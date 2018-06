IEM Katowice'de ikinci gün sonuçlandı, işte üçüncü gün programı

IEM Katowice'de grup aşaması devam ediyor! 500.000$ ödül havuzlu turnuvada ikinci günün sonuna gelinirken performansı düşük takımlar turnuvada bir bir eleniyor. Öte yandan ise playoff ağacı şekilleniyor.IEM Katowice A Grubu'nda ikinci gün iki maçla geçildi. Önce Cloud9 Renegades'i ardından ise SK Gaming Gambit'i 2-1'lik skorlarla mağlup etti ve bu iki takım lower bracket finalinde eşleşti. Cloud9 - SK Gaming maçının galibi çeyrek finale kalacak, yenilen ise taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatarak turnuvadan erken elenecek. Renegades ve Gambit tarafında ise her iki takım da turnuvaya grup aşamasında veda ederek Polonya'dan elleri boş döndü.Turnuvanın B Grubu ise nispeten yoğun bir gün geçirdi. İkinci gün önce ilk maçlarını kaybeden dört takımı, ardından açılış maçlarının galiplerini karşı karşıya getirdi. Grubun ilk elenen takımlarını belirleyecek ilk iki maçta ORDER ve NiP ile Virtus.pro ve Heroic kozlarını paylaştı. NiP zayıf rakibi karşısında son transferleri Dennis "" Edman'ın önderliğinde 2-0 rahat kazanırken Heroic Virtus.pro'yu 16-6 ve 16-8'lik harita skorlarıyla dağıttı. Bu sonuçlarla turnuvanın en zayıf takımı olarak kabul edilen ORDER ve bir zamanlar aynı şehirde majör kazanmış olan Virtus.pro B Grubu'nda ilk elenen takımlar oldu.Günün B Grubu'ndaki diğer mücadeleleriyse FaZe - North ve G2 - fnatic maçlarıydı. FaZe Danimarkalı rakibini 16-7 ve 16-8'lik rahat skorlarla geçerken fnatic ilk haritasını 16-7 kaybettiği maçta G2'yu 16-10'luk iki haritayla yenmeyi başardı. Bu sonuçlarla grup liderliği maçı FaZe - fnatic olarak şekillendi. Bu maçın kazananı doğrudan yarı finale çıkacak, kaybedeni ise çeyrek final oynayacak. North ve G2 ise lower bracketta şans arayacaklar.14:00 NiP vs. G2 Esports - B Grubu lower bracket yarı finali; kaybeden elenir.14:00 Heroic vs. North - B Grubu lower bracket yarı finali; kaybeden elenir.17:30 Cloud9 vs. SK Gaming - A Grubu lower bracket finali; kazanan çeyrek finale yükselir, kaybeden elenir.17:30 Astralis vs. Liquid - A Grubu birincilik maçı; kazanan yarı finale, kaybeden çeyrek finale yükselir.21:00 FaZe vs. fnatic - B Grubu birincilik maçı; kazanan yarı finale, kaybeden çeyrek finale yükselir.21:00 G2/NiP vs. Heroic/North - B Grubu lower bracket finali; kazanan çeyrek finale yükselir, kaybeden elenir.Yazar: Ali "Maxxie" Or - @ MaxxieCSGO