IFAB'dan futbol kuralları için yeni kararlar

Dünya futbolunun kural koyucu mekanizması olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu), yaptığı toplantının ardından önemli kararlar aldı.



BAŞA ALINAN DARBELER SONRASI OYUN DIŞI



IFAB, oyun içinde kafasına darbe alan oyuncuların sarsıntı şüphesi nedeniyle oyundan alınacağını ve bu değişikliğin oyuncu değişikliği olarak sayılmayacağını duyurdu. Sarsıntı yaşayan futbolcuların yeni bir çarpışma riskinden korunması, detaylı bir kontrol yapılması ve sağlık personeli üzerine hızlı bir karar alma baskısının azaltılması için böyle bir karar alındığı belirtilirken, futbolcunun tekrar sahaya dönmesinin de mümkün sayılmayacağı belirtildi.



5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ UZATILDI



Pandemi ile birlikte futbola giren 5 oy7uncu değişikliği hakkının, 2021 sonuna kadar uzatıldığı ve üst düzey liglerin bu kuralı kullanmasına izin verileceği kaydedildi.



ELLE OYNAMA KURALI



Futbolda en çok tartışılan konulardan biri olan "elle oynama" için yapılan açıklamada, "Her ele olan temas, elle oynama olarak değerlendirilmemelidir, hakemler pozisyonu "çok net şekilde doğal olmayan" şeklide değerlendirirse elle oynama kararı verilmelidir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan elle oynama konusunda kararlar almak için yeni toplantılar yapılacağı da belirtildi.



VAR SİSTEMİ



IFAB, VAR ile ilgili yeniliklerin de gündeme geldiğini ve FIFA'ya bu konuda sunum yapıldığını belirtti. VAR sisteminin maliyetinin düşürülmesi için çalışmalar olduğu vurgulandı.



GERİ PAS VE UZATMA DAKİKALARI



Yapılan toplantıda kalecilere verilen geri paslar ve maçların sonuna eklenen uzatma dakikaları için görüş alışverişinde bulunulduğu ve yakın gelecekte bununla ilgili bir gelişmenin de yaşanabileceği kaydedildi.







