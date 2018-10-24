IEM Katowice Avrupa açık elemelerinde ilk etap sona erdi!
2019 yılının ilk Major turnuvası olan IEM Katowice olacak. Polonya'nın Katoviçe şehrinde düzenlenecek turnuvanın Avrupa elemelerinin ilk etabı sona erdi.
Turnuvanın Avrupa açık elemelerinde onlarca takım arasından yalnızca 2 takım, Avrupa kapalı elemelerinde mücadele etmeye hak kazanacaktı.
Avrupa kapalı elemelerinde mücadele edecek 2 takım ise belli oldu. Yarı finalde Chaos'u mağlup eden Fragsters ve 3DMAX'ı mağlup eden Sprout, kapalı elemelerde mücadele etmeye hak kazandı.
Avrupa kapalı elemelerine daha önde temsilcimiz ex-Space Soldiers'ın da bulunduğu 8 takım davet edilmişti. İşte davet edilen takımlar:
Toplamda 16 takımın mücadele edeceği ve 8 takımın Europe Minor bileti kapacağı kapalı elemelerde yer alacak diğer 6 takım ise, kalan 3 ayrı açık elemenin sonunda belli olacak. Her elemeden gelen 2'şer takım ile 16 takımlık liste tamamlanacak.
Avrupa kapalı elemelerinde mücadele edecek 2 takım ise belli oldu. Yarı finalde Chaos'u mağlup eden Fragsters ve 3DMAX'ı mağlup eden Sprout, kapalı elemelerde mücadele etmeye hak kazandı.
Avrupa kapalı elemelerine daha önde temsilcimiz ex-Space Soldiers'ın da bulunduğu 8 takım davet edilmişti. İşte davet edilen takımlar:
Toplamda 16 takımın mücadele edeceği ve 8 takımın Europe Minor bileti kapacağı kapalı elemelerde yer alacak diğer 6 takım ise, kalan 3 ayrı açık elemenin sonunda belli olacak. Her elemeden gelen 2'şer takım ile 16 takımlık liste tamamlanacak.
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