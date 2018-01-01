IEM Katowice'de B grubu açılış maçları bitti



IEM Katowice 2018'de B grubu açılış maçları son buldu. Kazananların üst aşama yarı finallerine, kaybedenlerin ise alt aşamaya düştüğü karşılaşmalar şu şekilde oldu:



FaZe 16-3 ORDER



Okyanusyalı ekibe karşı FaZe'in aldığı galibiyet açıkçası şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan şey 19 rauntta Nikola "NiKo" Kovac'ın tam 31 kill almış olması... Maçın ilk rauntundan itibaren resmen sadece NiKo'yu seyrettik. Başka hiçbir önemli olay olmadı diyebiliriz. Bir de GuardiaN'ın 1v3 clutch yapması var... Mirage haritasındaki maçta T olarak başlayan FaZe Clan ilk yarıda 12 raunt aldı. İkinci yarıda da rakibine şans tanımadı ve maçı 16-3 kapattı.



NiP 10-16 North



Inferno haritasına CT olarak başlamasına rağmen Ninjas in Pyjamas bir diğer Danimarkalı ekip North'a karşı çok etkili oynayamadı. Valdemar "valde" Bjorn Vangsa'nın harikalar yarattığı mücadelenin ilk yarısında zorlanmadan bomba alanlarına girip çıkan North takımı bu yarıyı 10 rauntla temiz bir şekilde geçti. İkinci yarıda o kadar rahat bir performans gösteremeseler de NiP takımının zaten işi çok zordu. Bu yarıda da rakibine 5 raunt vererek North, haritayı 16-10 kazandı.



Heroic 9-16 fnatic



Cobblestone haritasında oynanan karşılaşma gerçekten ilk yarı boyunca hiçbir tarafa kaymadı. Sürekli 2 takım da rauntları rakiplerine hediye etti. Neredeyse ilk yarı boyunca hiç kazanma serisi izlemedik. Fnatic'in son 5 raunt boyunca yaptığı dışında... Zaten galibiyeti de bunun getirdiğini söyleyebiliriz çünkü öyle bir momentum yakaladı ki İsveçli ekip, ikinci yarıda da bu seriye devam etti ve daha Heroic ne olduğunu anlayamadan 14. rauntunu aldı. Sonrasında bir toparlanma çabası seyretsek de bu Heroic için yeterli olmadı ve fnatic Cobble'ı 16-9'luk skorla bitirdi.



G2 16-12 Virtus.pro