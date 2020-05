İftar için çorba tarifleri, en kolay çorba tarifleri (Ramazan iftar menüsü)

Ramazan ayı başladı. İftar için en kolay hazırlayabileceğiniz çorba çeşitlerini sizler için derledik. Peki hangi çorbalar nasıl yapılır? 11 ayın sultanı Ramazan ayına özel iftar menüsü yaptık. Peki bugün için yemek tarifleri neler? İşte ne pişireceğim? stresine giren kadınlar için en özel tarifler...Yayla Çorbası TarifiMalzemeler :1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)7 su bardağı su1 su bardağı yoğurt1 yumurtaYarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)3 yemek kaşığı sıvı yağ2 yemek kaşığı tereyağıTuzNaneTarifler :Yayla Çorbası ile başlayacağımız Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü tariflerimize Tencerede Sebzeli Et Yemeği, Arpa Şehriye Pilavı, Közlenmiş Kırmızı Biberli Patlıcan Salatası, Güllaç Nasıl Yapılır? tarifleri ile devam edip, son olarak Ev Yapımı Ramazan Pidesi tarifi ile tamamlayacağız.Ramazan İçin Örnek İftar Menüsü, 6 tariften oluşan hafif, sağlıklı, dengeli bir menüdür. Menümüz, çorba, ana yemek, pilav, salata, tatlı, pide olmak üzere 6 ana kategoriden oluşmaktadır.Menümüzün tamamını hazırlamanız yaklaşık 100 dk sürer.Tencerede Sebzeli Et YemeğiMalzemeler :8 dilim kuzu eti ya da dana eti3 adet orta boy patates1 adet büyük boy havuç2 adet orta boy soğan2 adet orta boy domates2-3 adet yeşil biber6-8 diş sarımsak1 yemek kaşığı salçaTuz, karabiberHazırlanışı :Patateslerin, soğanların ve domateslerin kabuklarını soyup, halkalar halinde kesin. Havucu ve biberleri biraz kalın jülyen şeklinde doğrayın.Geniş bir tencere tabanına ilk önce doğranmış soğanları dizin. Üzerlerine sırasıyla havuçları ve patatesleri yerleştirin. Sebzelerin üzerine de etleri dizin. Etlerin üzerine doğranmış domatesleri ve biberleri koyun. Etlerin aralarına sarımsakları yerleştirin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyin.Diğer yandan salçayı 1 su bardağı su ile iyice ezin. Hazırladığınız sebzeli et yemeğinin üzerine azar azar dökün. Orta ateş üzerinde 45-40 dakika kadar pişirin.Arpa Şehriye PilavıMalzemeler :1/2 su bardağı arpa şehriye1 yemek kaşığı tereyağı1 yemek kaşığı zeytinyağı1 su bardağı sıcak su1 adet kesme şekerTuzHazırlanışı :Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin. Tereyağının yanmaması için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin.Daha sonra pilavınızın iki renkli olması için şehriyenizin yarısını tencereye alıp, esmerleşene kadar kavurun. Ardından kalan şehriyelerinizi ekleyip, tuz ve şekerini ayarlayarak 2-3 dakika kadar kavurun. Şehriyelerinizi kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su dökerek, karıştırın. Tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte kaynamaya bırakın (Arada karıştırın). Kaynadıktan sonra pilavınızı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.Pilavınız piştikten sonra ocaktan alıp, 10 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.Patatesli Menemen TarifiMalzemeler :1 tane patates3 tane biber3 tane domates3 tane yumurtadilerseniz kaşar peyniri rendesituz, pulbiber(isterseniz)Hazırlanışı :Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.Afiyet olsun.MALZEMELERHamurunu hazırlamak İçin;2 su bardağı un10 su bardağı suBir tutam tuzÇorbası İçin;1 tüm tavuk2 limon suyuYarım çay bardağı sıvıyağ2 yemek kaşığı domates salçasıYarım su bardağı unBir tutam tuzBir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın.Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın.Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin.Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin.Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun.Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Salata: ManzanaÇorba : Mercimek ÇorbasıAnayemekler: Patates Püresi ve Kuru köfteArayemek: Mısırlı Pilav, KompostoTatlı: Kolay İncir TatlısıSalata: Semiz Otu SalatasıÇorba : İrmik ÇorbasıAnayemekler: Kabak Patates ÇalkamaArayemek: Değişik Bulgur Pilavı ve CacıkTatlı: Bisküvili PudingSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba : Yayla ÇorbasıAnayemekler: Patates MusakkaArayemek: Sütlü Makarna ve HoşafTatlı: Kahveli PudingSalata: Akdeniz SalatasıÇorba : Patates ÇorbasıAnayemekler: Yalancı İskenderArayemek: Leziz PilavTatlı: Diyet TatlıSalata: Havuç SalatasıÇorba : Ezogelin ÇorbasıAnayemekler: Sarımsaklı YahniArayemek: Bademli Pilav ve KompostoTatlı: Havuçlu ToplarSalata: Yeşil Zeytinli SalataÇorba : Şehriyeli Tavuk ÇorbasıAnayemekler: Fırında Karnıbahar BöreğiArayemek: Buhara Pilavı ve HoşafTatlı: Yalancı Tavuk GöğüsüSalata: Cevizli Patlıcan SalatasıÇorba: Domatesli Telşeriyeli ÇorbaAnayemekler: Susamlı Tavuk PaneArayemek: Maklube ve HoşafTatlı: GüllaçSalata: Amerikan SalatasıÇorba: Çerkez ÇorbasıAnayemek: Analı KızlıArayemek: Kestaneli Pilav ve YoğurtTatlı: Gül TatlısıSalata: Nar Ekşili SalataÇorba: Kolay ÇorbaAnayemek: Hamsi BuğlamaArayemek: Sebzeli Bulgur PilavıTatlı: Şam TatlısıSalata: Maydanoz SalatasıÇorba: Annenim Nefis Mercimek ÇorbasıAnayemek: Palamut KağıttaArayemek: Havuçlu PilavTatlı: RevaniSalata: Kıvırcık SalatasıÇorba: Domates Çorbası ( Kaşarlı )Anayemek: Etli KurufasulyeArayemek: Sade Pilav ve YoğurtTatlı: SütlaçSalata : Karışık Sebze SalatasıÇorba : Yoğurtlu TutmaçAnayemek : KarnıyarıkArayemek : Arpa Şehiriye Pilavı ve KompostoTatlı : Etimek Tatlısı10 bardak et suyu2 soğan1 kahve fincanı pirinç1,5 çorba kaşığı un1,5 çorba kaşığı yağ1 patates1 havuç6- 7 dal kereviz6- 7 kök ıspanak6- 7 dal maydanoz1 bardak süt1 yumurta sarısıTuzSebzeler yıkanır; havuç, patates rendelenir; kereviz, ıspanak, maydanoz doğranır. Rendelenmiş soğanla yağ tencerede pembe olarak kavrulur. Un konur. Biraz daha karıştırılır. Hazırlanmış sebzeler, et suyu ve ayıklanıp yıkanmış pirinç konup iyice pişirilir. Tel süzgeçten kaşıkla bastırılarak geçirilir. Tuz atılır. Yumurta sarısı süt ile çarpılıp kaynayan çorbaya katılır; karıştırılıp hemen ateşten alınır. Afiyet olsunGünün Yemeği Ekşili Köfte (Bugün Ne Pişirsem) Güzel Yemek Tarifi . Malzemeler1 bardak erişte150 gram kıyma1 adet kuru soğan1 adet yumurta1 kase yoğurt2 kaşık unTereyağıTuzErişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Kolay Yemek Tarifleri. 13 Temmuz Pazar Yemek Tarifleri.Malzemeler1 bardak erişte150 gram kıyma1 adet kuru soğan1 adet yumurta1 kase yoğurt2 kaşık unTereyağıTuzErişteyi kaynar suda yaklaşık 3, 5 bardak suda bir fiske tuz ile haşlayın. Bu arada kıymaya soğanı rendeleyin ama soğanın suyunu iyice alın. Az tuz ekleyip yoğurun, küçük köfteler yapıp tavada iyice kızartın. Haşlanmış erişteye 1 fincan kadar soğuk su ekleyin. Terbiyeyi bir kase yoğurt, yumurta sarısı ve un çırparak hazırlayın. Kaynar suyla kıvamını açın ve erişteye yavaş yavaş ilave edin, kaynayana kadar mutlaka karıştırın ki kesilmesin. Kaynayınca köfteyi atın ve en son kızarmış tereyağ ve tuz ilave edin. Afiyet olsun.1/2 kg. orta yağlı kıyma2 adet orta boy kuru soğan (yada 1 adet büyük)1,5 çay bardağı pirinç2 adet ince havuç2 adet orta boy patates4 çorba kaşığı sıvıyağ3 su bardağı sıcak sutuz, karabiber, kimyon1 su bardağı unTerbiyesi için:1 adet limon1 adet yumurtaSoğanlar rendenin ince tarafı ile rendelenerek kıyma, yıkanmış pirinç, tuz ve baharatlarla birlikte özdeşleşene dek yoğrulur. Hazırlanan harçtan misket büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak bir tepsiye dizilir ve üzerine un serpilir ve tepsi sallanarak hepsinin unlanması sağlanır. (bu aşamada köftelerinizi daha sonra yapmak üzere buzluğa kaldırabilirsiniz)Patatesler kuşbaşı doğranır. Havuçlar halka şeklinde doğranır.Tencereye yağ ilave edilir vedoğranmış havuçlar ve patates sıvıyağda sotelenir. Üzerine sıcak su dökülerek.Her tarafı unlanmış köfteler iki avuç arasında nazikçe sallanarak fazla unları silkelenir ve teker teker tencereye atılır. Tüm köfteler tencereye atıldıktan sonra fazla zedelemeden karıştırılır ve ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır.Bu arada bir limonun suyu yumurta ile çırpılarak terbiyesi hazırlanır.Pişmeye yakın (piştiğini pirinçlerin şişmesinden anlayabilirsiniz) terbiyesinin üzerine yemeğin suyundan azar azar eklenerek yumurtanın beyazı katılaşmadan bir kase kadar karışım elde edilir. Karışım yavaş yavaş yemeğe ilave edilerek karıştırılır. 3-4 dakika daha kaynatılarak ocağın altı kapatılır.Yağda yakılmış nane ile servis edilir.Afiyet Olsun.Malzemeler4 yumurta1,5 su bardağı yoğurt4,5 su bardağı şeker (1 bardak hamura; 3,5 bardak şuruba)1 su bardağı un1 su bardağı ve + 2 çorba kaşığı ilave irmikYarım küçük paket margarin (65 gr.)Yarım limon suyu1 kahve kaşığı kabartma tozuBugün ne pişirsem, bugün ne yemek pişirsem, ne yemek yapsam, kolay yemek tarifleri, pratik yemek tarifleri, kolay yemekler, çabuk yemekler3,5 bardak şeker 3,5 bardak su ile kaynatılır. Köpüğü alınıp 1/4 limon suyu konur.Yumurta sarıları, 1 bardak şeker, yoğurt, limon kabuğu rendesi, limon suyu, elenmiş un, irmik, erimiş yağ, kabartma tozu bir kasede karıştırılır. Yumurta akları bakır bir tencerede çarpılarak kar haline getirilir. Her ikisi birbirine karıştırılır.Yağlanmış tepsiye boşaltılıp orta hararetli fırında 40- 50 dakika pişirilir.Fırından çıkar çıkmaz şurup dökülüp kapak kapatılır. Hafif ateşte çevirerek şurup çektirilir.