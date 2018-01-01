IEM Katowice yarı final ilk karşılaşması Astralis ile FaZe arasında oynandı
İki dev takımın mücadelesi sonucu finalin bir tarafı belli oldu.
İlk harita FaZe Clan seçimi olan Cache haritasıydı. Pistol raundunda Finn "karrigan" Andersen'ın 3 kill almasıyla müthiş bir B savunması yaparak Avrupa Karması FaZe kendi haritalarına önde başladı fakat Astralis ilk silah raunduyla birlikte T tarafında kontrolü ele almayı başardı. Nicolai "dev1ce" Reedtz AWPsi ile harikalar yaratırken takım arkadaşları da yıldız AWP oyuncusuna gereken desteği veriyordu. İlk yarı sonuna yaklaşılırken Astralis üstünlüğünü Ladislav "GuardiaN" Kovács önderliğinde kırıp öne geçmeyi başaran bir FaZe Clan vardı. İkinci yarıya da pistolü alarak başlayan FaZe galibiyete iyice yaklaşmıştı. Lukas "gla1ve" Rossander ve Emil "Magisk" Reif'in çabalarına rağmen Astralis galibiyet serisi yakalayamıyordu ve GuardiaN'lı FaZe haritayı uzatmadan sonlandırmayı başardı.
Astralis seçimi Overpass haritasına geçiş yaptığımızda ise CT tarafında başlayan FaZe Clan rakibe silah rauntlarında da şans vermeyerek durumu 9-1'e kadar getirmişti. Bu kısımda önceki haritaya iyi başlayan Finn "karrigan" Andersen ve Håvard 'rain' Nygaard'ın payı büyüktü. Devre sonlanırken maça tutunmayı başaran Danimarkalılar aynı önceki harita gibi ilk yarıyı 9-6 geride kapattı. İkinci yarıda CT tarafına geçen Astralis pistol ve sonrası ile durumu beraberliğe getirdi fakat karşılarında finallerin takımı FaZe Clan vardı. Astralis'e öne geçme fırsatı vermeden haritayı, Cache gibi 16-10 kapatarak adlarını finale yazdırdılar.
Böylelikle 500.000$ ödül havuzlu IEM Katowice 2018 ilk finalisti FaZe Clan oldu. FaZe'in rakibi fnatic - Liquid maçıyla belirlenecek.
Yazar: Taha "Arch1duk" Aladaş - @Arch1duk
Astralis seçimi Overpass haritasına geçiş yaptığımızda ise CT tarafında başlayan FaZe Clan rakibe silah rauntlarında da şans vermeyerek durumu 9-1'e kadar getirmişti. Bu kısımda önceki haritaya iyi başlayan Finn "karrigan" Andersen ve Håvard 'rain' Nygaard'ın payı büyüktü. Devre sonlanırken maça tutunmayı başaran Danimarkalılar aynı önceki harita gibi ilk yarıyı 9-6 geride kapattı. İkinci yarıda CT tarafına geçen Astralis pistol ve sonrası ile durumu beraberliğe getirdi fakat karşılarında finallerin takımı FaZe Clan vardı. Astralis'e öne geçme fırsatı vermeden haritayı, Cache gibi 16-10 kapatarak adlarını finale yazdırdılar.
Böylelikle 500.000$ ödül havuzlu IEM Katowice 2018 ilk finalisti FaZe Clan oldu. FaZe'in rakibi fnatic - Liquid maçıyla belirlenecek.
Yazar: Taha "Arch1duk" Aladaş - @Arch1duk
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