İflas: Manchester United!

Manchester United, Old Trafford'da Tottenham'a 3-0 mağlup oldu ve henüz 6 haftası geride kalan ligde 3. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İflas: Manchester United!
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29 Eylül 2024 20:29
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 3-0'lık skorla kazandı.

Tottenham, henüz 3. dakikada Brennan Johnson'ın golüyle öne geçti.

Manchester United'da Bruno Fernandes, 42. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

1-0 biten ilk yarının ardından Dejan Kulusevski, 47. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Dominic Solanke, 77. dakikada skoru belirledi.

MANU'DAN 6 LİG MAÇINDA 3 YENİLGİ

Son 5 haftada 4. kez puan kaybeden ve bu sezon 6 lig maçında 3 kez yenilen Manchester United, 7 puanda kaldı. Tottenham ise puanını 10'a çıkardı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, gelecek hafta Aston Villa'ya konuk olacak. Tottenham ise Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton deplasmanına gidecek.

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