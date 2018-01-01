IEM Katowice'de A grubu açılış maçları bitti



Intel Extreme Masters 2018'de $500.000 ödülü ve katılımcı takımlarıyla bir Major organizasyonunu aratmayacak CS: GO turnuvasında A grubu açılış maçları tamamlandı. BO1 formatında oynanan bu karşılaşmalar şu şekilde gelişti:



SK 16-10 AVANGAR



Cache haritasında oynanan maçın ilk yarısından itibaren SK Gaming oldukça etkili bir oyun yaptı. Karşılaşmaya CT tarafında başlayan Brezilyalı ekip ilk 3 rauntu kaybetmesine rağmen Mercelo "coldzera" David'in inanılmaz performansıyla ilk yarıya damga vurdu. İlk yarı 10-5 SK üstünlüğüyle geçildikten sonra AVANGAR yine tabanca rauntunu kazanmasına rağmen bu avantajını koruyamadı. SK bir anda 13. sayısına ulaştı. Coldzera'nın 30 kill aldığı maç, bu noktadan sonra AVANGAR'ın çabalarına rağmen bir sürpriz olmadan 16-10 son buldu.



Renegades 13-16 Astralis



Major'de yaşattıkları hayal kırıklığı ve sonrasında yaşadıkları Kjaerbye ayrılığının ardından Astralis, IEM Katowice'e de vasat bir görüntüyle başladı. Train haritasındaki maçta Renegades ekibi Danimarkalı rakipleri üzerinde büyük baskı kurdu diyebiliriz. Bomba alanlarına dahi girmekte zorlanan Astralis ilk yarıyı 11-4 geride kapattı. Fakat ikinci yarı rüzgar tam tersine döndü, aynı senaryoları bu kez Astralis lehine izledik. Müthiş bir geri dönüş, harika takım oyunu ve özellikle Peter "dupreeh" Rasmussen'in performansıyla mükemmel bir maç izledik. İkinci yarıda art arda gelen 5, 4 ve 3 rauntluk serilerle Astralis maçı 16-13 kopardı.



TyLoo 14-16 Cloud9



Son Major şampiyonu C9'un Çin ekibi TyLoo'yu ağırladığı mücadele Inferno haritasında gerçekleşti. Maçın ilk aşamaları dengeli bir şekilde devam etse de CT olarak haritaya çıkan C9 13. raunta kadarlık kısımda ağırlığını oldukça hissettirdi. Timothy "autimatic" Ta ve Tyler "Skadoodle" Latham'ın iyi oyunlarıyla ilk yarı 9-6 Amerikan ekip üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıdaysa oldukça dengeli ve başa baş geçen bir mücadele izledik. Özellikle Hui "DD" Wu'nun performansıyla son Major şampiyonu karşısında iyi dayanan TyLoo, ne yazık ki kazanmak için yeterli olamadı ve maç 16-14 C9 galibiyetiyle sona erdi.



Liquid 16-10 Gambit



Grubun son açılış maçında bir diğer Amerikan ekip Liquid ile Gambit karşılaştı. Mirage haritasında ilk yarıda Liquid tabanca ve anti-eco rauntları kazansa da Kazak ekip sonrasında 4 rauntluk seriyle buna karşılık verdi. Bu karşılıklı momentum kaybetme durumu iki taraf için de ilk yarı boyunca etkili oldu ve takımlar birbirleri üzerinde tam hakimiyet kuramadılar. 8-7 geçilen ilk yarı mücadelesinden sonra T tarafına geçen Gambit, rakibine karşı pek varlık gösteremedi ve Liquid, Gambit'e yalnızca 3 raunt vererek karşılaşmadan 16-10 galip ayrıldı.



Bu sonuçlar ışığında kazanan takımlar üst aşama yarı finallerine yükseldi. Kaybeden takımlar ise ikili eliminasyon sistemi gereğince alt aşamaya düştüler.