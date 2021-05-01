İftara hafif tatlılar, iftar için hafif tatlı tarifleri

İftarda tatlı ne yapsam? diye düşünüyorsanız iftar için hafif tatlı tariflerini bir araya getirdik. İftarda yiyebileceğiniz tatlılardan liste hazırladık

01 Mayıs 2021 18:12
İftara hafif tatlılar, iftar için hafif tatlı tarifleri
Ramazanda kolayca hazırlamanız için birbirinden hafif tatlı tariflerini bir araya getirdik. Sabırsızlananlar için, iftar sofralarına çok yakışacak ramazan için tatlılar en beğenilen tarifleriyle geliyor!
HURMALI BROWNİE MALZEMELER
Keki için

4 adet muz
300 gram hurma
Yarım su bardağından biraz fazla kakao
1 buçuk su bardağı toz badem
4 yemek kaşığı süt
1 adet yumurta

Üzeri için

4 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı sıcak su
Yarım su bardağı çiğ badem
Yarım su bardağı fındık

HURMALI BROWNİE NASIL YAPILIR?

İlk olarak hurmaları çekirdeklerinden ayırıp blender yardımıyla iyice hamur kıvamına getirin. Üzerine muz, kakao, toz badem ve yumurtayı ilave edip karıştırma işine devam edin. En son sütü ilave edin. Tamamen karışana kadar blender'la karıştırın. Kare kek kalıbının tabanına kenarlarından taşacak şekilde yağlı kağıt yerleştirin, hamuru tepsiye yayın.

Derin bir kaseye fındık, badem bal ve sıcak suyu ekleyip iyice karıştırın. Kuruyemişli karışımı kakaolu tabanın üzerine çok hafif bastırarak yayın ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Sağlıklı hurmalı brownie'leriniz hazır! Afiyet olsun...

SAHURA NE KADAR KALDI?


İFTARA NE KADAR KALDI?

MUZLU BADEMLİ PUDİNG

2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı toz şeker
2 adet muz
600 ml. süt
1 adet yumurta sarısı
Dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta
70 gram badem tozu
1 paket vanilin

MUZLU BADEMLİ PUDİNG NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerenin içerisine süt, yumurta sarısı, toz şeker ve nişastayı ilave edin. Tel çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri iyice çırpın. Ardından ocağın altını orta ateşte açın, malzemeleri bu şekilde karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kıvamı koyulaştığında ve üzerinde göz göz baloncuklar oluşmaya başladığında ocaktan alın. Alır almaz içine tereyağını ilave edip güzelce karıştırın.

Muzu bir kabın içerisinde güzelce ezin. Hazırladığınız pudingin içine aktarın. Üzerine vanilya ve badem tozunu ilave edin.

Eğer puding topak topak kaldıysa blender ile güzelce karıştırın. Servis kaselerine pay edip soğumaya bırakın. Üzerini badem ve muzla süsleyin. Muzlu puding yapmak işte bu kadar kolay! Afiyet olsun...



GÜLLAÇ TARİFİ VE MALZEMELER

10 adet güllaç yaprağı
1.5 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı gül suyu
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı file fındık
1 kase nar içi

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Süt ve şekeri tencere kaynatın, ocaktan alırken gül suyunu ekleyin ve ılıması için kenara koyun. Güllaç yaparaklarını parçalar halinde kırın. Güllaç tatlısını yapacağınız tepsine kuru güllaç yapraklarını serpin. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın. Ardından cevizleri ve fındıkların serpin ve yine üzerini güllaç yaprakları ile kaplayın. Bu işlemi yapraklar bitene kadar tekrar edin. Güllaç yapraklarının sütü tam olarak çekmesi için hazırlık aşaması bittikten sonra 10 dakika buzdolabında beklemesi gerekir. Dinlenen ve sütünü çeken güllaç tatlısını üzerine file fındık ve nane serperek ve dilimliyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bayram tatili uzatıldı, kamu çalışanları için 9 gün oldu. 2021 yılında Ramazan bayramı 13 Mayıs perşembe günü başlayacak. 3 gün süren bayram 15 Mayıs'ta sona erecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün oldu. Yani 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü de bayram tatiline eklendi. 13 mayıs çarşamba ise arefe günü olacak ve kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaklar. Böylece hafta sonları ile birlikte kamu çalışanları toplam 9 gün tatil yapmış olacak. 9 günlük tatil özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. Özel sektörde çalışanlar için bayram tatili 12 Mayıs salı günü öğleden sonra saat 13.00'te başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı Arife Günü: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR

Yapılan son Kabine toplantısında artan vaka sayısı nedeniyle tam kapanma kararı duyuruldu. Erdoğan, ''29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.'' ifadelerine yer verdi.

Diğer Haberler

Chelsea'nin 42 yıllık derbi serisi! Chelsea Chelsea'nin 42 yıllık derbi serisi!
YORUM: Beşiktaş - Hatayspor Futbol YORUM: Beşiktaş - Hatayspor
Inter, şampiyonluk özlemini noktalıyor Inter Inter, şampiyonluk özlemini noktalıyor
Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması! Spor Toto 1. Lig Adana Valiliği'nden seyirci açıklaması!
Beşiktaş Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki) Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı İZLE (bein sports izle linki)
bein connect izle, Beşiktaş Hataysporsi canlı izle, Beşiktaş Hatay izle Gündem bein connect izle, Beşiktaş Hataysporsi canlı izle, Beşiktaş Hatay izle
Beşiktaş Hatayspor maçı digitürk canlı izle bein sports link Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı digitürk canlı izle bein sports link
Beşiktaş Hatayspor maçı BEIN izle, Beşiktaş Hatay izle Gündem Beşiktaş Hatayspor maçı BEIN izle, Beşiktaş Hatay izle
Beşiktaş Hatayspor izle link bein sports, Beşiktaş Hatay izle Gündem Beşiktaş Hatayspor izle link bein sports, Beşiktaş Hatay izle
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok