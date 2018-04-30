IEM Sydney'de ilginç eşleşmeler soru işareti yarattı.

1 Mayısta başlayacak olan Intel Extreme Masters Sydney'de gruplar çoktan belli olmuştu. Temsilcimiz Space Soldiers ve Ukrayna ekibi Na'Vi vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamıyor. Turnuvadaki grupların önceki hali şu şekildeydi.Daha sonra iki takım da vize sorunları nedeniyle turnuvaya katılamamış, ve Space Soldiers yerine Avustralya ekibi Legacy, Natus Vincere yerine ise G2 gruplara dahil olmuştu. Maç programlarının açıklanmasının ardından ise oyun severlerin aklında soru işaretleri kaldı. Tüm topdog takımların underdog takımlar ile karşı karşıya geldiği turnuvada tüm maçların favorisi açıkça belli olmuş durumda. Bu durum ile bahis şirketlerinin turnuvaya müdahale ettiğini iddia eden kaynaklar mevcut. Turnuvada oynanacak ilk maçların saatleri ve listesi ise şu şekilde:Yazar: Gökhan "" Aksu