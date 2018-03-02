IEM Katowice 2018'de playoff heyecanı başlıyor!

Fnatic gibi küçük çaplı sürprizlere ve SK Gaming gibi büyük hayal kırıklıklarına sahne olan IEM Katowice 2018 grup aşaması sona erdi. Gruplardan playofflara kalan takımların belirlenmesiyle çeyrek final, yarı final ve büyük final maçlarının tarih ile saatleri de netleşti.



02.03.2018 - 15:00 Cloud9 vs. FaZe Clan (çeyrek final)

Katowice'de playofflar müthiş bir maçla başlayacak! Son majör şampiyonu Cloud9, finalde devirdiği FaZe karşısında. Cloud9 için Katowice fiyaskoyla sonuçlanmak üzereydi desek yanlış olmaz. 16-14'lük etkileyici olmaktan uzak TyLoo galibiyetiyle başlayan Cloud9'ın Polonya macerası, Liquid karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetle devam etti. Renegades'i harita kaybederek, 2-1 ile geçen Tarık "" Çelik'in takımı grup üçüncülüğü maçında SK'i 2-1 ile devirerek playofflar öncesi moral ve özgüven depoladı. FaZe ise rakiplerine göre daha formda bir görüntü çiziyor. ORDER'ı 16-3, North'uysa 16-8 ve 16-7'lik haritalarla zorlanmadan 2-0 geçen yıldızlar karması turnuvanın sürpriz takımı fnatic'e 2-0 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamlamıştı.cs_summit2 şampiyonu Liquid, uyuyan dev NiP'ye karşı! 2018'in formda takımlarından Liquid A Grubu'nda Gambit ve Cloud9 gibi iki güçlü rakibini maçları tehlikeye atmadan geçtikten sonra Astralis'e 2-1 kaybederek cs_summit2 şampiyonluğunun tesadüf olmadığını kanıtladı. NiP ise North'a 16-10 kaybettikten sonra zayıf ORDER takımını 2-0 ile geçti. İsveçlilerin gruptaki son iki maçları G2 ve North'a karşı oldu ve Christopher "" Alesund'un takımı bu maçları 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi.Cloud9 ve FaZe arasındaki dev maçtan sonra galip gelen takım bir başka dev ile, Astralis ile karşılaşacak. Turnuvanın final yolundaki bu kısmı oldukça heyecanlı geçeceğe benziyor.Astralis, Cloud9 veya FaZe'in finaldeki rakibiyse 3 Mart Cumartesi günü saat 20:50'de başlayacak maç ile belirlenecek. Bu maçta B Grubu'nun sürpriz lideri fnatic, 2018'in formda takımlarından Liquid veya Dennis "" Edman transferiyle kıpırdanmaya başlayan NiP karşısında olacak.4 Mart Pazar, saat 19:00. Not etmeyi unutmayın, IEM Katowice 2018'in beş haritalık büyük finali tam da bu tarih ve saatte başlayacak!Yazar: Ali "Maxxie" Or - @ MaxxieCSGO