IEM Katowice'nin sunucuları belli oldu

Birleşik Krallık – O.J. Borg – Sahne Alanı Sunucusu

Birleşik Krallık – Alex " Makine " Richardson – Masabaşı Sunucusu

" Richardson – Masabaşı Sunucusu Amerika Birleşik Devletleri – Tres " stunna " Saranthus – Reporter

" Saranthus – Reporter Avustralya – Chad " SPUNJ " Burchill – Analist

" Burchill – Analist Sırbistan – Janko " YNk " Paunović – Analist

" Paunović – Analist İsveç – Adam " friberg " Friberg – Analist

" Friberg – Analist Birleşik Krallık – Henry " HenryG " Greer – Yorumcu

" Greer – Yorumcu Kanada – Matt " Sadokist " Trivett – Yorumcu

" Trivett – Yorumcu Birleşik Krallık – Lauren " Pansy " Scott – Yorumcu

" Scott – Yorumcu Amerika Birleşik Devletleri – Jason "moses" O'Toole – Yorumcu

Birleşik Krallık – Harry " JustHarry " Russell – Yorumcu

" Russell – Yorumcu Birleşik Krallık – Hugo Byron – Yorumcu

Birleşik Krallık – Alex " snodz " Byfield – Yorumcu

" Byfield – Yorumcu Birleşik Krallık – Jack "Jacky" Peters – Yorumcu

Etkinlikte bir çok tanıdık yüz yer alacak. Janko "" Paunović ve Chad "" Burchill analiz masasında olacak. Onlara King of Banana, Adam "" Friberg de katılacak. Henry "" Greer , Matthew "" Trivett ve Jason "" O'Toole diğerleriyle beraber yayında yer alacak.Tüm bu olayları takip etmek ve gözlemlemek ise Heather "" Garozzo, David "" Kuntz ve Alex "" Rush'a düşecek.