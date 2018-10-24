IEM Katowice Avrupa açık elemelerinde ilk etap sona erdi!

Turnuvanın Avrupa açık elemelerinde onlarca takım arasından yalnızca 2 takım, Avrupa kapalı elemelerinde mücadele etmeye hak kazanacaktı.Avrupa kapalı elemelerinde mücadele edecek 2 takım ise belli oldu. Yarı finalde Chaos'u mağlup eden Fragsters ve 3DMAX'ı mağlup eden Sprout, kapalı elemelerde mücadele etmeye hak kazandı.Avrupa kapalı elemelerine daha önde temsilcimiz ex-Space Soldiers'ın da bulunduğu 8 takım davet edilmişti. İşte davet edilen takımlar:Toplamda 16 takımın mücadele edeceği ve 8 takımın Europe Minor bileti kapacağı kapalı elemelerde yer alacak diğer 6 takım ise, kalan 3 ayrı açık elemenin sonunda belli olacak. Her elemeden gelen 2'şer takım ile 16 takımlık liste tamamlanacak.