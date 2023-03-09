IFAB'tan kalecilere sınır!

Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB'ın 137. genel kurulu Londra'da gerçekleştirildi. VAR, uzatma dakikaları, oyuncu sağlığı ve kaleciler gibi konuların masaya yatırıldığı kurulda, futbola yeni kurallar getirildi.



2022 Dünya Kupası'nda Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in penaltı atışları sırasında rakiplerinin üzerinde psikolojik baskı oluşturabilecek hareketleri üzerine bu konuya yeni bir düzenleme yapıldı. Gelecek dönemden itibaren kaleciler, penaltı atan rakiplerinin dikkatini dağıtacak hareketler yapamayacak. Temmuz ayından itibaren uygulamaya girecek olan bu kararların detayları ise önümüzdeki dönemde belli olacak.



GOL SEVİNÇLERİ DE DAHİL OLACAK



Kurulda gündeme gelen bir diğer konu ise oyun süresi oldu. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda uygulanan uzun duraklama dakikalarının aynı şekilde devam edilmesine karar verildi. Eski hakem ve FIFA hakemler komitesi başkanı Collina, Dünya Kupası öncesinde şunları söylemişti: "Herkese topun oyunda olmadığı her anın süreye eklenmesini söyledik. Bu tür fazladan ek sürelere hazır olmalısınız." IFAB'ın gol sevinçlerinde yeni bir düzenleme daha yapması bekleniyor. Maçlarda yaşanan gol sevinçlerinin de uzatma dakikalarına eklenmesi veya bu sevinçlerin 1.5 dakikayı geçtiği durumlarda kayıp süre olarak kabul edilmesi konusunda henüz netlik oluşmadı.



GEÇİCİ DEĞİŞİKLİK REDDEDİLDİ!..



Oyuncu sağlığı konusunun da görüşüldüğü Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nda, geçici oyuncu değişikliği teklifi reddedildi. Bu konuda görüş ayrılıklarının yaşandığı öğrenildi. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, kurulda kafa sakatlıklarında oluşabilecek beyin sarsıntılarının önüne geçebilmek için geçici oyuncu değişikliği talebinde bulundu. IFAB ise, bu talebi reddederek maç sırasında beyin hasarı olduğundan şüphe edilen oyuncunun kalıcı olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. FIFA Başkanı Infantino, bu kararın tehlikeyi en aza indirdiğini vurguladı.





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