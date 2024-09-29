İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 3-0'lık skorla kazandı.



Tottenham, henüz 3. dakikada Brennan Johnson'ın golüyle öne geçti.



Manchester United'da Bruno Fernandes, 42. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



1-0 biten ilk yarının ardından Dejan Kulusevski, 47. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dominic Solanke, 77. dakikada skoru belirledi.



MANU'DAN 6 LİG MAÇINDA 3 YENİLGİ



Son 5 haftada 4. kez puan kaybeden ve bu sezon 6 lig maçında 3 kez yenilen Manchester United, 7 puanda kaldı. Tottenham ise puanını 10'a çıkardı.



Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton deplasmanına gidecek.



