İftar için çorba tarifleri, en kolay çorba tarifleri (Ramazan iftar menüsü)
En kolay çorba tariflerini öğrenmek isteyenler buraya... Günün iftar menüsünü sizler için hazırladık. Bugün sofralarınızda yer verebileceğiniz en özel yemeklerin tariflerini derledik. İşte tüm tarifler...
Ramazan ayı başladı. İftar için en kolay hazırlayabileceğiniz çorba çeşitlerini sizler için derledik. Peki hangi çorbalar nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel iftar menüsü yaptık. Peki bugün için yemek tarifleri neler? İşte ne pişireceğim? stresine giren kadınlar için en özel tarifler... GÜNÜN İFTAR MENÜSÜ
Yayla Çorbası Tarifi
Malzemeler :
1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı) 7 su bardağı su 1 su bardağı yoğurt 1 yumurta Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı) 3 yemek kaşığı sıvı yağ 2 yemek kaşığı tereyağı Tuz Nane
İFTAR MENÜSÜ YEMEK TARİFLERİ
Tarifler :
Yayla Çorbası ile başlayacağımız Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü tariflerimize Tencerede Sebzeli Et Yemeği, Arpa Şehriye Pilavı, Közlenmiş Kırmızı Biberli Patlıcan Salatası, Güllaç Nasıl Yapılır? tarifleri ile devam edip, son olarak Ev Yapımı Ramazan Pidesi tarifi ile tamamlayacağız.
Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü, 6 tariften oluşan hafif, sağlıklı, dengeli bir menüdür. Menümüz, çorba, ana yemek, pilav, salata, tatlı, pide olmak üzere 6 ana kategoriden oluşmaktadır.
Menümüzün tamamını hazırlamanız yaklaşık 100 dk sürer.
Tencerede Sebzeli Et Yemeği
Malzemeler :
8 dilim kuzu eti ya da dana eti 3 adet orta boy patates 1 adet büyük boy havuç 2 adet orta boy soğan 2 adet orta boy domates 2-3 adet yeşil biber 6-8 diş sarımsak 1 yemek kaşığı salça Tuz, karabiber
Hazırlanışı :
Patateslerin, soğanların ve domateslerin kabuklarını soyup, halkalar halinde kesin. Havucu ve biberleri biraz kalın jülyen şeklinde doğrayın.
Geniş bir tencere tabanına ilk önce doğranmış soğanları dizin. Üzerlerine sırasıyla havuçları ve patatesleri yerleştirin. Sebzelerin üzerine de etleri dizin. Etlerin üzerine doğranmış domatesleri ve biberleri koyun. Etlerin aralarına sarımsakları yerleştirin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyin.
Diğer yandan salçayı 1 su bardağı su ile iyice ezin. Hazırladığınız sebzeli et yemeğinin üzerine azar azar dökün. Orta ateş üzerinde 45-40 dakika kadar pişirin.
Arpa Şehriye Pilavı
Malzemeler :
1/2 su bardağı arpa şehriye 1 yemek kaşığı tereyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 su bardağı sıcak su 1 adet kesme şeker Tuz
Hazırlanışı :
Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin. Tereyağının yanmaması için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.
Daha sonra pilavınızın iki renkli olması için şehriyenizin yarısını tencereye alıp, esmerleşene kadar kavurun. Ardından kalan şehriyelerinizi ekleyip, tuz ve şekerini ayarlayarak 2-3 dakika kadar kavurun. Şehriyelerinizi kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su dökerek, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte kaynamaya bırakın (Arada karıştırın). Kaynadıktan sonra pilavınızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
Pilavınız piştikten sonra ocaktan alıp, 10 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.
SAHUR MENÜSÜ
Patatesli Menemen Tarifi
Malzemeler :
1 tane patates 3 tane biber 3 tane domates 3 tane yumurta dilerseniz kaşar peyniri rendesi tuz, pulbiber(isterseniz)
Hazırlanışı :
Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Afiyet olsun. ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
Hamurunu hazırlamak İçin;
2 su bardağı un 10 su bardağı su Bir tutam tuz
Çorbası İçin;
1 tüm tavuk 2 limon suyu Yarım çay bardağı sıvıyağ 2 yemek kaşığı domates salçası Yarım su bardağı un Bir tutam tuz
ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Bir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın. Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın. Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin. Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin. Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun. Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.
İFTAR MENÜSÜ 1 Salata: Manzana
Çorba : Mercimek Çorbası
Anayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfte
Arayemek: Mısırlı Pilav, Komposto
Tatlı: Kolay İncir Tatlısı
İFTAR MENÜSÜ 2
Salata: Semiz Otu Salatası Çorba : İrmik Çorbası
Anayemekler: Kabak Patates Çalkama
Arayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve Cacık
Tatlı: Bisküvili Puding
İFTAR MENÜSÜ 3
Salata: Kıvırcık Salatası Çorba : Yayla Çorbası
Anayemekler: Patates Musakka
Arayemek: Sütlü Makarna ve Hoşaf
Tatlı: Kahveli Puding
İFTAR MENÜSÜ 4
Salata: Akdeniz Salatası Çorba : Patates Çorbası
Anayemekler: Yalancı İskender
Arayemek: Leziz Pilav
Tatlı: Diyet Tatlı
İFTAR MENÜSÜ 5
Salata: Havuç Salatası Çorba : Ezogelin Çorbası
Anayemekler: Sarımsaklı Yahni
Arayemek: Bademli Pilav ve Komposto
Tatlı: Havuçlu Toplar
İFTAR MENÜSÜ 6
Salata: Yeşil Zeytinli Salata Çorba : Şehriyeli Tavuk Çorbası
MALZEMELER: 10 bardak et suyu 2 soğan 1 kahve fincanı pirinç 1,5 çorba kaşığı un 1,5 çorba kaşığı yağ 1 patates 1 havuç 6- 7 dal kereviz 6- 7 kök ıspanak 6- 7 dal maydanoz 1 bardak süt 1 yumurta sarısı Tuz
SEBZE ÇORBASI YAPILIŞI: Sebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hür Haber.com Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsun…
Günün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Bugün Ne Yemek Yapsam (13 Temmuz Pazar Günün Yemeği) Bugün Ne Pişirsem, Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Ramazan ayının gelmesi ile beraber ev hanımlarının yemek telaşları bir hayli arttı. İftar saatleri yaklaşmasının ardından ev hanımları ne yemek yapsam diye düşünür oldular, sizler için hazırladığımız günlük yemek tariflerini okumanızı tavsiye ederiz. İftar Yemekleri. Günün Yemeği. Bugün Ne Pişirsem. Günün Yemeği. İftar Saatleri artık sıkıntı çekmemek için iftar menüsünü okuyup yapa bilirsiniz. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.
Erişteli Köfte Çorbası
Malzemeler 1 bardak erişte 150 gram kıyma 1 adet kuru soğan 1 adet yumurta 1 kase yoğurt 2 kaşık un Tereyağı Tuz
Yapılışı Erişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.
EKŞİLİ KÖFTE YEMEĞİ
Malzemeler 1/2 kg. orta yağlı kıyma 2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük) 1,5 çay bardağı pirinç 2 adet ince havuç 2 adet orta boy patates 4 çorba kaşığı sıvıyağ 3 su bardağı sıcak su tuz, karabiber, kimyon 1 su bardağı un Terbiyesi için: 1 adet limon 1 adet yumurta
Yapılışı Soğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz) Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.
Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek. Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır. Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır. Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır. Yağda yakılmış nane ile servis edilir. Afiyet Olsun.
YOĞURT TATLISI
Malzemeler 4 yumurta 1,5 su bardağı yoğurt 4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba) 1 su bardağı un 1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmik Yarım küçük paket margarin (65 gr.) Yarım limon suyu 1 kahve kaşığı kabartma tozu
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YOĞURT TATLISI YAPILIŞI:
3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur. Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır. Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir. Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.