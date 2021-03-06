IFAB: 'VAR çizgisini kaldırırız'

Futbol oyun kuralları düzenleyicisi IFAB'dan büyük tartışmalara neden olan ofsayt çizgisi kuralıyla ilgili yeni kararların alınabileceği yorumu geldi.



IFAB yöneticisi David Elleray yaptığı açıklamada ofsayt çizgilerini çekmeden kararlar verilebileceğini ancak bu şekilde verilen kararlarda farklılık bulunabileceğini belirtti. Elleray açıklamasında, "Bir kere bir takım, VAR çizgisine, kendi kamera açılarından farklı bir çizgi çekildiği yönünde itiraz ederek karşı çıkmıştı. Sanırım herkes çizgilerin çizilmesi durumunda küçük farklarla kararların çıkmasını kabul etmek zorunda." sözlerini kullandı.



Ofsayt çizgilerinin canlı yayında seyirci ile paylaşılmasının bırakılmasından sonra hakemlerin de çizgisiz kararlar verebileceğini belirtek Eleray, "Televizyonlar ofsayt çizgisini kullanmayı bırakırsa, biz de VAR'da bunu bırakmaya hazırız. Yoksa VAR ofsayt ile ilgili kendi kararını verdiğinde, televizyonda karşıt bir şey çıkma ihtimali doğacaktır." diye konuştu.



IFAB geçtiğimiz gün oyun kurallarına yönelik bir çok farklı konuda düzenlemeler yapılmasıyla ilgili genel kurul toplantısı düzenlemişti...



