IEM Katowice'de Renegades AVANGAR'ı turnuva dışına itti
IEM Katowice A Grubu maçında AVANGAR'ı rahat geçen Renegades umutlarını taze tutuyor.
IEM Katowice A Grubu'nda AVANGAR ve Renegades, turnuvada hayatta kalmak için mücadele etti. İlk maçlarında mağlup olsalar da iyi performans gösteren iki takımın karşılaşmasında gülen taraf Renegades oldu.
Günün önceki saatlerinde Astralis'e 16-13 gibi yakın bir skorla mağlup olan Renegades, SK'ye 16-10 yenilen AVANGAR'a karşı Mirage'da 3-1'lik erken üstünlük yakalayarak maça başladı. İlk yarının sonlarına kadar durumu 9-2'ye kadar getiren Avustralya bazlı takım, devreye kadar skorun 10-5 olmasına engel olamadı. İkinci yarıya AVANGAR pistol raunt galibiyetiyle başlasa da Renegades üstün oyununa devam ederek haritadan 16-8'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Cache ise daha iyi T performansına sahip olanın kazandığı bir harita oldu. Önce Renegades, T olarak başladığı haritada 10-5 gibi güzel bir skorla devre arasına girerken sonrasında AVANGAR T olarak durumu 11-11'e getirmeyi başardı. Ancak Aaron "AZR" Ward'ın etkili oyunu Renegades'in CT performansını toparladı ve harita 16-12'lik Renegades galibiyetiyle sonuçlandı.
2-0'lık Renegades galibiyeti AVANGAR'ı turnuva dışına iterken AZR ve arkadaşları yarın 17:30'da Cloud9 - Liquid maçı kaybedeniyle yoluna devam etmek için karşılaşacak.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
Günün önceki saatlerinde Astralis'e 16-13 gibi yakın bir skorla mağlup olan Renegades, SK'ye 16-10 yenilen AVANGAR'a karşı Mirage'da 3-1'lik erken üstünlük yakalayarak maça başladı. İlk yarının sonlarına kadar durumu 9-2'ye kadar getiren Avustralya bazlı takım, devreye kadar skorun 10-5 olmasına engel olamadı. İkinci yarıya AVANGAR pistol raunt galibiyetiyle başlasa da Renegades üstün oyununa devam ederek haritadan 16-8'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.
Cache ise daha iyi T performansına sahip olanın kazandığı bir harita oldu. Önce Renegades, T olarak başladığı haritada 10-5 gibi güzel bir skorla devre arasına girerken sonrasında AVANGAR T olarak durumu 11-11'e getirmeyi başardı. Ancak Aaron "AZR" Ward'ın etkili oyunu Renegades'in CT performansını toparladı ve harita 16-12'lik Renegades galibiyetiyle sonuçlandı.
2-0'lık Renegades galibiyeti AVANGAR'ı turnuva dışına iterken AZR ve arkadaşları yarın 17:30'da Cloud9 - Liquid maçı kaybedeniyle yoluna devam etmek için karşılaşacak.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
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