İftar için en kolay hızlı yemek tarifleri

Mübarek ramazanda müslümanlar için iftarın ve iftar yemeklerinin yeri çok ayrı oluyor. Ramazan ayında en çok aranan soruların başında da, "iftar için en kolay hızlı yemek tarifleri" geliyor. İftarlık menüleri ve nefis yemek tariflerini bir araya getirdik.
KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI
Malzemeler:
Yarım kilo kuzu gerdan eti
3 tepeleme yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurtanın sarısı
Bir tutam pul biber
3 yemek kaşığı tereyağı
Limon suyu
Tarif:
Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın.
Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.
Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.
Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.
Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.
Çorbanız hazır. Afiyet olsun.
Patatesli ve peynirli sigara böreği
Malzemeler:
-Haşlanmış patates
-Günlük yufka
-Peynir
-1 şişe maden suyu
-Yarım su bardağı süt
-1 adet yumurta
Nasıl yapılır?
-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pul biber ile tatlandırın.
-Peyniri pul biber ve maydanoz ile tatlandırın. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın.
-Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın.
-Kızgın yağda kızartıp servis edin.
Etli nohut
Malzemeler:
-1 adet soğan
-1,5 su bardağı haşlanmış nohut
-350 gram dana kuşbaşı eti
-1,5 yemek kaşığı biber salçası
-1 adet limonun suyu
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-3 su bardağı su
-1 tatlı kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı toz kırmızı biber
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı kimyon
Nasıl yapılır?
-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.
-Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
-Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.
-Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.
SAHURA NE KADAR KALDI?
İFTARA NE KADAR KALDI?
1. GÜN
1. Mercimek çorbası
2. Etli bezelye
3. Bulgur pilavı
4. Cacık
5. Jöleli muhallebi.
2. GÜN
1. Ezogelin çorbası
2. Zeytinyağlı bamya
3. Yoğurt
4. Revani
3. GÜN
1. Sebze çorbası
2. İzmir köfte
3. Rus salatası
4. Etimek tatlısı
4. GÜN
1. Yayla çorbası
2. Kuru köfte + patates kızartması
3. Coban salatasi
4. Sütlaç
5. GÜN
1. Merçimek çorbası
2. Zeytinyağlı taze fasulye
3. Mantı
4. Komposto
6.GÜN
1. Şehriye çorbası
2. Fırında mantar
3. Tavuk salatası
4. Elmalı tatlı
7. GÜN
1. Patates çorbası
2. Etli türlü
3. Pirinç pilavı
4. Cacık
5. Tiramisu
8. GÜN
1. Domates çorbası
2. Etli kabak dolması + yoğurt
3. Ispanaklı Börek
4. Şekerpare
9. GÜN
1. Yeşil mercimek çorbası
2. Etli kuru fasulye
3. Pirinç pilavı
4. Turşu + ayran
10. GÜN
1. Yayla çorbası
2. Biber, patlıcan, domates dolması.
4. Yeşil salata
5. Cezerye
11. GÜN
1. Havuçlu şehriye çorbası
2. Patates dolması
3. Pirinç pilavı
4. Çoban salatası
5. İrmik helvası
12. GÜN
1. Lebeniye çorbası (Köfteli nohutlu yogurtlu çorba)
2. Patlıcan Dizme
3. Pancar salatası
4. Gül tatlısı
13. GÜN
1. Tarhana çorbası
2. Hunkar Begendi
3. Pirinc pilavı
4.Yeşil salata
5. Yogurt tatlisi
14. GÜN
1. Mercimek çorbası
2. Sebzeli tavuk
3. Mantar salatası
4.Tavuk göğsü tatlısı
15. GÜN
1. Ezogelin çorbası
2. Karnıyarık
3. Pilav
4. Yogurt
16. GÜN
1. Mantar çorbası
2.Antep kebabı
3. Bulgur pilavi
4. Karışık salata
5. Sütlaç
17. GÜN
1. Yayla çorbası
2. Etli yeşil mercimek
3.Arpa sehriyeli pilav
4. Komposto
5. Kemalpaşa tatlısı
18.GÜN
1.Domates çorbası
2. Etli fasulye
3. Cacık
5. İrmik helvası
19. GÜN
1. Şehriye çorbası
2. Fırında sebzeli tavuk
3. Domatesli pirinç pilavı
4. Közlenmiş patlıcan salatası
5. Kabak tatlısı
20. GÜN
1. Yayla çorbası
2. Maklube
3. Laz tatlısı
4. Meyve
21. GÜN
1. Tarhana
2. Yumurtalı ıspanak
3. Makarna salatası
4. Tiramisu
22. GÜN
1. Patates çorbası
2. Türlü
3.Patates çanakları (salata)
4. Sutlaç
23. GÜN
1.Yayla çorbası
2. Garnitürlü çanak köfte
3. Kumpir
4. Komposto
5. Puding
24. GÜN
1. Mercimek çorbası
2. Patlıcanlı köfte Antep kebabi
3. Çoban salatası
4. Şekerpare
25. GÜN
1. Havuç çorbası
2. Zeytin yaglı fasulye
3. Mantı
4. Börülce salatası
5. Tavuk göğsü tatlısı
26. GÜN
1. Domates çorbası
2. Yumurtalı Ispanak
3. Lazanya
4. Parfe
27. GÜN
1. Mantar çorbası
2. Hünkar beyendi
3. Pilav
4. Karışık salata
5. Meyve
28. GÜN
1. Tarhana
2. İskender kebabı
3. Salata
4. Komposto
29. GÜN
1. Buğdaylı yayla çorbası
2. Etli taze fasulye
3. Sebzeli tavuk salatası
4. Pilav
5. Dondurma.
30. GÜN
1. Tarhana
2. Lazanya
3. Fırında mantar
4.Salata
5. Bayram baklavası
PEYGAMBERİMİZ'İN YAPTIĞI (S.A.V) İFTAR AÇMA DUASI İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi. Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir: "Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü. Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettim
İFTAR DUASI Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir. Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin' Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi Günün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi! Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin' Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli! Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi! Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin' Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu! Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!