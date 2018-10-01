IEM Katowice Major elemelerine ilk davetler geldi! Listede ex-Space Soldiers da var!
IEM Katowice Major elemelerine ilk davetler geldi!
IEM Katowice Major elemelerine ilk davetler geldi! Listede ex-Space Soldiers da var!
2019 yılının ilk Major turnuvası, Polonya'nın Katoviçe şehrinde düzenlenecek olan IEM Katowice 2019 olacak.
Turnuvanın Avrupa kapalı elemelerine ilk davetler bugün geldi. Intel Extreme Masters Twitter hesabından yapılan açıklama ile davet edilen takımlar açıklandı.
16 takımın mücadele edeceği Avrupa kapalı elemelerine içinde ex-Space Soldiers'ın da bulunduğu mousesports, North, OpTic, Virtus.pro, Heroic, ENCE ve Kinguin direkt olarak davet edildi. Avrupa kapalı elemesinde yer alacak diğer 8 takım ise açık elemeler ile belirlenecek. Açık elemelerden buraya gelmeye hak kazanan 8 ekip, Major yolunda hayalini gerçekleştirmek adına mücadele edecek. Davet edilen takımın Space Soldiers olması ise kafalarda soru işareti yaratabilir. Fakat IEM Katowice 2019'da spotlar, organizasyonlara değil oyunculara ait. Yani bu da demek oluyor ki takımdaki oyunculardan en az üçü, hangi organizasyonlar ile anlaşırlarsa, turnuvanın kapalı eleme daveti bu 3 oyuncunun ellerinde olacak. ex-Space Soldiers oyuncularının da farklı takımlarda değil de birlikte hareket etme hedefleri bulunduğundan dolayı, davet doğrudan Engin "MAJ3R" Küpeli kaptanlığındaki ekibimize gitmiş bulunuyor.
Kapalı elemeler 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bu kapalı elemeyi geçmeyi başaran 8 ekip, IEM Katowice Europe Minor'deki yerini alacak.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
2019 yılının ilk Major turnuvası, Polonya'nın Katoviçe şehrinde düzenlenecek olan IEM Katowice 2019 olacak.
Turnuvanın Avrupa kapalı elemelerine ilk davetler bugün geldi. Intel Extreme Masters Twitter hesabından yapılan açıklama ile davet edilen takımlar açıklandı.
16 takımın mücadele edeceği Avrupa kapalı elemelerine içinde ex-Space Soldiers'ın da bulunduğu mousesports, North, OpTic, Virtus.pro, Heroic, ENCE ve Kinguin direkt olarak davet edildi. Avrupa kapalı elemesinde yer alacak diğer 8 takım ise açık elemeler ile belirlenecek. Açık elemelerden buraya gelmeye hak kazanan 8 ekip, Major yolunda hayalini gerçekleştirmek adına mücadele edecek. Davet edilen takımın Space Soldiers olması ise kafalarda soru işareti yaratabilir. Fakat IEM Katowice 2019'da spotlar, organizasyonlara değil oyunculara ait. Yani bu da demek oluyor ki takımdaki oyunculardan en az üçü, hangi organizasyonlar ile anlaşırlarsa, turnuvanın kapalı eleme daveti bu 3 oyuncunun ellerinde olacak. ex-Space Soldiers oyuncularının da farklı takımlarda değil de birlikte hareket etme hedefleri bulunduğundan dolayı, davet doğrudan Engin "MAJ3R" Küpeli kaptanlığındaki ekibimize gitmiş bulunuyor.
Kapalı elemeler 12-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bu kapalı elemeyi geçmeyi başaran 8 ekip, IEM Katowice Europe Minor'deki yerini alacak.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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