IEM Katowice eşleşmeleri belli oldu

İkili eliminasyon formatına sahip turnuvanın bütün detayları netleşti. 16 takımın katılım sağlayacağı Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlenen gelenekselleşmiş IEM Katowice, 27 Şubat'tan itibaren 5 gün sürecek.2 gruba ayrılmış olan takımlar, ilk maçlar (BO1) dışındaki mücadeleleri BO3 olarak yapacak. Yalnızca Büyük Final 5 harita üzerinden yapılacak ve turnuvanın son günü tamamen bunun için ayrılmış durumda. Bu bakımdan özellikle final gününün etkinlik çeşitliliği bakımından çok keyifli olacağını düşünüyoruz.$500.000'lık dev ödül havuzuna sahip turnuvada oluşturulan ve ikili eliminasyonun temelini oluşturan gruplar, ilk eşleşmelerle birlikte şu şekilde:A grubu: Astralis vs Renegades – SK Gaming vs Avangar – Liquid vs Gambit – TyLoo vs Cloud9B grubu: NiP vs North – FaZe vs ORDER – G2 vs Virtus.pro – Heroic vs fnaticYazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @ sporXaqrons