içi
GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?
Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR
Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.