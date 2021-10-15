IFAB'a 'devre aralarını 25 dakika' yapalım önerisi!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devre aralarının uzatılmasıyla ilgili gelen öneriyi masaya yatıracak.



Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), IFAB'dan devre aralarının 15 dakikadan 25 dakikaya yükseltilmesini talep etti.



ESPN'in haberine göre ise; bu talep, 25 dakikalık arada Super Bowl'da olduğu gibi eğlence şovlarının yapılması ve bu şovlardan da gelir kazanılması için sunuldu.



IFAB'ın bu fikri 27 Ekim'de gözden geçireceği ifade edildi.





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