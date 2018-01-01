IEM Katowice eşleşmeleri belli oldu

Katılımcı takımlar 2 gruba ayrıldı, eşleşmeler belli oldu.

İkili eliminasyon formatına sahip turnuvanın bütün detayları netleşti. 16 takımın katılım sağlayacağı Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlenen gelenekselleşmiş IEM Katowice, 27 Şubat'tan itibaren 5 gün sürecek.

2 gruba ayrılmış olan takımlar, ilk maçlar (BO1) dışındaki mücadeleleri BO3 olarak yapacak. Yalnızca Büyük Final 5 harita üzerinden yapılacak ve turnuvanın son günü tamamen bunun için ayrılmış durumda. Bu bakımdan özellikle final gününün etkinlik çeşitliliği bakımından çok keyifli olacağını düşünüyoruz.

$500.000'lık dev ödül havuzuna sahip turnuvada oluşturulan ve ikili eliminasyonun temelini oluşturan gruplar, ilk eşleşmelerle birlikte şu şekilde:

A grubu: Astralis vs Renegades – SK Gaming vs Avangar – Liquid vs Gambit – TyLoo vs Cloud9
B grubu: NiP vs North – FaZe vs ORDER – G2 vs Virtus.pro – Heroic vs fnatic

Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons

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