İftar sonrası hangi dua okunur? Oruç açma iftar duası (01 Haziran Pazartesi)

İFTARDA ORUÇ NASIL AÇILIR?

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''Peygamber Efendimiz (sav) iftar yemeğini acele tutarken, sahur yemeğini geciktirirdi. İmsak vaktinin girmesine yakın zamana kadar bekler, o zaman gelince yer içerdi. Çünkü, yemek ne kadar geç yenirse o kadar geç acıkılır, oruca daha hazırlıklı olunur. Ümmetine de aynı şekilde sahur yemeğine kalmasını tavsiye ederdi. "Sahur yemeği yiyin, zira sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari, Savm: 20, Müslim, Sıy,m: 45; Tirmizî, Savm: 17; Nes,i, Savm: 18.) "Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler." (Müsned, 3:44)Uzmanlarda uzun yaz günlerinde vücutta önemli oranda su kaybının yaşanacağından dolayı sahur yemeğine kalkılması gerektiğini ve normal bir insanın günlük ihtiyacı olan 2-2,5 litre suyun iftar ile sahur arasında azar azar tüketilmesi gerektiğini tavsiye ederler. Vücudun ihtiyaç duyduğu su ihtiyacının sadece sahur vaktinde tüketilmesinin doğru olmayacağı, mutlaka iftar ile sahur arasında geniş bir zaman dilimine yayılması gerektiğini söylerler.Canan Karatay'a göre; Karpuz yemeyin!Karpuzun lifi olmadığı için kan şekerini aniden yükseltir ve çok çabuk acıktırır" şeklinde bir açıklama getiriyor. Canan Karatay sahurda tok tutan yiyecekler listesine ise peynir ve köfteyi de yerleştiriyor. Mercimek çorbası, ceviz, fındık, fıstık, içli köfte de önerilerinin başında geliyor. Kızartmalardan ise kesinlikle uzak durulmasını istiyor. "Sahurda 3-4 yumurtayı bol tereyağına kırıp yiyebilirsiniz. Sarısıyla birlikte yenilmelidir. Sahurda yumurta çok önemli. Yağlı çok önemli. Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji sizi 24 saat tok tutabilir."Sahurda zeytin ve zeytinyağı yiyebilirsiniz. Yağın verdiği enerji sizi 72 saat götürür. Dinç tutar, başınız dönmez."Biri iftarla sahur arasında biri sahurda olmak her gün 2 bardak süt içilmeli. Süt önemli bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı olması tok tutarak açlık hissini bastıracaktır.