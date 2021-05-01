İftar için en kolay hızlı yemek tarifleri



KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI



Malzemeler:



Yarım kilo kuzu gerdan eti

3 tepeleme yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurtanın sarısı

Bir tutam pul biber

3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu



Tarif:



Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın.

Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.

Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.

Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.

Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.

Çorbanız hazır. Afiyet olsun.



Patatesli ve peynirli sigara böreği



Malzemeler:



-Haşlanmış patates

-Günlük yufka

-Peynir

-1 şişe maden suyu

-Yarım su bardağı süt

-1 adet yumurta



Nasıl yapılır?



-Haşlanmış patatesi çok az süt dökerek ezin ve karabiber, tuz ve pul biber ile tatlandırın.

-Peyniri pul biber ve maydanoz ile tatlandırın. Bir kaseye maden suyu, yumurta, 2 yemek kaşığı sıvıyağ ve süt ekleyip karıştırın.

-Üçgen şeklinde kestiğiniz yufkanın iç kısmına sıvı karışımı sürün. Patates veya peynirli karışımdan koyarak sarın.

-Kızgın yağda kızartıp servis edin.



Etli nohut



Malzemeler:



-1 adet soğan

-1,5 su bardağı haşlanmış nohut

-350 gram dana kuşbaşı eti

-1,5 yemek kaşığı biber salçası

-1 adet limonun suyu

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-3 su bardağı su

-1 tatlı kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı kimyon



Nasıl yapılır?



-Bir tencerenin içerisine zeytinyağı, küp küp doğranmış soğan, salça ve etleri alın. Güzelce kavurun.

-Ardından üzerine su ekleyin ve orta ateşte kapağı kapalı bir biçimde etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

-Etler yumuşayınca içerisine limon suyu, tuz, baharatlar ve nohutları ilave ederek birkaç taşım daha kaynatın.

-Tencereyi ocaktan alın. Etli nohut yemeğinizi sıcak sıcak servis edin.



SAHURA NE KADAR KALDI?



İFTARA NE KADAR KALDI?

Mübarek ramazanda müslümanlar için iftarın ve iftar yemeklerinin yeri çok ayrı oluyor. Ramazan ayında en çok aranan soruların başında da, "iftar için en kolay hızlı yemek tarifleri" geliyor. İftarlık menüleri ve nefis yemek tariflerini bir araya getirdik.1. GÜN1. Mercimek çorbası2. Etli bezelye3. Bulgur pilavı4. Cacık5. Jöleli muhallebi.2. GÜN1. Ezogelin çorbası2. Zeytinyağlı bamya3. Yoğurt4. Revani3. GÜN1. Sebze çorbası2. İzmir köfte3. Rus salatası4. Etimek tatlısı4. GÜN1. Yayla çorbası2. Kuru köfte + patates kızartması3. Coban salatasi4. Sütlaç5. GÜN1. Merçimek çorbası2. Zeytinyağlı taze fasulye3. Mantı4. Komposto6.GÜN1. Şehriye çorbası2. Fırında mantar3. Tavuk salatası4. Elmalı tatlı7. GÜN1. Patates çorbası2. Etli türlü3. Pirinç pilavı4. Cacık5. Tiramisu8. GÜN1. Domates çorbası2. Etli kabak dolması + yoğurt3. Ispanaklı Börek4. Şekerpare9. GÜN1. Yeşil mercimek çorbası2. Etli kuru fasulye3. Pirinç pilavı4. Turşu + ayran10. GÜN1. Yayla çorbası2. Biber, patlıcan, domates dolması.4. Yeşil salata5. Cezerye11. GÜN1. Havuçlu şehriye çorbası2. Patates dolması3. Pirinç pilavı4. Çoban salatası5. İrmik helvası12. GÜN1. Lebeniye çorbası (Köfteli nohutlu yogurtlu çorba)2. Patlıcan Dizme3. Pancar salatası4. Gül tatlısı13. GÜN1. Tarhana çorbası2. Hunkar Begendi3. Pirinc pilavı4.Yeşil salata5. Yogurt tatlisi14. GÜN1. Mercimek çorbası2. Sebzeli tavuk3. Mantar salatası4.Tavuk göğsü tatlısı15. GÜN1. Ezogelin çorbası2. Karnıyarık3. Pilav4. Yogurt16. GÜN1. Mantar çorbası2.Antep kebabı3. Bulgur pilavi4. Karışık salata5. Sütlaç17. GÜN1. Yayla çorbası2. Etli yeşil mercimek3.Arpa sehriyeli pilav4. Komposto5. Kemalpaşa tatlısı18.GÜN1.Domates çorbası2. Etli fasulye3. Cacık5. İrmik helvası19. GÜN1. Şehriye çorbası2. Fırında sebzeli tavuk3. Domatesli pirinç pilavı4. Közlenmiş patlıcan salatası5. Kabak tatlısı20. GÜN1. Yayla çorbası2. Maklube3. Laz tatlısı4. Meyve21. GÜN1. Tarhana2. Yumurtalı ıspanak3. Makarna salatası4. Tiramisu22. GÜN1. Patates çorbası2. Türlü3.Patates çanakları (salata)4. Sutlaç23. GÜN1.Yayla çorbası2. Garnitürlü çanak köfte3. Kumpir4. Komposto5. Puding24. GÜN1. Mercimek çorbası2. Patlıcanlı köfte Antep kebabi3. Çoban salatası4. Şekerpare25. GÜN1. Havuç çorbası2. Zeytin yaglı fasulye3. Mantı4. Börülce salatası5. Tavuk göğsü tatlısı26. GÜN1. Domates çorbası2. Yumurtalı Ispanak3. Lazanya4. Parfe27. GÜN1. Mantar çorbası2. Hünkar beyendi3. Pilav4. Karışık salata5. Meyve28. GÜN1. Tarhana2. İskender kebabı3. Salata4. Komposto29. GÜN1. Buğdaylı yayla çorbası2. Etli taze fasulye3. Sebzeli tavuk salatası4. Pilav5. Dondurma.30. GÜN1. Tarhana2. Lazanya3. Fırında mantar4.Salata5. Bayram baklavasıPEYGAMBERİMİZ'İN YAPTIĞI (S.A.V) İFTAR AÇMA DUASI İftar vakti dua ve tövbelerin kabul edildiği ,rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir vakittir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında orucunu hurmayla açardı, şayet hurma bulamazsa su ile açmayı tercih ederdi. Allah Resulü (S.A.V.) orucunu açarken okuduğu dua nasıldı? Sorusuna ise şöyle cevap verilebilir. Peygamberimiz orucunu açarken iftar duası olarak "Allah'ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum." (krş. Ebû Dâvud, Savm, 22) derdi. Oruç açmadan önce Şu duayı okuyarak da oruç açılabilir: "Allahümme leke sumtü ve bike Amentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rızgıke eftartü ve savme gadin neveytü. Anlamı: Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum,sana iman ettim,sana tevekkül ettim,senin verdiğin rızıkla iftar ettim,Ve Yarının orucuna nyet ettimİFTAR DUASI Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanın anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir. Günün Duası: 'Allahummec'al siyami fihi siyam'es-saimin ve giyami fihi giyam'el-g,imin ve nebbihni an nevmet'il-ğ,filin ve heb li curmi fihi ya il,h'el-,lemin ve'fu anni ya ,fiyen an'il-mucrimin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin il,hı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Günün Duası: 'Allahumme garribni fihi il, merz,tike ve cennibni fihi min sehatike ve negimatike ve veffigni fihi li-gir,eti ,y,tike bi-rahmetike ya erhem'er-r,himin' Anlamı: ALLAHım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi Günün Duası: 'Allahummerzugni fih'iz-zihne ve't-tenbih ve b,idni fihi min'es-sef,heti ve't-temvih vec'al li nesiben min kulli hayrin tunzilu fih, bi-cûdike ya ecved'el ecvedin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde bana zeka ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi! Günün Duası: 'Allahumme gavvini fihi al, igameti emrik ve ezigni fihi hal,vete zikrik ve evzi'ni fihi li-ed,i şukrik bi-keramik vehfezni fihi bi-hifzike ve sitrik, ya ebsar'an-n,zirin' Anlamı: ALLAHım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli! Günün Duası: 'Allahummecalni fihi min'el-musteğfirin, vec'alni fihi min ib,dik'es-s,lihin'el-g,nitin, vec'alni fihi min evliy,ik'el-mugarrabin, bira'fetike ya erham'er-r,himin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi! Günün Duası: 'Allahumme la tehzulni fihi li-tearruzi ma'siyetik, vel, tazribni bi-siy,ti negimetik, ve zehzihni fihi min mûcib,ti sehatike, bi-mennike ve ey,dike, ya munteh, rağbet'ir-r,ğibin' Anlamı: ALLAH'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbaçınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfun ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu! Günün Duası: 'Allahumme einni fihi al, siyamihi ve giyamih, ve cennibni fihi min hefevatihi ve asamih, verzugni fihi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy'el-muzillin' Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!