IEM Katowice'de B grubu açılış maçları bitti
Intel Extreme Masters'da bütün açılış maçları tamamlanmış oldu.
IEM Katowice 2018'de B grubu açılış maçları son buldu. Kazananların üst aşama yarı finallerine, kaybedenlerin ise alt aşamaya düştüğü karşılaşmalar şu şekilde oldu:
FaZe 16-3 ORDER
Okyanusyalı ekibe karşı FaZe'in aldığı galibiyet açıkçası şaşırtıcı değil. Asıl şaşırtıcı olan şey 19 rauntta Nikola "NiKo" Kovac'ın tam 31 kill almış olması... Maçın ilk rauntundan itibaren resmen sadece NiKo'yu seyrettik. Başka hiçbir önemli olay olmadı diyebiliriz. Bir de GuardiaN'ın 1v3 clutch yapması var... Mirage haritasındaki maçta T olarak başlayan FaZe Clan ilk yarıda 12 raunt aldı. İkinci yarıda da rakibine şans tanımadı ve maçı 16-3 kapattı.
NiP 10-16 North
Inferno haritasına CT olarak başlamasına rağmen Ninjas in Pyjamas bir diğer Danimarkalı ekip North'a karşı çok etkili oynayamadı. Valdemar "valde" Bjorn Vangsa'nın harikalar yarattığı mücadelenin ilk yarısında zorlanmadan bomba alanlarına girip çıkan North takımı bu yarıyı 10 rauntla temiz bir şekilde geçti. İkinci yarıda o kadar rahat bir performans gösteremeseler de NiP takımının zaten işi çok zordu. Bu yarıda da rakibine 5 raunt vererek North, haritayı 16-10 kazandı.
Heroic 9-16 fnatic
Cobblestone haritasında oynanan karşılaşma gerçekten ilk yarı boyunca hiçbir tarafa kaymadı. Sürekli 2 takım da rauntları rakiplerine hediye etti. Neredeyse ilk yarı boyunca hiç kazanma serisi izlemedik. Fnatic'in son 5 raunt boyunca yaptığı dışında... Zaten galibiyeti de bunun getirdiğini söyleyebiliriz çünkü öyle bir momentum yakaladı ki İsveçli ekip, ikinci yarıda da bu seriye devam etti ve daha Heroic ne olduğunu anlayamadan 14. rauntunu aldı. Sonrasında bir toparlanma çabası seyretsek de bu Heroic için yeterli olmadı ve fnatic Cobble'ı 16-9'luk skorla bitirdi.
G2 16-12 Virtus.pro
Açılış maçları içinde bence en merak uyandırıcı karşılaşma buydu. Son dönemde dağılması dahi gündemde olan yılların efsanesi Virtus.pro ile kurulduğunda "en iyi Fransızlar" olarak gösterilip beklentileri fazla karşılayamayan G2'nun mücadelesi... Nuke haritasındaki maçın ilk yarısı iyi bir T performansı izlediğimiz Virtus.pro, ikinci yarıya geçerken 9-6'lık bir üstünlük sağladı. Fakat G2'nun da maçı kolay kolay bırakmayacağı ikinci yarının ilk rauntlarından itibaren belli oldu. 3-2-2-3 rauntluk serileri sırasıyla yaparak bir anda Polonyalıları şoka sokan G2 haritayı 16-12 kapatırken maç boyunca sık sık açılış killerini izlediğimiz Jaroslaw "pashaBiceps" Jarzabkowski'nin performansı VP için yeterli olmadı.
Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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