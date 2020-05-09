İftar için kolay yemek tarifleri

Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde iftarda ne pişirsem, iftarda ne yesek bir çoğumuzun düşündüğü bir konu bizde bu konuda sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz iftar yemeklerini içeren bir iftar menüsü hazırlamayı düşündük. İşte en iyi Ramazan iftar menüleri
En kolay iftar menüleri ve yemek tariflerini haberimizde derledik. Ramazan'da bugün ne pişirsem? sorusunun arayanlar buraya... Peki Ramazan nelere dikkat edilmelidir? İşte tüm detaylar...
Ramazana özel yemek tarifleri burada! Ramazan ayında iftar yemeği hazırlamak isteyenler bu haberden faydalanabilir. Peki hangi yemekler kolayca yapılabilir? İftara özel hangi çorbalar yapılır?
RAMAZAN YEMEK TARİFLERİ
İftar menüsüne ve iftar yemek tariflerine geçmeden önce şu önemli hususu da belirtmek istiyoruz. Oruçlu iken bir çok yemeği, tatlıyı ve içeceği canımız fazlası ile istiyor. Bu nedenle ramazanda da ölçülü ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak istiyoruz. Özellikle art arda yenen yemek ve tatlılar yemek sonrasında sizi çok rahatsız edecektir.
Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde iftarda ne pişirsem, iftarda ne yesek bir çoğumuzun düşündüğü bir konu bizde bu konuda sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz iftar yemeklerini içeren bir iftar menüsü hazırlamayı düşündük.
Çorba tarifleri, önerileri Salçalı Arpa Şehriye Çorbası Kırmızı Mercimek Çorbası Tel Şehriye Çorbası Tarifi Tavuk Suyunda Ezogelin Çorbası Unlu Yoğurt Çorbası Tarifi Yayla Çorbası Valide Sultan Çorbası Kremalı Domates Çorbası Tarifi Mercimekli Erişte Çorbası Ekşili Tavuk Çorbası Tavuklu Tel Şehriye Çorbası Tarifi Süzme Mercimek Çorbası
Ana Yemekler: Yukarıdaki listeden çorbanızı seçtikten sonra bu menüden de 2 adet ana yemek seçebilirsiniz. Tavsiyemiz bunlardan birinin pilav türlerinden biri olmasıdır. Etli Pilav Tarifi Nohutlu pilav Arpa Şehriye Pilavı Nohutlu Bulgur Pilavı Yeşil Fasulye Mantar Yemeği Haşlama Et Yemeği Tekirdağ köftesi Patates Oturtma Arnavut Ciğeri Çeşnili Et Sote Köfteli Patates Yemeği Etli Patates Yemeği Güveçte Et Sote Etli Bezelye Fırında Et Haşlama Izgara Köfte Sebzeli Tavuk
Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım. Sebzeli Yoğurtlu Salata Göbek Salata Yumurta Salatası Garnitürlü Patates Salatası Semizotu Salatası Turplu Kıvırcık Salatası Kuru Fasulye Piyazı
Tatlılar: Tatlılar genellikle ramazanın ilerleyen günlerinde insanlara fazla gelse de yine de ramazan aylarının vazgeçilmezleri arasında tatlılar yer alır. Revani Tatlısı Ayva Tatlısı Tarçınlı Cevizli irmik Helvası Çatal Tatlısı Lokma Tatlısı Ekmek Kadayıfı Tatlısı Kadayıf Dolması Sütlaç Tarifi Tiramisu Supangle Tarifi Bitter Çikolatalı Puding Şekerpare Güllaç
Aparatifler: Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz. Zeytinyağlı Sarma Ispanaklı Börek Patates Topları Soğan Halkası İçli Köfte Kaşarlı Patlıcan Kızartma Kırmızı Mercimek Köftesi
KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI
Malzemeler:
Yarım kilo kuzu gerdan eti 3 tepeleme yemek kaşığı un 4 yemek kaşığı yoğurt 1 yumurtanın sarısı Bir tutam pul biber 3 yemek kaşığı tereyağı Limon suyu
Tarif:
Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın. Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın. Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim. Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin. Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.
SAHUR MENÜSÜ
Patatesli Menemen Tarifi
Malzemeler :
1 tane patates 3 tane biber 3 tane domates 3 tane yumurta dilerseniz kaşar peyniri rendesi tuz, pulbiber(isterseniz)
Hazırlanışı :
Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Afiyet olsun. ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
Hamurunu hazırlamak İçin;
2 su bardağı un 10 su bardağı su Bir tutam tuz
Çorbası İçin;
1 tüm tavuk 2 limon suyu Yarım çay bardağı sıvıyağ 2 yemek kaşığı domates salçası Yarım su bardağı un Bir tutam tuz
ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Bir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın. Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın. Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin. Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin. Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun. Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.
FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUK (6 KİŞİLİK)
Malzemeler:
1 Adet bütün tavuk göğsü 1 büyük soğan 1'er adet kırmızı ve yeşil biber 4 yemek kaşığı sıvı yağ 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber Bir tutam karabiber
Beşamel sos malzemeleri:
3 su bardağı süt Tepeleme 2 yemek kaşığı un 40 gram tereyağı 1 çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı karabiber
Patatesler için malzemeler:
3 adet çok büyük olmayan patates 1 tatlı kaşığı kekik Yarım çay kaşığı tuz Bir tutam kırmızı toz biber yarım çay bardağı zeytinyağı 100 gram kaşar peyniri
PATLICAN SALATASI
Malzemeler:
4 adet patlıcan 2 adet domates 1 adet kırmızı biber 2 adet yeşil biber 1 adet soğan 3 adet sarımsak 3 yemek kaşığı zeytinyağı Tuz 1/2 limon suyu
Tarif:
Biberler ve patlıcanlar fırında veya ocakta közlenir. ( Daha lezzetli olması için fırında közlemenizi öneririz)
Közledikten sonra kabukları soyulup küçük küçük doğranır.
Domatesler küp küp doğrandıktan sonra soğan ince ince kesilir ve derin bir kaseye alınır.
Üzerine doğranan maydanozlar, dövülen sarımsaklar, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır.
İFTAR MENÜSÜ 1 Salata: Manzana
Çorba : Mercimek Çorbası
Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte
Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto
Tatlı: Kolay İncir Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 2
Salata: Semiz Otu Salatası Çorba : İrmik Çorbası
Anayemekler: Kabak Patates Çalkama
Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık
Tatlı: Bisküvili Puding
İFTAR MENÜSÜ 3
Salata: Kıvırcık Salatası Çorba : Yayla Çorbası
Anayemekler: Patates Musakka
Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf
Tatlı: Kahveli Puding
İFTAR MENÜSÜ 4
Salata: Akdeniz Salatası Çorba : Patates Çorbası
Anayemekler: Yalancı İskender
Arayemek: Leziz Pilav
Tatlı: Diyet Tatlı
İFTAR MENÜSÜ 5
Salata: Havuç Salatası Çorba : Ezogelin Çorbası
Anayemekler: Sarımsaklı Yahni
Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto
Tatlı: Havuçlu Toplar
İFTAR MENÜSÜ 6
Salata: Yeşil Zeytinli Salata Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası
MALZEMELER: 10 bardak et suyu 2 soğan 1 kahve fincanı pirinç 1,5 çorba kaşığı un 1,5 çorba kaşığı yağ 1 patates 1 havuç 6- 7 dal kereviz 6- 7 kök ıspanak 6- 7 dal maydanoz 1 bardak süt 1 yumurta sarısı Tuz
SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI: Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…
Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.
Erişteli Köfte Çorbası
Malzemeler 1 bardak erişte 150 gram kıyma 1 adet kuru soğan 1 adet yumurta 1 kase yoğurt 2 kaşık un Tereyağı Tuz
Yapılışı Erişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.
EKŞİLİ KÖFTE YEMEĞİ
Malzemeler 1/2 kg. orta yağlı kıyma 2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük) 1,5 çay bardağı pirinç 2 adet ince havuç 2 adet orta boy patates 4 çorba kaşığı sıvıyağ 3 su bardağı sıcak su tuz, karabiber, kimyon 1 su bardağı un Terbiyesi için: 1 adet limon 1 adet yumurta
Yapılışı Soğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz) Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.
Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek. Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır. Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır. Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır. Yağda yakılmış nane ile servis edilir. Afiyet Olsun.
YOĞURT TATLISI
Malzemeler 4 yumurta 1,5 su bardağı yoğurt 4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba) 1 su bardağı un 1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmik Yarım küçük paket margarin (65 gr.) Yarım limon suyu 1 kahve kaşığı kabartma tozu
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YOĞURT TATLISI YAPILIŞI:
3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur. Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır. Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir. Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.