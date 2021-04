Ramazanda iftar için en kolay hazırlayabileceğiniz çorba çeşitlerini sizler için derledik. Çorba tarifleri arasından istediğinizi dileyip kolayca yapabilirsiniz. İftara çorba çeşitleri, pratik kolay çorba tarifleri sorusunun yanıtını bulacağınız haberimizin içeriği bu şekilde...Malzemeler :1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)7 su bardağı su1 su bardağı yoğurt1 yumurtaYarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)3 yemek kaşığı sıvı yağ2 yemek kaşığı tereyağıTuzNaneTarifler :Yayla Çorbası ile başlayacağımız Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü tariflerimize Tencerede Sebzeli Et Yemeği, Arpa Şehriye Pilavı, Közlenmiş Kırmızı Biberli Patlıcan Salatası, Güllaç Nasıl Yapılır? tarifleri ile devam edip, son olarak Ev Yapımı Ramazan Pidesi tarifi ile tamamlayacağız.Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü, 6 tariften oluşan hafif, sağlıklı, dengeli bir menüdür. Menümüz, çorba, ana yemek, pilav, salata, tatlı, pide olmak üzere 6 ana kategoriden oluşmaktadır.Menümüzün tamamını hazırlamanız yaklaşık 100 dk sürer.Tencerede Sebzeli Et YemeğiMalzemeler :8 dilim kuzu eti ya da dana eti3 adet orta boy patates1 adet büyük boy havuç2 adet orta boy soğan2 adet orta boy domates2-3 adet yeşil biber6-8 diş sarımsak1 yemek kaşığı salçaTuz, karabiberHazırlanışı :Patateslerin, soğanların ve domateslerin kabuklarını soyup, halkalar halinde kesin. Havucu ve biberleri biraz kalın jülyen şeklinde doğrayın.Geniş bir tencere tabanına ilk önce doğranmış soğanları dizin. Üzerlerine sırasıyla havuçları ve patatesleri yerleştirin. Sebzelerin üzerine de etleri dizin. Etlerin üzerine doğranmış domatesleri ve biberleri koyun. Etlerin aralarına sarımsakları yerleştirin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyin.Diğer yandan salçayı 1 su bardağı su ile iyice ezin. Hazırladığınız sebzeli et yemeğinin üzerine azar azar dökün. Orta ateş üzerinde 45-40 dakika kadar pişirin.Arpa Şehriye PilavıMalzemeler :1/2 su bardağı arpa şehriye1 yemek kaşığı tereyağı1 yemek kaşığı zeytinyağı1 su bardağı sıcak su1 adet kesme şekerTuzHazırlanışı :Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin. Tereyağının yanmaması için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.Daha sonra pilavınızın iki renkli olması için şehriyenizin yarısını tencereye alıp, esmerleşene kadar kavurun. Ardından kalan şehriyelerinizi ekleyip, tuz ve şekerini ayarlayarak 2-3 dakika kadar kavurun. Şehriyelerinizi kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su dökerek, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte kaynamaya bırakın (Arada karıştırın). Kaynadıktan sonra pilavınızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.Pilavınız piştikten sonra ocaktan alıp, 10 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.Patatesli Menemen TarifiMalzemeler :1 tane patates3 tane biber3 tane domates3 tane yumurtadilerseniz kaşar peyniri rendesituz, pulbiber(isterseniz)Hazırlanışı :Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.Afiyet olsun.MALZEMELERHamurunu hazırlamak İçin;2 su bardağı un10 su bardağı suBir tutam tuzÇorbası İçin;1 tüm tavuk2 limon suyuYarım çay bardağı sıvıyağ2 yemek kaşığı domates salçasıYarım su bardağı unBir tutam tuzBir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın.Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın.Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin.Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin.Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun.Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.Yumurtanın doyuruculuğunu garnitürlerle buluşturduk ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Hazırlaması 20, pişirmesi ise 10 dakika süren sebzeli krep tarifi ile bütün gün enerjinizi koruyabilirsiniz.Ana malzemeleri poğaça hamuru, maydanoz ve beyaz peynir olan bayatlamayan poğaçayı, erken saatlerde hazırlayarak saklayabilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan saklanabildiği için, sahura kalktığınızda bir kez ısıtmanız yeterlidir.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.Sahurda yalnızca hamur işine yönelmek olmaz. Kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan kabak mücveri; hem lezzetli, hem de besleyici bir tarif. Sahur sofralarının favorisi olacak kabak mücveri, ortalama 30 dakika da hazırlayabilirsiniz.Gece uykudan uyanıp yemek hazırlamanın zorluğunu biliyoruz elbet. Bu yüzden hem iftarda, hem de sahur sofralarında sunabileceğiniz bir tarifimiz var. Soğuk bir şekilde servis edilen ayran aşı çorbasını, sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.Salatanın sahur yemekleri arasında ne işi var demeyin. Vitamin ve mineral bakımından zengin değerlere sahip olan buğday, uzun süre tokluk hissi verirken yemeklerin sindirilmesini de kolaylaştırır. Kısacası buğday salatası, sahurda hafif besinlere yönelmek isteyenler için ideal bir tarif.Yaz kış demeden sofralardaki yerini koruyan tarhana çorbası da, tok tutan besinler arasına girmeyi başardı. Yalnızca 30 dakika da hazırlanan tarhana çorbasını, notlarınız arasına eklemeyi unutmayın.Gelelim listemizdeki tatlı tariflerine.. Faydaları saymakla bitmeyen sütlü tatlılar, uzun süre tok tutan besinlerin başında geliyor. Ana malzemeleri süt, irmik ve şeker olan sütlü irmik tatlısını, gündüz hazırlayarak sahur için saklayabilirsiniz.Ramazan ayının klasikleri arasında yer alan muhallebi de, hafif tatlılardan biridir. İçerisinde bolca süt kullanılan muhallebi, sadece açlığa değil susuzluğa da iyi gelir.Tok tutan besinlerden biri olan yoğurdu sade bir şekilde tüketmek istemeyenler için nefis bir önerimiz var. Çilek ve muz ile tatlandırılan yoğurt cupcakeleri, önceden hazırlayarak dondurabilirsiniz. Tadına doyamayacağınız dondurulmuş yoğurt cupcakeler, yalnızca 15 dakika da hazırlanır.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.