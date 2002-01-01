IEM Katowice'nin sunucuları belli oldu

Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Arena'da 27 Şubat'ta başlayacak ve 4 Mart'a kadar sürecek 500.000 dolarlık turnuva için ekip listesi ESL tarafından ilan edildi.


Etkinlikte bir çok tanıdık yüz yer alacak.  Janko "YNk" Paunović ve Chad "SPUNJ" Burchill analiz masasında olacak. Onlara King of Banana, Adam "friberg" Friberg de katılacak. Henry "HenryG" Greer , Matthew "Sadokist" Trivett ve Jason "moses" O'Toole diğerleriyle beraber yayında yer alacak.

Tüm bu olayları takip etmek ve gözlemlemek ise  Heather "sapphiRe" Garozzo, David "prius" Kuntz ve Alex "Rushly" Rush'a düşecek.

Turnuvanın tüm kadrosu şu şekilde:

  • Birleşik Krallık – O.J. Borg – Sahne Alanı Sunucusu
  • Birleşik Krallık – Alex "Makine" Richardson – Masabaşı Sunucusu
  • Amerika Birleşik Devletleri – Tres "stunna" Saranthus – Reporter
  • Avustralya – Chad "SPUNJ" Burchill – Analist
  • Sırbistan – Janko "YNk" Paunović – Analist
  • İsveç – Adam "friberg" Friberg – Analist
  • Birleşik Krallık – Henry "HenryG" Greer – Yorumcu
  • Kanada – Matt  "Sadokist" Trivett – Yorumcu
  • Birleşik Krallık – Lauren "Pansy" Scott – Yorumcu
  • Amerika Birleşik Devletleri – Jason "moses" O'Toole – Yorumcu
Ayrıca bu isimler ile birlikte bir B akışı da olacak:

  • Birleşik Krallık – Harry "JustHarry" Russell – Yorumcu
  • Birleşik Krallık – Hugo Byron – Yorumcu
  • Birleşik Krallık – Alex "snodz" Byfield – Yorumcu
  • Birleşik Krallık – Jack "Jacky" Peters – Yorumcu
Video Galeri
Son haberler
...

HWA Gaming Orta Koridoru Scarlet Oldu
...

2018 EU LCS Yaz Mevsim Finalleri Madrid'de!
...

Battlegrounds'un ilk turu tamamlandı!
...

Yeni Assassin's Creed Duyuruldu!
...

Fortnite'da market arabası çılgınlığı
...

Korku ve Sürüş Mekaniklerini Buluşturan Beware'in Demosu Çıktı
...

PUBG TAMGAME'de final heyecanı
...

Rogue, Rickeh'i kadrosuna kattı!
...

Singularity'de znajder'in ömrü 2 gün sürdü!
...

Pokemon Go Gibi Sokaklardan Dinozor Toplayacağınız Jurassic World: Alive Yayınlandı!

Sporx Anasayfasına Dön