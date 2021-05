İftar yapılacak en güzel, en kolay yemekler

SAHURA NE KADAR KALDI?

Ramazanda iftarda yapılabilecek en güzel, en kolay, en hızlı yemekler büyük ilgi görüyor. İftarda ne yemek yapsam, kolay menüler neler, en güzel ve en hızlı şekilde nasıl iftar menüsü bulurum sorularının cevabını aradık. İşte iftar için yemek önerileri haberimizin içeriğiMalzemeler:- 5 parça kuzu gerdan- 1 su bardağı yoğurt- 1 yumurta sarısı- 2 yemek kaşığı un- yarım limon- Su- Zeytinyağı, pul biber, naneNasıl hazırlanır?-Kuzu gerdan parçalarını yıkayın, 2 su bardağı su ile köpükleri oluşana kadar kaynatın.-Rengi kararmış olan köpüklü suyu döküp, tekrar 5 su bardağı su ekleyin ve etler yumuşayana kadar pişirin.-Et suyunu ince süzgeçten geçirin, başka bir tencereye alın ve ocağın altını da kısık olarak açın.-Ayrı bir kase içerisinde yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu, un ve 1 çay bardağı suyu iyice çırpın, kaynayan et suyuna karıştırarak yavaşça dökün.-Etleri didikleyip çorbanın içine ekleyin.-Göz göz olana dek pişirin, tuz ile tatlandırıp, üzerine kızdırılmış yağ, pul biber ve nane gezdirerek servis edin.Malzemeler:-Haşlanmış patates-Günlük yufka-Peynir-1 şişe maden suyu-Yarım su bardağı süt-1 adet yumurtaNasıl yapılır?-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pul biber ile tatlandırın.-Peyniri pul biber ve maydanoz ile tatlandırın. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın.-Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın.-Kızgın yağda kızartıp servis edin.Malzemeler:-1 adet soğan-1,5 su bardağı haşlanmış nohut-350 gram dana kuşbaşı eti-1,5 yemek kaşığı biber salçası-1 adet limonun suyu-4 yemek kaşığı zeytinyağı-3 su bardağı su-1 tatlı kaşığı karabiber-1 çay kaşığı toz kırmızı biber-1 çay kaşığı tuz-1 çay kaşığı kimyonNasıl yapılır?-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.-Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.-Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.-Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.Malzemeler:Keki için:-2 yumurta-1 yemek kaşığı şeker-1 çay bardağı zeytinyağı-1 çay bardağı süt-1 çay bardağı irmik-1 çay bardağı un-1 paket kabartma tozu-2 tatlı kaşığı haşhaşŞerbeti için:-2 su bardağı şeker-2 su bardağı suNasıl yapılır?-Yumurta ve şekeri iyice karışana kadar çırpın, çerisine süt ve zeytinyağını ekleyin.-Daha sonra yeniden karıştırıp irmik, un, haşhaş ve kabartma tozunu da ekleyerek karıştırmaya devam edin.-Kek harcınızı bir fırın tepsisine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.-Şerbeti için su ve şekeri kaynatın. Ilıması için bekleyin.-Pişen sıcak tatlınızın üzerine şerbeti gezdirin ve çekmesi için bekleyin.-Kaymak veya dondurma ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi.Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir:"Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü.Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettimPeygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir.Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisiGünün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin'Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin'Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin'Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!