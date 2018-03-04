IEM Katowice 2018'de finalin adı belli oldu!
FaZe'in finaldeki rakibi fnatic - Liquid maçıyla belirlendi.
İlk harita Liquid seçimi olan Inferno'ydu. CT tarafında başlayan Liquid ekibi pistol rauntu kaybetti fakat bir sonraki el kazanarak maça çok iyi bir başlangıç yaptılar. 8-2'ye kadar çıkan farkta fnatic Freddy "KRIMZ" Johansson ve Maikil "Golden" Selim'in güzel oyunlarıyla maça ortak olmayı başardı ve fnatic ilk yarıyı 9-6 geride kapattı. Liquid'te Keith "NAF" Markovic'in çabalarına rağmen ikinci yarıda, Robin "flusha" Rönnquist ve ekibi kazandıkları art arda rauntlarla müthiş bir geri dönüş yaparak haritayı 16-13 kazandılar ve seride 1-0 öne geçtiler.
İkinci harita olan fnatic seçimi Mirage'da ise tam bir Freddy "KRIMZ" Johansson fırtınası hakimdi. 26 kill ve Raunt başına 110 hasar istatistikleriyle maça damga vuran KRIMZ ve ekibi ilk yarıyı T tarafında 10-5 önde kapattı ve CT ağırlıklı olan haritayı da bir bakıma erken bitirdi. İkinci yarıda da çok kötü bir oyun sergileyen Liquid ekibi, haritadan 16-7 yenik ayrılarak fnatic'in 2-0 ile finale çıkmasını izlediler. Ayrıca bir istatistik verecek olursak Mirage haritasında NAF sadece 6 kill alabildi.
Bu maçla birlikte IEM Katowice 2018'de finalin adı FaZe – fnatic oldu. Final karşılaşması yarın(04.03.2018) saat 19:00'da başlayacak ve BO5 üzerinden oynanacak.
Yazar: Taha "Arch1duk" Aladaş - @Arch1duk
İkinci harita olan fnatic seçimi Mirage'da ise tam bir Freddy "KRIMZ" Johansson fırtınası hakimdi. 26 kill ve Raunt başına 110 hasar istatistikleriyle maça damga vuran KRIMZ ve ekibi ilk yarıyı T tarafında 10-5 önde kapattı ve CT ağırlıklı olan haritayı da bir bakıma erken bitirdi. İkinci yarıda da çok kötü bir oyun sergileyen Liquid ekibi, haritadan 16-7 yenik ayrılarak fnatic'in 2-0 ile finale çıkmasını izlediler. Ayrıca bir istatistik verecek olursak Mirage haritasında NAF sadece 6 kill alabildi.
Bu maçla birlikte IEM Katowice 2018'de finalin adı FaZe – fnatic oldu. Final karşılaşması yarın(04.03.2018) saat 19:00'da başlayacak ve BO5 üzerinden oynanacak.
Yazar: Taha "Arch1duk" Aladaş - @Arch1duk
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