İftara hafif tatlılar, iftar için hafif tatlı tarifleri

4 adet muz300 gram hurmaYarım su bardağından biraz fazla kakao1 buçuk su bardağı toz badem4 yemek kaşığı süt1 adet yumurta4 yemek kaşığı bal2 yemek kaşığı sıcak suYarım su bardağı çiğ bademYarım su bardağı fındıkİlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...2 yemek kaşığı tereyağı1 su bardağı toz şeker2 adet muz600 ml. süt1 adet yumurta sarısıDolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta70 gram badem tozu1 paket vanilinDerin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...10 adet güllaç yaprağı1.5 litre süt1 su bardağı toz şeker1 çay bardağı gül suyu1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi1 su bardağı file fındık1 kase nar içiSüt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 ÇarşambaRamazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 PerşembeRamazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 CumaRamazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 CumartesiYapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.