VAR KARARI FEDERASYONLARA BIRAKILDI



Futbolun global kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR ve oyuncu değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladı.FIFA'nın oyuncuların sağlığını korumak için talep ettiği bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma isteğinin onaylandığı duyuruldu. Bundan böyle her takım 90 dakika içerisinde 5 oyuncu değişikliği birden yapabilecek. Bu değişiklik 2019/20 sezonu sonuna dek devam edecek.- Her takıma 5 oyuncu değiştirme hakkı verilmiştir.- Maçın sürekli durmasına engel olmak için, her takımın oyuncu değişikliği için oyunu 3 kez durdurma hakkı vardır. Değişiklikler, devre arasında da yapılabilir.- Eğer her iki takım aynı anda değişiklik yaparsa, iki takım da 3 değişiklik yapmak için oyunu durdurma hakkından 1'i kullanılmış sayılacaktır.- Kullanılmayan değişiklikler ve değişiklik yapma hakları, maçın uzaması halinde uzatma devrelerinde kullanılabilecektir.- Eğer, ilgili lig veya turnuvada uzatma devrelerinde ekstra 1 değişiklik hakkı veriliyorsa, bu hak da aynı şekilde devam edecek ve takımlara 1 değişiklik için oyun durdurma hakkı verilecektir.IFAB, VAR kullanımı ilgili ulaşan başvuruların değerlendirildiğini veVAR'ı sezonun geri kalanındaKendi isteği ile VAR'ı kullanmaya devam edecek olan federasyonların ise daha önceden belirlenen VAR protokolüne aynı şekilde uymaya devam edeceğinin altını çizdi.