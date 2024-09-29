İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 3-0'lık skorla kazandı.
Tottenham, henüz 3. dakikada Brennan Johnson'ın golüyle öne geçti.
Manchester United'da Bruno Fernandes, 42. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
1-0 biten ilk yarının ardından Dejan Kulusevski, 47. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dominic Solanke, 77. dakikada skoru belirledi.
MANU'DAN 6 LİG MAÇINDA 3 YENİLGİ
Son 5 haftada 4. kez puan kaybeden ve bu sezon 6 lig maçında 3 kez yenilen Manchester United, 7 puanda kaldı. Tottenham ise puanını 10'a çıkardı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton deplasmanına gidecek.
Tottenham, henüz 3. dakikada Brennan Johnson'ın golüyle öne geçti.
Manchester United'da Bruno Fernandes, 42. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
1-0 biten ilk yarının ardından Dejan Kulusevski, 47. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dominic Solanke, 77. dakikada skoru belirledi.
MANU'DAN 6 LİG MAÇINDA 3 YENİLGİ
Son 5 haftada 4. kez puan kaybeden ve bu sezon 6 lig maçında 3 kez yenilen Manchester United, 7 puanda kaldı. Tottenham ise puanını 10'a çıkardı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton deplasmanına gidecek.