IEM Katowice'nin sunucuları belli oldu
Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Arena'da 27 Şubat'ta başlayacak ve 4 Mart'a kadar sürecek 500.000 dolarlık turnuva için ekip listesi ESL tarafından ilan edildi.
Etkinlikte bir çok tanıdık yüz yer alacak. Janko "YNk" Paunović ve Chad "SPUNJ" Burchill analiz masasında olacak. Onlara King of Banana, Adam "friberg" Friberg de katılacak. Henry "HenryG" Greer , Matthew "Sadokist" Trivett ve Jason "moses" O'Toole diğerleriyle beraber yayında yer alacak.
Tüm bu olayları takip etmek ve gözlemlemek ise Heather "sapphiRe" Garozzo, David "prius" Kuntz ve Alex "Rushly" Rush'a düşecek.
Turnuvanın tüm kadrosu şu şekilde:
- Birleşik Krallık – O.J. Borg – Sahne Alanı Sunucusu
- Birleşik Krallık – Alex "Makine" Richardson – Masabaşı Sunucusu
- Amerika Birleşik Devletleri – Tres "stunna" Saranthus – Reporter
- Avustralya – Chad "SPUNJ" Burchill – Analist
- Sırbistan – Janko "YNk" Paunović – Analist
- İsveç – Adam "friberg" Friberg – Analist
- Birleşik Krallık – Henry "HenryG" Greer – Yorumcu
- Kanada – Matt "Sadokist" Trivett – Yorumcu
- Birleşik Krallık – Lauren "Pansy" Scott – Yorumcu
- Amerika Birleşik Devletleri – Jason "moses" O'Toole – Yorumcu
- Birleşik Krallık – Harry "JustHarry" Russell – Yorumcu
- Birleşik Krallık – Hugo Byron – Yorumcu
- Birleşik Krallık – Alex "snodz" Byfield – Yorumcu
- Birleşik Krallık – Jack "Jacky" Peters – Yorumcu
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