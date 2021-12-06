IFFHS'e göre yılın teknik diretörü Thomas Tuchel!

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu ( IFFHS ) tarafından yılın en iyi teknik direktörü seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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IFFHS'e göre yılın teknik diretörü Thomas Tuchel!
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06 Aralık 2021 22:32
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu ( IFFHS ), 2021'in en iyi kulüp teknik direktörünü açıkladı.

Oylamada yılın teknik direktörü 230 puanla Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazanan Thomas Tuchel oldu.

İkinci sırayı 55 puanla Manchester City'den Pep Guardiola, 3. sıraya ise 25 puanla Bayern Münih'in tecrübeli teknik adamı Hans-Dieter Flick aldı.

Villarreal'in tecrübeli çalıştırıcısı Unai Emery 15 puanla 4. sırayı alırken, Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone 10 puanla 5. sırada kendine yer buldu.


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