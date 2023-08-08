Haber Tarihi: 08 Ağustos 2023 13:20 - Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 13:20

İETT Zammı 2023: İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor | İBB Zamlı Aylık Akbil Fiyatları | İETT (Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray) Ne Kadar Basıyor? Öğrenci abonman ne kadar?

İETT Zammı 2023: İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?İstanbul toplu taşıma ücretlerine gelen zammın ardından "İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray kaç TL basıyor? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?" soruları gündemde yer alan konuların başında yer alıyor. Toplu ulaşımın en çok kullanıldığı yer olan İstanbul'da farklı tarifeler uygulanıyor. İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplu taşımaya zam gündemi çerçevesinde toplanıyor. İstanbul'da toplu taşıma zammı yapılması halinde tam ve öğrenci aylık abonman fiyatları da güncellenecek. Bu bağlamda "İETT zammı sonrası aylık tam ve öğrenci akbili fiyatı abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte detaylar... Peki tam abonman ücreti, mavi kart ne kadar oldu? Tam İstanbulkart aylık akbile kaç TL zam geldi? İşte 2023 akbil ücretleri...

İETT Zammı 2023: İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor | İBB Zamlı Aylık Akbil Fiyatları | İETT (Otobüs, Metro, Metrobüs, Marmaray) Ne Kadar Basıyor? Öğrenci abonman ne kadar?
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Megakent olan İstanbul, toplu taşımanın en fazla kullanıldığı illerin başında geliyor. Yoğun nüfusu içerisinde barındıran İstanbul aynı zamanda toplu taşıma kullanımında ilk sırada. Özellikle 2022 yılından itibaren yapılan yüksek oranda zamlar toplu taşıma ücretlerini de etkiledi. Peki, İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray kaç TL basıyor? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı güncel İstanbul toplu taşıma ücretleri. 
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de toplandı.

Buna göre; tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı, metrobüs 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Kabul edilen zam teklifi kapsamında,

Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.

İSTANBUL GÜNCEL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

İETT Ücret Tarifeleri


Tam akbil 15 TL

Öğrenci akbil 7,32 TL

Öğretmen akbil 10,74 TL

Aylık tam akbil dolum 1177 TL

Aylık öğrenci akbil dolum 212 TL

İstanbul Metrobüs Ücret Tarifesi

Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.

Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.

İstanbul Marmaray Ücret Tarifesi

Marmaray en uzun mesafe ücreti 21.91 TL'den 33 TL'ye yükseldi.

Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 15 TL,

Tam parkur 33 TL.


İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL ABONMAN TARİFESİ NE KADAR OLACAK?

Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek

İBB TOPLU ULAŞIM FİYAT TARİFESİ 2023

Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:

• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL

• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL

• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL

• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL

• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL

• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL

• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL

• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL

• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL

• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL

• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL

• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL



GÜNCEL METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;

Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL'den 14.69 TL'ye yükseldi.

Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir. Güncel metrobüs ücret tarifesi şu şekilde;

MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL'den 21.91 TL'ye yükseldi.

Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 9.90 TL,

Tam parkur 21.91 TL.

Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 4.83 TL.

Tam parkur öğrenci ücreti ise 9.90 TL.

Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde kısa mesafe ücreti 7.09 TL,

Tam parkur ücreti 15.27 TL.

ŞEHİR HATLARI VAPURLARI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Şehir Hatları fiyat tarifesi şu şekilde oldu;

 TEK, İKİ, ÜÇ VE 10 GEÇİŞLİK BİLET TARİFESİ

İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi.

Tek geçişlik bilet ücreti 20 TL.
İki geçişlik bilet ücreti 30 TL.
Üç geçişlik bilet ücreti 50 TL.
Beş geçişlik bilet ücreti 60 TL.
On geçişlik bilet ücreti 110 TL.

TAM VE ÖĞRENCİ AYLIK AKBİL FİYATI 2023 NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine 2023 1 Ocak itibarı ile geçerli zamlı tarifeyi devreye koydu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…

Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya,

Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya,

Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya,

Tam abonman (aylık akbil) ücreti 602 liradan 777 liraya,

Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

MAVİ KART NE KADAR OLDU?

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu taşımada kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de değişti.

Tam mavi kart (aylık) 777 TL.

Öğrenci mavi kart (aylık) 140 TL.

Sosyal mavi kart (aylık) 483 TL.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
İstanbulkart
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